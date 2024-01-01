Harvard Üniversitesi Mezuniyetine Filistin Protestosu Damga Vurdu
ABD'deki Harvard Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde binden fazla öğrenci, Filistin'e destek gösterilerine katılan 13 öğrenciye diplomalarının verilmemesini protesto etti
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ÖĞĞRENCİLER TÖRENİ TERK ETTİ Harvard Üniversitesi'nin daha önce Filistin'e destek protestolarında yer almış 13 öğrenciye diplomalarını vermeyeceğini açıklaması üzerine binden fazla öğrenci mezuniyet törenini "Özgür Filistin" sloganları eşliğinde terk etti.
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"BIRAKIN YÜRÜSÜNLER" Ülkenin en önde gelen okullarından birinden mezun olan öğrenciler perşembe günü düzenlenen mezuniyet töreninde ayağa kalkıp salonu terk ederken, kalanlar da tören sırasında sınıf arkadaşlarıyla birlikte diploma almalarına izin verilmeyen 13 mezuna atıfta bulunarak "Bırakın yürüsünler" diye bağırdı.
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"İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ CEZALANDIRILIYOR" Protestocu öğrencileri organize eden Shruthi Kumar isimli öğrenci, AP'ye yaptığı açıklamada, söz konusu 13 öğrencinin de 2024 mezunları arasında olması gerektiğini belirterek, "Bu dönem ifade özgürlüğümüz ve dayanışma içinde bulunmamız cezalandırılabilir hale geldi" dedi
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Kumar ayrıca, "Kampüslerde ifade özgürlüğüne ve sivil itaatsizlik hakkına yönelik hoşgörüsüzlük beni derinden hayal kırıklığına uğrattı" diye konuştu.
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"HARVARD, BİZİ DUYUYOR MUSUN?" 13 öğrencinin diplomasının verilmemesi konusunda bin 500'den fazla öğrenci dilekçe verdi ve yaklaşık 500 öğretim üyesi görüşlerini dile getirdi. Kumar konuşmasında, ?Bu sivil haklar ve demokratik ilkelerin desteklenmesiyle ilgili. Öğrenciler konuştu. Fakülte konuştu. Harvard, bizi duyuyor musun?? ifadelerini kullandı
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Üniversite bünyesindeki Filistin protestolarına katılan öğrenciler Gazze'de ateşkes sağlanması ve Harvard'ın savaşı destekleyen şirketlerden çekilmesi çağrısında bulunmuştu.
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Harvard Üniversitesi yönetim kurulu, 13 kişiden her birinin protesto sırasındaki davranışlarıyla üniversitenin politikalarını ihlal ettiğini iddia ediyor.