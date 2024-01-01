Türklerin Soy Ağacındaki Büyük Sır!

TÜRKLER'İN SOYU NEREYE DAYANMAKTADIR Asya Kıtası ve Amerika Kıtası arasında, Avustralya'nın iki katı büyüklüğünde olan ve bundan 14 bin yıl önce yok olan Mu Kıtası, yeryüzünde insanın ilk ortaya çıktığı kıta olarak bilinmektedir.