İbn-İ Sina'nın Yüzyıllık Şifa Reçetesi!

Tıbbın öncülerinden ve bilgeliklerinden biri olarak kabul edilen İbn-i Sina'nın yüzyıllık şifa reçetesi gün yüzüne çıktı. Hekimlerin hekimi olarak bilinen İbn-i Sina?nın uyguladığı bir yöntem, yıllardır diz ağrıları çekenlere umut oluyor. İşte detaylar...