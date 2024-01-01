Harvard Üniversitesi Mezuniyetine Filistin Protestosu Damga Vurdu

"İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ CEZALANDIRILIYOR" Protestocu öğrencileri organize eden Shruthi Kumar isimli öğrenci, AP'ye yaptığı açıklamada, söz konusu 13 öğrencinin de 2024 mezunları arasında olması gerektiğini belirterek, "Bu dönem ifade özgürlüğümüz ve dayanışma içinde bulunmamız cezalandırılabilir hale geldi" dedi