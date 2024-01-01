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Yaklaşık 720 bin öğretmen yeni müfredat eğitimi alacak
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Araç muayene hizmetleri özelleştirme kapsamına alındı
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İmamoğlu: Kılıçdaroğlu'nun bana kırgın olduğunu düşünmüyorum
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Bakan Uraloğlu: Demir yolu ağı 28 bin kilometreye çıkacak
Kocaeli Milli Eğitim Müdürlüğü: Kocaeli'de 4 okuldan 1'i riskli haberi asılsızdır
Kocaeli Milli Eğitim Müdürlüğü: Kocaeli'de 4 okuldan 1'i riskli haberi asılsızdır

Birbiriyle Akraba Olan Ünlüler

Peki hangi ünlü hangi ünlünün yeğeni, hangi ünlü kimin kuzeni? Merak edilen ve daha önce hiç duymadığınız bilgiler bu haberimizin detaylarında öğrenebilirsiniz.

  1. Türk edebiyatının ilk kadın romancısı Fatma Aliye Topuz'un portresi, 2009'dan bu yana elli liralık banknotların arka yüzünde yer alıyor.

    Türk edebiyatının ilk kadın romancısı Fatma Aliye Topuz'un portresi, 2009'dan bu yana elli liralık banknotların arka yüzünde yer alıyor.

  2. Neredeyse her gün gördüğümüz 50 TL'lik banknotların üzerinde fotoğrafı olan Türk edebiyatının ilk kadın romancısı Fatma Aliye Topuz, ünlü oyuncunun anneannesi çıktı.

    Neredeyse her gün gördüğümüz 50 TL'lik banknotların üzerinde fotoğrafı olan Türk edebiyatının ilk kadın romancısı Fatma Aliye Topuz, ünlü oyuncunun anneannesi çıktı.

  3. Hatta o isim bir dönem Hababam Sınıfı'nın Mahmut Hoca'sı Münir Özkul ile bir dönem evli kalmış...

    Hatta o isim bir dönem Hababam Sınıfı'nın Mahmut Hoca'sı Münir Özkul ile bir dönem evli kalmış...

  4. İşte görünce çok şaşıracağınız ünlülerin akrabalıkları...

    İşte görünce çok şaşıracağınız ünlülerin akrabalıkları...

  5. Fatma Aliye Topuz - Suna Selen

    Fatma Aliye Topuz - Suna Selen

  6. İbrahim Tatlıses ve amcasının oğlu Serdar Tatlı

    İbrahim Tatlıses ve amcasının oğlu Serdar Tatlı

  9. Hababam Sınıfı'nın renkli hocası Paşa Nuri rolüyle tanınan oyuncu aynı zamanda Halit Akçatepe'nin babasıdır ve Leman Akçatepe'nin eşidir. Annesi tarafından Osmanlı İmparatorluğu'nun Lale Devri Sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'nın torunudur. Kendisi küçük yaşta oyuncu olmak istemiş, ailesi karşı çıkınca oyuncu olmak için evden kaçmıştır. Ağustos 1922'de Afyon Kocatepe'de savaşmış bir gazi olan Sıtkı Akçatepe 1985 yılında vefat etmiştir. Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilmiştir.

    Hababam Sınıfı'nın renkli hocası Paşa Nuri rolüyle tanınan oyuncu aynı zamanda Halit Akçatepe'nin babasıdır ve Leman Akçatepe'nin eşidir. Annesi tarafından Osmanlı İmparatorluğu'nun Lale Devri Sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'nın torunudur. Kendisi küçük yaşta oyuncu olmak istemiş, ailesi karşı çıkınca oyuncu olmak için evden kaçmıştır. Ağustos 1922'de Afyon Kocatepe'de savaşmış bir gazi olan Sıtkı Akçatepe 1985 yılında vefat etmiştir. Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilmiştir.

  10. Ayrıca Halit Akçatepe'nin annesi olan Leman Akçatepe de Türk sinemasının sevilen yüzlerinden biridir.

    Ayrıca Halit Akçatepe'nin annesi olan Leman Akçatepe de Türk sinemasının sevilen yüzlerinden biridir.

  11. Çağla Irmak

    Çağla Irmak

  12. Hülya Gülşen Irmak

    Hülya Gülşen Irmak

  13. Erdoğan Arıca [1954-2012] Levent İnanır [1962] Soner Arıca [1966] Kadir İnanır'ın da yeğenleri olurlar

    Erdoğan Arıca [1954-2012] Levent İnanır [1962] Soner Arıca [1966] Kadir İnanır'ın da yeğenleri olurlar

  14. Nubar Terziyan / Fedon Kalyoncu

    Nubar Terziyan / Fedon Kalyoncu

  15. Suna Yıldızoğlu ve kızı Yasemin Allen

    Suna Yıldızoğlu ve kızı Yasemin Allen

  16. Bu üç oyuncumuzun kardeş olduğunu biliyor muydunuz? <br> Ayben Erman Ayten Erman Ayşen Erman (Gruda soyadını, sanatçı eşi Yılmaz Gruda'dan alır)

    Bu üç oyuncumuzun kardeş olduğunu biliyor muydunuz?
    Ayben Erman Ayten Erman Ayşen Erman (Gruda soyadını, sanatçı eşi Yılmaz Gruda'dan alır)

