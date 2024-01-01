Kız Kardeşi Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!
Şarkıcı Ebru Gündeş'in babasının ikinci evliliğinden olan kız kardeşi Aslıhan Gündeş'i görenler inanamıyor.
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Ebru Gündeş, geçtiğimiz aylarda babası Remzi Gündeş?in aynı zamanda ev olarak da kullandığı ve sahibi öldüğü için mirasçıları tarafından satışa çıkarılan dükkanını satın aldığı öğrenilmişti.
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20 senedir antika dükkânında yaşayan Remzi Gündeş?in ,Ebru Gündeş?in annesiyle evliliğinden sonra bir evlilik daha gerçekleştirdiği ve bu evlilikten otuzlu yaşlarda bir kızının daha olduğu ortaya çıkmıştı.
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Kimselerin bilmediği Ebru Gündeş?in kız kardeşi Aslıhan?la hiç görüşmediği öğrenilirken, Aslıhan Gündeş?in 2 yıl önce Ebru Gündeş?in konserine gittiği attığı şu Tweet? lerle ortaya çıktı.
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Çorlu'daki bir ilaç firmasında çalışan Aslıhan Gündeş, sosyal medya hesabından ablasına ?Konser süperdi, sen de öyle. Gözgöze geldik beni gördün, hayırlısı böyleymiş. Ben buralardayım. Seni Seviyorum? yazdı.
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Ablasıyla birçok kez iletişim kurmaya çalışan ancak Ebru Gündeş'ten hiç yanıt alamayan Aslıhan Gündeş, kısa süre içerisinde hızla yayılan mesajları üzerine sosyal medyada merak konusu oldu.
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İşte, Ebru Gündeş?in kız kardeşi Aslıhan Gündeş...
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"Ben kızıma bir şey yapamadım, kızım bana yardımda bulundu" diyen baba Remzi Gündeş?in kızı Ebru Gündeş?ten her ay 5 bin TL para yardımı aldığı da Söylemezsem Olmaz programında yorumcular tarafından dile getirilmişti.
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