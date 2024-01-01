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Kız Kardeşi Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!

Şarkıcı Ebru Gündeş'in babasının ikinci evliliğinden olan kız kardeşi Aslıhan Gündeş'i görenler inanamıyor.

  1. Ebru Gündeş, geçtiğimiz aylarda babası Remzi Gündeş?in aynı zamanda ev olarak da kullandığı ve sahibi öldüğü için mirasçıları tarafından satışa çıkarılan dükkanını satın aldığı öğrenilmişti.

    Ebru Gündeş, geçtiğimiz aylarda babası Remzi Gündeş?in aynı zamanda ev olarak da kullandığı ve sahibi öldüğü için mirasçıları tarafından satışa çıkarılan dükkanını satın aldığı öğrenilmişti.

  2. 20 senedir antika dükkânında yaşayan Remzi Gündeş?in ,Ebru Gündeş?in annesiyle evliliğinden sonra bir evlilik daha gerçekleştirdiği ve bu evlilikten otuzlu yaşlarda bir kızının daha olduğu ortaya çıkmıştı.

    20 senedir antika dükkânında yaşayan Remzi Gündeş?in ,Ebru Gündeş?in annesiyle evliliğinden sonra bir evlilik daha gerçekleştirdiği ve bu evlilikten otuzlu yaşlarda bir kızının daha olduğu ortaya çıkmıştı.

  3. Kimselerin bilmediği Ebru Gündeş?in kız kardeşi Aslıhan?la hiç görüşmediği öğrenilirken, Aslıhan Gündeş?in 2 yıl önce Ebru Gündeş?in konserine gittiği attığı şu Tweet? lerle ortaya çıktı.

    Kimselerin bilmediği Ebru Gündeş?in kız kardeşi Aslıhan?la hiç görüşmediği öğrenilirken, Aslıhan Gündeş?in 2 yıl önce Ebru Gündeş?in konserine gittiği attığı şu Tweet? lerle ortaya çıktı.

  4. Çorlu'daki bir ilaç firmasında çalışan Aslıhan Gündeş, sosyal medya hesabından ablasına ?Konser süperdi, sen de öyle. Gözgöze geldik beni gördün, hayırlısı böyleymiş. Ben buralardayım. Seni Seviyorum? yazdı.

    Çorlu'daki bir ilaç firmasında çalışan Aslıhan Gündeş, sosyal medya hesabından ablasına ?Konser süperdi, sen de öyle. Gözgöze geldik beni gördün, hayırlısı böyleymiş. Ben buralardayım. Seni Seviyorum? yazdı.

  5. Ablasıyla birçok kez iletişim kurmaya çalışan ancak Ebru Gündeş'ten hiç yanıt alamayan Aslıhan Gündeş, kısa süre içerisinde hızla yayılan mesajları üzerine sosyal medyada merak konusu oldu.

    Ablasıyla birçok kez iletişim kurmaya çalışan ancak Ebru Gündeş'ten hiç yanıt alamayan Aslıhan Gündeş, kısa süre içerisinde hızla yayılan mesajları üzerine sosyal medyada merak konusu oldu.

  6. İşte, Ebru Gündeş?in kız kardeşi Aslıhan Gündeş...

    İşte, Ebru Gündeş?in kız kardeşi Aslıhan Gündeş...

  7. "Ben kızıma bir şey yapamadım, kızım bana yardımda bulundu" diyen baba Remzi Gündeş?in kızı Ebru Gündeş?ten her ay 5 bin TL para yardımı aldığı da Söylemezsem Olmaz programında yorumcular tarafından dile getirilmişti.

    "Ben kızıma bir şey yapamadım, kızım bana yardımda bulundu" diyen baba Remzi Gündeş?in kızı Ebru Gündeş?ten her ay 5 bin TL para yardımı aldığı da Söylemezsem Olmaz programında yorumcular tarafından dile getirilmişti.