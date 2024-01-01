Türklerin Soy Ağacındaki Büyük Sır!
Hangi Türk boyundansınız? İşte cevabı...
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Günümüze kadar haklarında birçok araştırma yapılan ve köklerinin nereye dayandığı hakkında birçok teori öne sürülen Türklerin, soy ağacındaki büyük sır ortaya çıktı. Araştırmada üstelik ilk Türk'ün de belgelendiği kayıtlara geçti. İşte antropolojik çalışmaların Türk boyları hakkında verdiği bilgiler...
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Orta Asya'dan göçerek Anadolu topraklarında hüküm sürmeye başlayan Türkler, tarih boyunca farklı yerlere göç etmişlerdir.
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Yaptıkları göç sonucunda birçok yerden etkilenmiş ve farklı coğrafyaları etkisi altına da almıştır. Yaşanan bu tarihsel süreç boyunca Türklerin soy ağacı da araştırmacıların dikkatini çekmiştir.
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Yapılan Türk soyu araştırmalarını sizler için derledik işte tarihteki ilk Türk ve Türklerin soy ağacı...
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TARİHTEKİ İLK TÜRK KİMDİR? Yerkürenin her yerine dağılan ve yaşam şartlarına hızlı şekilde ayak uyduran Türkler, araştırmaların odağı olmaya devam ederken son yarım yüzyıl içinde yapılan araştırmalar sonrasında tarihteki ilk Türk'ün kim olduğunu ortaya koydu.
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Bununla birlikte Türkler, dört büyük beyaz ırk gurubundan biri olan Europid gurubunun Turanid kolundan olduğu ortaya çıktı.
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Tarihteki ilk Türk ise Nuh peygamberin oğullarından olan Yafes'in neslinden olduğu bildirilmektedir.
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TÜRK IRKININ FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ Açık ten rengine sahiplerdir. Düz veya dalgalı saçlar belirgin özelliğidir. Düz burunlara sahiptirler. Çok ince ya da çok kalın olmayan dudakları vardır.
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Dar olmayan orta genişlikte bir alın yapılarına sahiptir. Çıkık ve köşeli olmayan yüz kemikleri, kaş ve göz hizalarının birbirine yakın olmaması belirgin özellikleri arasında yer almaktadır.
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TÜRKLERİN SOYU NEREDEN GELİYOR? Savaşçı ve göçebe bir ırk olan Türkler, pek çok yerlere göç etmekle bilinmektedir.
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Özellikle 10. yüzyıldan başlayarak Orta Asya'dan Anadolu topraklarına yerleşerek pek çok Türkü bir çatı altında toplamıştır.
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Türk ırkına mensup ve Türkçe konuşan topluluklar özellikle Göktürkler döneminde görülmektedir.
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TÜRKLER'İN SOYU NEREYE DAYANMAKTADIR Asya Kıtası ve Amerika Kıtası arasında, Avustralya'nın iki katı büyüklüğünde olan ve bundan 14 bin yıl önce yok olan Mu Kıtası, yeryüzünde insanın ilk ortaya çıktığı kıta olarak bilinmektedir.
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Türklerin de bu kıta üzerinden Orta Asya'ya geçtiği düşünülmektedir.
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HANGİ İL HANGİ BOYDAN? 1-KAYI Kayıhan - Afyon-Emirdağ Karaçavuş(Kürtler kayı) - Amasya Kayı (Balakayı) - Ankara-Yenimahalle-Kazan Yenikayı (Zirkayı ) - Ankara-Yenimahalle-Yenikent Kayı - Ankara-Güdül Kayısopran - Bolu-Gerede Kayı - Burdur-Çeltikçi Demirli ( Kayı ) - Burdur-Ağlasun-Karaaliler Kayıçivi - Çankırı-Kargın Gölezkayı - Çankırı-Eldivan Hisarcıkkayı - " " Kayı - Çankırı-Ilgaz-Belören Kayılar (Kayıbekir) - Çankırı-Orta Kayıören - Çankırı-Orta Çaparkayı - Çankırı-Şabanözü Kayı - Çorum-Merkez Kayı - Çorum-İskilip Kayı - Çorum-Mecitözü Kayhan (Kayhanköy ) - Denizli-Merkez Kayı (Selmik) - Diyarbakır-Bismil-Yukarısalat Kayı (Yukarışingirik) - Diyarbakır-Dicle Kayı - Erzincan-Refaiye-Akarsu Kayı.
