İbn-İ Sina'nın Yüzyıllık Şifa Reçetesi!
Diz ağrılarını 1 gecede geçiriyor! Kuyruk yağı dize nasıl sarılır?
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Tıbbın öncülerinden ve bilgeliklerinden biri olarak kabul edilen İbn-i Sina'nın yüzyıllık şifa reçetesi gün yüzüne çıktı. Hekimlerin hekimi olarak bilinen İbn-i Sina?nın uyguladığı bir yöntem, yıllardır diz ağrıları çekenlere umut oluyor. İşte detaylar...
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Doğanın sunduğu zengin kaynakların önemini vurgulayan İbn-i Sina, doğal yöntemlere olan ilgiyi artırıyor. Uzun yıllardır geleneksel mutfaklarda lezzet katkısı ve sağlık faydalarıyla kullanılan kuyruk yağı da günümüzde hala popülerliğini sürdürüyor.
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İbn-i Sina?nın, diz ağrılarından kurtulmak için kuyruk yağını dizlere sarmayı tavsiye ettiğini biliyor muydunuz?
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İbni Sina'nın kemik düzelten yağı olarak adlandırdığı kuyruk yağı, eritilip dizlere sürüldüğünde olumlu etkiler sağlayabileceği belirtildi.
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Yapılan araştırmalarda hayvanlar arasında en sağlıklısı olduğu belirtilen kuyruk yağının içerisinde Omega yağ asitleri, potasyum, kalsiyum ve demir barındırdığı söyleniyor. Bu yağ, özellikle Anadolu?da yemeklere tat vermesi için kullanılıyor.
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Özellikle diz ağrısı, eklem sıvısı ve kıkırdak erimesi rahatsızlığı yaşayanlar için kuyruk yağı tavsiyesi tıp alimi İbn-i Sina tarafından reçete edilmiştir.
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AĞRIYAN DİZE SÜRÜP BİR GECE BEKLETİN -Kuyruk yağının tüketilmesi kas ve kemik gelişimine katkı sağlar. Yiyecek olarak tüketmenin yanı sıra kuyruk yağının harici kullanılması da etkili.
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Kuyruk yağının ağrıyan dize eritilip sürüldükten sonra bandajla sarılıp bir süre bekletilmesi, bölgede oluşan kasılmaları ve kas ağrılarını ortadan kaldırır. Sadece bununla da sınırlı değil. Kuyruk yağı, kas ve kemik gelişimini destekler.
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-Yapılan araştırmalarda kuyruk yağını tüketen kişilerin kas ve kemik yapısının daha güçlü olduğu ortaya çıkmıştır. Kas ve kemik yapısını koruyan, kemik yapısını güçlendiren kuyruk yağı, yemeklerde gönül rahatlığıyla kullanılabilir.
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-Kas yırtılması tedavisinde, kemik erimesine önlem amacıyla kuyruk yağı tüketilmesi uzmanlar tarafından tavsiye edilir.
-Kuyruk yağı aynı zamanda bağışıklık sistemini de güçlendirir. Kuyruk yağında bulunan omega yağ asitleri vücudu zırh gibi korur, hastalıkları önler. Vücudu enfeksiyonlara karşı koruma altına alan kuyruk yağını etli yemeklerle beraber tüketebilirsiniz.
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KUYRUK YAĞINI DİZE SARMAK NE İŞE YARAR? Asırlar önce İbn-i Sina?nın uyguladığı kuyruk yağı yöntemi, eritilip ağrıyan dize sürüldükten sonra bandaj ile sarılıyor.
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Bir süre bekletildikten sonra bölgedeki kasılmaları ve kas ağrılarını ortadan kaldırıyor. Kuyruk yağının haricen tüketilmesi ise kas ve kemik gelişimine yüzde yüz katkı sağlıyor.