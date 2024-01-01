Yarışmacı Herkesi Gülmekten Kırdı Geçirdi!

Kenan İmirzalıoğlu ile olan anısını anlatan yarışmacı, şöyle konuştu: "2014 yılıydı tam hatırlamıyorum. Ben sizi Cihangir'de gördüm. Kafamı kaldırdığımda arabadaydınız ve '1 dakika' dedim. Bunun üzerine siz de camı açtınız. Size "Kenan bey merhaba, benim en büyük hayalim dizilerde oynamak" dedim. Sizde 'Ajanslar var' dediniz."