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Geri Sayım Başladı! 6 Gezegen Buluşuyor

Güneş Sistemi'nin altı gezegeni, 3 ve 4 Haziran 2024 tarihlerinde gökyüzünde nadir görülen bir manzara oluşturmak üzere buluşacak.

  1. Birden fazla gezegenin aynı anda gökyüzünde görülmesi sık rastlanan bir olay olsa da, altı gezegenin aynı hizaya gelmesi nadir yaşanır.

    Birden fazla gezegenin aynı anda gökyüzünde görülmesi sık rastlanan bir olay olsa da, altı gezegenin aynı hizaya gelmesi nadir yaşanır.

  2. Merkür, Mars, Jüpiter, Satürn, Neptün ve Uranüs, 3 ve 4 Haziran 2024 tarihlerinde gökyüzünde nadir görülen bir manzara oluşturmak üzere buluşacak.

    Merkür, Mars, Jüpiter, Satürn, Neptün ve Uranüs, 3 ve 4 Haziran 2024 tarihlerinde gökyüzünde nadir görülen bir manzara oluşturmak üzere buluşacak.

  3. Gezegenler düz bir çizgi oluşturmasalar da, çarpıcı bir görsel şölen yaratacak kadar yakın olacaklar.

    Gezegenler düz bir çizgi oluşturmasalar da, çarpıcı bir görsel şölen yaratacak kadar yakın olacaklar.

  4. Haziran ayının başında, gün doğumundan yaklaşık bir saat önce gerçekleşecek bu hizalanma çıplak gözle ve bir hafta boyunca her sabah görülebilecek.

    Haziran ayının başında, gün doğumundan yaklaşık bir saat önce gerçekleşecek bu hizalanma çıplak gözle ve bir hafta boyunca her sabah görülebilecek.

  5. Merkür, Mars, Jüpiter ve Satürn'ü çıplak gözle izlemek mümkün olsa da Uranüs ve Neptün diğer gezegenlere göreçok daha sönük, net görülebilmesi için dürbün veya teleskop gerekebilir.

    Merkür, Mars, Jüpiter ve Satürn'ü çıplak gözle izlemek mümkün olsa da Uranüs ve Neptün diğer gezegenlere göreçok daha sönük, net görülebilmesi için dürbün veya teleskop gerekebilir.

  6. Önümüzdeki aylarda da benzer hizalanmalar yaşanacak. 28 Ağustos 2024 ve 18 Ocak 2025 tarihlerinde, şafak öncesi saatlerde büyük, altı gezegenli hizalanmalar gözlemlenebilecek. Ayrıca, 28 Şubat 2025 akşamı tam gezegen hizalanması gerçekleşecek ve diğer yedi gezegenin tamamı aynı anda gökyüzünde belirecek.

    Önümüzdeki aylarda da benzer hizalanmalar yaşanacak. 28 Ağustos 2024 ve 18 Ocak 2025 tarihlerinde, şafak öncesi saatlerde büyük, altı gezegenli hizalanmalar gözlemlenebilecek. Ayrıca, 28 Şubat 2025 akşamı tam gezegen hizalanması gerçekleşecek ve diğer yedi gezegenin tamamı aynı anda gökyüzünde belirecek.

  7. NASIL İZLENİR? Buluşma 3 Haziran'da dünyanın birçok yerinden görülebilecek. Gezegenlerin doğuş ve batış saatleri, bulundukları yerin konumuna bağlı olarak değişiklik gösterecek. Bu bilgileri elde etmek için çeşitli telefon uygulamalarından yararlanabilirsiniz.

    NASIL İZLENİR? Buluşma 3 Haziran'da dünyanın birçok yerinden görülebilecek. Gezegenlerin doğuş ve batış saatleri, bulundukları yerin konumuna bağlı olarak değişiklik gösterecek. Bu bilgileri elde etmek için çeşitli telefon uygulamalarından yararlanabilirsiniz.