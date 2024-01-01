Alişan'dan Çarpıcı İtiraf!

Alişan, "Eskiden erkek sanatçı maço olmak zorundaydı. Dediğim dedik olacak, eşine karışacak falan. O dönem bana ne söyleyeceğim söyleniyordu. O dönem o tutuyordu. Değiştiğim anlamına gelmiyor bu. Kendi yapımla verdiğim cevap değildi. Hiç öyle bir adam olmadım. Evlenince de zaten olamıyorsun. Kız çocuk da çok etkiliyor. Kız çok farklı. Burak annesiyle gittiği zaman ben de Eliz'le zaman geçiriyorum. Makyaj yapmasına izin veriyorum. Çocuk olduktan sonra her şey değişiyor." şeklinde konuştu.