Birbiriyle Akraba Olan Ünlüler

Hababam Sınıfı'nın renkli hocası Paşa Nuri rolüyle tanınan oyuncu aynı zamanda Halit Akçatepe'nin babasıdır ve Leman Akçatepe'nin eşidir. Annesi tarafından Osmanlı İmparatorluğu'nun Lale Devri Sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'nın torunudur. Kendisi küçük yaşta oyuncu olmak istemiş, ailesi karşı çıkınca oyuncu olmak için evden kaçmıştır. Ağustos 1922'de Afyon Kocatepe'de savaşmış bir gazi olan Sıtkı Akçatepe 1985 yılında vefat etmiştir. Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilmiştir.