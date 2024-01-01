Alişan'dan Çarpıcı İtiraf!
"Evlenince olmuyor"
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A Para ekranlarında yayınlanan Biz Bize adlı programın bu haftaki konuğu Kubat, Ayça Varlıer ve Alişan'dı. Ünlü şarkıcı Alişan, özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
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Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla gerçekleşen programda Alişan, bir dönem çok konuşulan 'maçoluk' imajına dair itiraflarda bulundu.
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ALİŞAN'DAN ÇARPICI İTİRAFLAR
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Zamanında Alişan'ın birtakım maçoluk açıklamaları gündeme bomba gibi düşüyordu. Ünlü şarkıcı, o dönemde reyting için kendisine böyle konuşmalar yaptırıldığını itiraf etti.
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Alişan, "Eskiden erkek sanatçı maço olmak zorundaydı. Dediğim dedik olacak, eşine karışacak falan. O dönem bana ne söyleyeceğim söyleniyordu. O dönem o tutuyordu. Değiştiğim anlamına gelmiyor bu. Kendi yapımla verdiğim cevap değildi. Hiç öyle bir adam olmadım. Evlenince de zaten olamıyorsun. Kız çocuk da çok etkiliyor. Kız çok farklı. Burak annesiyle gittiği zaman ben de Eliz'le zaman geçiriyorum. Makyaj yapmasına izin veriyorum. Çocuk olduktan sonra her şey değişiyor." şeklinde konuştu.
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SETTE OLMAK ZOR Bir şarkıcı için en güzel şeyin program yapmak olduğunu söyleyen Alişan, oyunculuğun çok zor olduğunu ifade etti. Kendisinin oyunculuk yaptığı dönemde süreler 50 dakika olduğu için 3 gün sete gittiklerini söyleyen şarkıcı, şimdiki oyuncuların 6-7 gün sette çalıştıklarını vurguladı.
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YENİ ŞARKI GELİYOR Yeni şarkılarıyla ilgili de konuşan Alişan, müjdeyi verdi.
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Ünlü şarkıcı, "2 yeni şarkım var. İkimize Birden'i yazan Mert Ekren çok güzel bir şarkı yolladı bana, en güzel şarkılarımdan biri olacak. Bayrama yetiştireceğim. Artık albüm yapan çok yok.
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İkimize Birden tekrar gündemde. Mert Demir okudu. Onunla birlikte şarkım yeniden parladı." dedi.
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'Eskiden sanatçının gizemli olacağı söylenirdi' diyen Alişan, kendisinin hiç böyle olmadığını, çok rahat bir şekilde markete girip çıktığını ifade etti, sanatçıyım diye kendisini kilitlemek istemediğini belirtti.
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RUHSAL SORUN YAŞARSIN Ünlü şarkıcı, "Sanatçı gizemli olacak derlerdi. Artık öyle değil. Ben halkın içindeyim markete girip çıkıyorum. Şaşırıyorlar beni görünce. Niye kendimizi kilitleyelim ki. Böyle yapanlardan da sonra ruhsal problemler çıkıyor ve yalnızlık oluyor. Bunlardan biri de Serdar Ortaç. Çok severim kendisini. Kendini farklı yerde görürsen, her şey ayağıma gelecek ben sadece sahneye çıkarım dersen maalesef ruhsal bir probleme girersin." şeklinde konuştu.