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Eskişehir-Çifteler Kayı - Eskişehir-Mihalıççık Kayhan( Kayıhan) - Giresun-Bulancak Kayı - Isparta (Merkez) Kayı - Kastamonu-Kuzkaya Kurtkayı (Merzuklar) - " " Kayıköy - Kastamonu-Daday Aşağıkayı - Kastamonu-Tosya Yukarıkayı - " " Kayıcılar - Konya-Bozkır-Belören Kayı - Kütahya-Emet Kayı - Kütahya-Tavşanlı Kayı - Nevşehir-Hacıbektaş Kayı - Niğde-Bor Kayı ( Hedil ) - Mardin-İdil-Haberli Kayı - Sivas-Suşehri-Akıncılar Kayı - Tekirdağ ( Merkez )
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2-BAYAT Şambayadı - Adana (Merkez) Şambayat(Bucak) - Adıyaman-Besni Bayatcık - Afyon (Merkez ) Bayat(Hambarcın) - Afyon-Emirdağ Bayat - Amasya(Ezine) Bayat - Amasya(Merzifon) Bayat - Ankara-Ayaş Küçükbayat(Bayatatik) - Ankara-Bala-Karakeçili Zümrütova (Bayat ) - Antalya-Elmalı-Akçay Bayat - Antalya-Korkuteli Bayatbademleri - " - " Bayat - Aydın-Konakpınar Bayat - Bilecik-Gölpazarı Yakabayat - Bolu-(Merkez) Bayatlar - Çanakkale-Yenice-hamdibey Bayat - Çorum-Merkez(ilçe) Bayat - Çorum-Kargı Bayat - Denizli-Çivril Bayat ( Füseyni) - Diyarbakır-Çermik Bayatlı - Gaziantep(Merkez) Bayatköyü - Isparta-Atabey Özbayat (Gemenbayat) - Isparta-Yalvaç Bayatdoğanşali - Kars-Iğdır-Taşburun Bayat - Kastamonu-Tosya Bayat - Konya-Hatip Yağlıbayat - Konya-Obruk Bayat - Konya-Beyşehir Karabayat - Konya-Beyşehir-Doğanbey Bayat - Kütahya-Aslanapa Bayat - Kütahya-Sabuncu Bayat - Manisa-Gördes Bayat - Manisa-Soma Bayat - Niğde-Bor Bayat - Sakarya-Geyve Bayat - Sinop-Durağan Kalınbayat - Urfa-Hilvan-Gölcük Bayatören (Bayatviran) - Yozgat-Osmanpaşa Şambayadı
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Adana (Merkez) Şambayat(Bucak) - Adıyaman-Besni Bayatcık - Afyon (Merkez ) Bayat(Hambarcın) - Afyon-Emirdağ Bayat - Amasya(Ezine) Bayat - Amasya(Merzifon) Bayat - Ankara-Ayaş Küçükbayat(Bayatatik) - Ankara-Bala-Karakeçili Zümrütova (Bayat ) - Antalya-Elmalı-Akçay Bayat - Antalya-Korkuteli Bayatbademleri - " - " Bayat - Aydın-Konakpınar Bayat - Bilecik-Gölpazarı Yakabayat - Bolu-(Merkez) Bayatlar - Çanakkale-Yenice-hamdibey Bayat - Çorum-Merkez(ilçe) Bayat - Çorum-Kargı Bayat - Denizli-Çivril Bayat ( Füseyni) - Diyarbakır-Çermik Bayatlı - Gaziantep(Merkez) Bayatköyü - Isparta-Atabey Özbayat (Gemenbayat) - Isparta-Yalvaç Bayatdoğanşali - Kars-Iğdır-Taşburun Bayat - Kastamonu-Tosya Bayat - Konya-Hatip Yağlıbayat - Konya-Obruk Bayat - Konya-Beyşehir Karabayat - Konya-Beyşehir-Doğanbey Bayat - Kütahya-Aslanapa Bayat - Kütahya-Sabuncu Bayat - Manisa-Gördes Bayat - Manisa-Soma Bayat - Niğde-Bor Bayat - Sakarya-Geyve Bayat - Sinop-Durağan Kalınbayat - Urfa-Hilvan-Gölcük Bayatören (Bayatviran) - Yozgat-Osmanpaşa
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3-ALKA-EVLİ Halkahavlı - Samsun-Vezirköprü Halkaavlu - Manisa-Kırkağaç-Gelembe
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4-KARA- EVLİ Karaevli - Kastamonu-Kuzyaka Karaevli - Tekirdağ-Merkez Karaevligeriş - Zonguldak-Çaycuma-Perşembe Karaevliçavuş (Çilesizoğlu)
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5-YAZGIR Yazır - Ankara-Çubuk Yazır - Antalya-Korkuteli Kumluca yazırı (iydiryazırı) - Antalya-Kumluca Yazır ( Finike yazırı) - Antalya-Finike Yazır - Aydın-Karacasu Yazırlı - Aydın-Nazilli Gölcük ( Yazır) - Burdur-Gölhisar-Çavdır Yazır - Burdur- Ağlasun Yazır - Çorum- Sungurlu-Boğazkale Yazır - Denizli-Acıpayam Yazır - Denizli-Çal Yazır - Edirne-Enez Yazır - Eskişehir-Sivrihisar-Günyüzü Yazır - Gaziantep-Nizip-Barak Yazır - Kayseri-Merkez Yazır - Konya-Sille Yazır - Konya-Doğanhisar Yazır ( Kuzeyrip ) - Mardin-Savur-Sürgücü Yazır - Tekirdağ-Barboros
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6- DÖĞER Döğer - Afyon-İhsaniye Aşağı Düver - Bolu-Gerede-Çavuşlar(Dörtdivan) Yukarı-Döğer - " " " " Düğer - Burdur (Merkez) Döğer (Dibni) - Diyarbakır-Dicle Döver (Düver) - Hatay-Harbiye Düverlik - İzmir-Torbalı Düğer - Kayseri-Himmetdede Döğer (Düğer) - Konya-Ilgın Düğer - Mugla-Fethiye-Kemer Düğer - Sivas-Hafik Düğer - Urfa-Hilvan-Ovacık
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7- DODURGA Dodurga - Afyon-Sandıklı Dodurga - Ankara-Yenimahalle Dodurga - Bilecik-Bozüyük Yeni Dodurga - Bilecik-Bozüyük-Dodurga Dodurga - Bolu( Merkez) Dodurga - Bolu-Mudurnu Dodurga - Çankırı-Çerkeş Dodurga - Çankırı-Orta Dodurga - Çorum-Osmancık Aşağı Dodurga(Dodurgalar) - Denizli Acıpayam Yukarı Dodurga(Dodurgalar) - " " Dodurga - Mugla-Fethiye-Eşen Dodurga - Sinop-Boyabat Demiryut(Tödürge) - Sivas-Zara Dodurga - Tokat-Çamlıbel Dodurga - Zonguldak-Ulus
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8- YAPARLI Yeni Yapar - Bolu-Gerede Eski Yapar - Çorum-Alaca
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9-BÜĞDÜZ Büğdüz - Ankara-Çubuk-Akyurt Büğdüz - Burdur-Merkez Büğdüz - Çankırı-Orta Büğdüz - Çorum-Merkez Büğdüz - Eskişehir-Alpu Büğdüz(Büydüz) - Gaziantep-Oğuzeli Büğdüz(Büğüz) - Kırşehir-Kaman
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10- ALA-YUNDLU Alayund - Kütahya-Merkez Alayunt(Arbay) - Mardin-Midyat-Dargeçit(Kerburan)