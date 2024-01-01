Yedikçe Yediren Saten Kurabiye Nasıl Yapılır?
Yiyen müptelası oluyor
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Görünüşü adeta çikolata rüyalarını andıran son zamanların en trend tarifi saten kurabiyeyi sizlerin beğenisine sunuyoruz. Yiyenlerin tek ısırıkta müptelası olduğu saten kurabiye nasıl yapılır ve püf noktası ne diye merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar...
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Adını pürüzsüz ve hafif dokusundan alan nefis bir kurabiye hazırlamaya ne dersiniz? Hem yapımı kolay hem de misafirlerinizin beğenisini kazanacak saten kurabiye arama motorunda en üst sıralara yerleşti bile. Çay saatlerinizin vazgeçilmezi olacak saten kurabiyenin tüm detayları bugünkü yazımızda.
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Malzemeler
150 gram eritilmiş margarin 1 su bardağı pudra şekeri 1 yumurta 1 paket vanilya
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1 paket kabartma tozu
3 yemek kaşığı kakao
2 su bardağından 2 parmak eksik un (Yine de kontrollü ekleyin)
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Un haricinde tüm malzemeleri yoğurma kabına alarak bir güzel yoğurun. Ardından unu da ilave edin. Biraz katı bir hamur olacak.
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Çikolataları benmari usulü bir tenceredeki sıcak suya oturtarak eritin. Avuç içinize ceviz büyüklüğünde bir parça alın ve yuvarlayın.
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Hepsini yuvarladıktan sonra erittiğiniz çikolataya batırıp 160 derece önceden ısıtılmış fırına atabilirsiniz.
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15-20 dakika kadar pişirin. Fırından çıkarınca hafif soğumasını bekleyip ve afiyetle yiyebilirsiniz. Afiyet olsun...