  17. Renan Fosforoğlu - Enis Fosforoğlu - Ferdi Merter Fosforoğlu

    Renan Fosforoğlu - Enis Fosforoğlu - Ferdi Merter Fosforoğlu

  18. Gülşen Bubikoğlu (1954) Nilgün Bubikoğlu (1959)

    Gülşen Bubikoğlu (1954) Nilgün Bubikoğlu (1959)

  19. Ercan Yazgan - Billur Yazgan Ekstra Bilgi: Buket Dereoğlu da Ercan Yazgan'ın üvey kızıdır

    Ercan Yazgan - Billur Yazgan Ekstra Bilgi: Buket Dereoğlu da Ercan Yazgan'ın üvey kızıdır

  20. Dinçer Çekmez - Metin Çekmez

    Dinçer Çekmez - Metin Çekmez

  21. Şener Şen - Ali Şen

    Şener Şen - Ali Şen

  22. Poyraz Karayel'in "Cevher Albay"ı İsmail Düvenci ünlü oyuncunun babası çıktı.

    Poyraz Karayel'in "Cevher Albay"ı İsmail Düvenci ünlü oyuncunun babası çıktı.

  23. O isim Ceyda Düvenci'den başkası değil.

    O isim Ceyda Düvenci'den başkası değil.

  24. Birbirleriyle akraba olduğunu bilmediğiniz ünlüler...

    Birbirleriyle akraba olduğunu bilmediğiniz ünlüler...

  25. Yeşilçam'ın "sarhoş" karakterlerinden olan Marmara Kazım'ın az bilinen bir özelliği ortaya çıktı.

    Yeşilçam'ın "sarhoş" karakterlerinden olan Marmara Kazım'ın az bilinen bir özelliği ortaya çıktı.

  26. Usta oyuncu Macit Flordun'un oğlu da kendisi gibi oyuncuymuş.

    Usta oyuncu Macit Flordun'un oğlu da kendisi gibi oyuncuymuş.

  27. O oyuncu da Tardu Flordun...

    O oyuncu da Tardu Flordun...

  28. Ekranların sevilen yüzü Birce Akalay'ın kuzeni de oyuncuymuş...

    Ekranların sevilen yüzü Birce Akalay'ın kuzeni de oyuncuymuş...

  29. Zac Efron?a benzerliğiyle dikkat çeken oyuncu Barış Murat Yağçı?nın, Akalay?ın kuzeni olduğu öğrenildi.

    Zac Efron?a benzerliğiyle dikkat çeken oyuncu Barış Murat Yağçı?nın, Akalay?ın kuzeni olduğu öğrenildi.

  30. Tanju Gürsu - Temel Gürsu

    Tanju Gürsu - Temel Gürsu

  31. Jale Altuğ - Şevket Altuğ

    Jale Altuğ - Şevket Altuğ

  32. Aliye Uzuntağan - Ayşecan Tatari

    Aliye Uzuntağan - Ayşecan Tatari

  33. Ahmet Uğurlu - Mustafa Uğurlu

    Ahmet Uğurlu - Mustafa Uğurlu

  34. Günay Girik - Fatma Girik

    Günay Girik - Fatma Girik

  35. Sıtkı Akçatepe - Leman Akçatepe - Halit Akçatepe

    Sıtkı Akçatepe - Leman Akçatepe - Halit Akçatepe

  36. Nevşehirli Damat İbrahim Paşa - Halit Akçatepe

    Nevşehirli Damat İbrahim Paşa - Halit Akçatepe

  37. Dinçer Çekmez - Metin Çekmez

    Dinçer Çekmez - Metin Çekmez

  38. Halil Kut - Burak Kut

    Halil Kut - Burak Kut

  39. Gazanfer Özcan - Fulya Özcan

    Gazanfer Özcan - Fulya Özcan

  40. Mehtmet Sevigen - Selen Sevigen

    Mehtmet Sevigen - Selen Sevigen

  41. Gülşen Bubikoğlu - Cüneyt Özdemir

    Gülşen Bubikoğlu - Cüneyt Özdemir

  42. Ferdi Tayfur - Necla Nazır - Tuğçe Tayfur

    Ferdi Tayfur - Necla Nazır - Tuğçe Tayfur

  43. Nilgün Bubikoğlu ile Gülşen Bubikoğlu kardeşlerin dayıları Adnan Şenses.

    Nilgün Bubikoğlu ile Gülşen Bubikoğlu kardeşlerin dayıları Adnan Şenses.

  44. Cahit Kaşıkcılar - Hakan Yufkacıgil

    Cahit Kaşıkcılar - Hakan Yufkacıgil

  45. Şevket Avşar - Yalçın Avşar

    Şevket Avşar - Yalçın Avşar

  46. Muharrem Gürses - Atilla Arcan

    Muharrem Gürses - Atilla Arcan

  47. Erdal Özyağcılar - Güzin Özyağcılar - Zeynep Özyağcılar

    Erdal Özyağcılar - Güzin Özyağcılar - Zeynep Özyağcılar

  48. Yeşilçam'ın yaşlı tonton dedesi Nubar Terziyan şarkıcı Fedon'un dayısıdır.

    Yeşilçam'ın yaşlı tonton dedesi Nubar Terziyan şarkıcı Fedon'un dayısıdır.

  49. Selim Soydan - Hülya Koçyiğit - Gülşah Soydan

    Selim Soydan - Hülya Koçyiğit - Gülşah Soydan

  50. Ferhan Şensoy - Derya Baykal - Neriman Derya Şensoy

    Ferhan Şensoy - Derya Baykal - Neriman Derya Şensoy