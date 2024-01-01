2023'Te Dünyada En Çok Dinlenen Türk Kadın Sanatçılar
2023 yılında en çok dinlenen kadın sanatçılar açıklandı. Simge, dünyanın en çok dinlenen Türk kadın sanatçısı oldu.
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Spotify, 2023 yılının en çok dinlenen kadın sanatçılarını; kadın sanatçıların en çok dinlenen şarkılarını ve dünyada en çok dinlenen kadın sanatçıları açıkladı.
İşte Türkiye?de en çok dinlenen kadın sanatçılar:
1. Sezen Aksu
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2. Güneş
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3. Melike Şahin
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4. Simge
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5. Hande Yener
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6. Ebru Gündeş
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7. Gülşen
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8. Sertab Erener
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9. İrem Derici
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10. Zeynep Bastık
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DÜNYADA EN ÇOK DİNLENEN TÜRK KADIN SANATÇILAR Simge Sezen Aksu Zeynep Bastık İrem Derici Güneş Hande Yener Derya Uluğ Gülşen Aleyna Tilki Ebru Gündeş
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EN ÇOK DİNLENEN KADIN SANATÇILARA AİT ŞARKILAR Aşkın Olayım - Simge NKBİ X YAPAMAM - Remix - Lvbel C5, Güneş 24/7 - ALIZADE, BEGE Yaz Gülü - İrem Derici Diken Mi Gül Mü? -Sibel Can, Eypio Feryat - Hadise Diva Yorgun - Melike Şahin Suçlarımdan Biri - Güneş Zalim - Sezen Aksu NKBİ - Güneş