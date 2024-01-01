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Yarışmacı Herkesi Gülmekten Kırdı Geçirdi!

"Kim Milyoner Olmak İster", son bölümündeki eğlenceli anlarla sosyal medyaya damga vurdu

  1. Türk televizyonların en uzun soluklu yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster", son bölümündeki eğlenceli anlarla sosyal medyaya damga vurdu. Milyoner'e katılan Hakan Demir isimli yarışmacı, tavrıyla ve enerjik halleriyle hem izleyicileri, hem de ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nu kahkahaya boğdu.

    Türk televizyonların en uzun soluklu yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster", son bölümündeki eğlenceli anlarla sosyal medyaya damga vurdu. Milyoner'e katılan Hakan Demir isimli yarışmacı, tavrıyla ve enerjik halleriyle hem izleyicileri, hem de ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nu kahkahaya boğdu.

  2. ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster", her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına topladı. Birbirinden başarılı performansların dikkat çektiği yarışmada, büyük ödüle ulaşmak isteyen yarışmacılar zorlu bir mücadele verirken programda kahkaha dolu anlar da yaşandı.

    ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster", her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına topladı. Birbirinden başarılı performansların dikkat çektiği yarışmada, büyük ödüle ulaşmak isteyen yarışmacılar zorlu bir mücadele verirken programda kahkaha dolu anlar da yaşandı.

  3. Programa katılan Hakan Demir isimli renkli bir yarışmacı, eğlenceli tavırlarıyla hem Milyoner'e hem de sosyal medyaya damga vurdu.

    Programa katılan Hakan Demir isimli renkli bir yarışmacı, eğlenceli tavırlarıyla hem Milyoner'e hem de sosyal medyaya damga vurdu.

  4. Kenan İmirzalıoğlu ile olan anısını anlatan yarışmacı, şöyle konuştu: "2014 yılıydı tam hatırlamıyorum. Ben sizi Cihangir'de gördüm. Kafamı kaldırdığımda arabadaydınız ve '1 dakika' dedim. Bunun üzerine siz de camı açtınız. Size "Kenan bey merhaba, benim en büyük hayalim dizilerde oynamak" dedim. Sizde 'Ajanslar var' dediniz."

    Kenan İmirzalıoğlu ile olan anısını anlatan yarışmacı, şöyle konuştu: "2014 yılıydı tam hatırlamıyorum. Ben sizi Cihangir'de gördüm. Kafamı kaldırdığımda arabadaydınız ve '1 dakika' dedim. Bunun üzerine siz de camı açtınız. Size "Kenan bey merhaba, benim en büyük hayalim dizilerde oynamak" dedim. Sizde 'Ajanslar var' dediniz."

  5. Yarışmacının eğlenceli anısı İmirzalıoğlu'nu güldürürken Demir, konuşmasının devamında yıllar önce sorduğu soruyu tekrar sorarak, "Şimdi soruyorum size Kenan bey, "En büyük hayalim sizinle dizide oynamak. Ne diyorsunuz?" dedi.

    Yarışmacının eğlenceli anısı İmirzalıoğlu'nu güldürürken Demir, konuşmasının devamında yıllar önce sorduğu soruyu tekrar sorarak, "Şimdi soruyorum size Kenan bey, "En büyük hayalim sizinle dizide oynamak. Ne diyorsunuz?" dedi.

  6. Yarışmacının sorusu karşısında o anılara atıfta bulunan İmirzalıoğlu, "Ajansa yazılın" yanıtıyla stüdyodaki seyircileri güldürdü.

    Yarışmacının sorusu karşısında o anılara atıfta bulunan İmirzalıoğlu, "Ajansa yazılın" yanıtıyla stüdyodaki seyircileri güldürdü.

  7. Tavırları ve enerjisiyle dikkat çeken yarışmacı, ikinci baraj sorusuna kadar ilerlemeyi başardı. Dördüncü soruya doğru cevap verdikten sonra heyecanlanan yarışmacı "Şov başlasın Kenan Bey" sözleriyle hem ünlü sunucuyu hem de izleyicileri güldürdü.

    Tavırları ve enerjisiyle dikkat çeken yarışmacı, ikinci baraj sorusuna kadar ilerlemeyi başardı. Dördüncü soruya doğru cevap verdikten sonra heyecanlanan yarışmacı "Şov başlasın Kenan Bey" sözleriyle hem ünlü sunucuyu hem de izleyicileri güldürdü.

  8. Ancak yarışmacı ikinci baraj sorusuna gelmeden altıncı soruda karşısına, "Hangisi Tanju Çolak'ın Türkiye 1. Futbol Ligi'nde gol krallığı yaşadığı takımlardan biri değildir?" sorusuna yanlış cevap verince elendi ve şov kısa sürdü.

    Ancak yarışmacı ikinci baraj sorusuna gelmeden altıncı soruda karşısına, "Hangisi Tanju Çolak'ın Türkiye 1. Futbol Ligi'nde gol krallığı yaşadığı takımlardan biri değildir?" sorusuna yanlış cevap verince elendi ve şov kısa sürdü.

  9. Hangisi Tanju Çolak'ın Türkiye 1. Futbol Ligi'nde gol krallığı yaşadığı takımlardan biri değildir? <br> A) Galatasaray B) Fenerbahçe C) Beşiktaş D) Samsunspor<br> Doğru yanıt C Şıkkı Beşiktaş olacaktı.

    Hangisi Tanju Çolak'ın Türkiye 1. Futbol Ligi'nde gol krallığı yaşadığı takımlardan biri değildir?
    A) Galatasaray B) Fenerbahçe C) Beşiktaş D) Samsunspor
    Doğru yanıt C Şıkkı Beşiktaş olacaktı.