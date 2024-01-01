Uzaktan Muayeneyi SGK Karşılayacak

İHTİYAÇ HALİNDE HASTANEYE GİDİLECEK Uzaktan sağlık hizmeti sadece gerekli bilişim teknoloji altyapısına sahip, bakanlıkça izinli hastanelerde sunulabilecek. Sağlık hizmeti talep eden kişi, uzaktan sağlık hizmetinin elverdiği ölçüde muayene edilecek. Doktorun, hastalardan bir hastaneye giderek yüz yüze muayene olmasını önerebilecek. Giyilebilir teknolojiler ve diğer tıbbi cihazlar ile sağlık hizmeti talep eden kişinin sağlık verileri ölçülebilecek ve takip edilebilecek.