Birbiriyle Akraba Olan Ünlüler
Peki hangi ünlü hangi ünlünün yeğeni, hangi ünlü kimin kuzeni? Merak edilen ve daha önce hiç duymadığınız bilgiler bu haberimizin detaylarında öğrenebilirsiniz.
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Türk edebiyatının ilk kadın romancısı Fatma Aliye Topuz'un portresi, 2009'dan bu yana elli liralık banknotların arka yüzünde yer alıyor.
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Neredeyse her gün gördüğümüz 50 TL'lik banknotların üzerinde fotoğrafı olan Türk edebiyatının ilk kadın romancısı Fatma Aliye Topuz, ünlü oyuncunun anneannesi çıktı.
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Hatta o isim bir dönem Hababam Sınıfı'nın Mahmut Hoca'sı Münir Özkul ile bir dönem evli kalmış...
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İşte görünce çok şaşıracağınız ünlülerin akrabalıkları...
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Fatma Aliye Topuz - Suna Selen
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İbrahim Tatlıses ve amcasının oğlu Serdar Tatlı
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Hababam Sınıfı'nın renkli hocası Paşa Nuri rolüyle tanınan oyuncu aynı zamanda Halit Akçatepe'nin babasıdır ve Leman Akçatepe'nin eşidir. Annesi tarafından Osmanlı İmparatorluğu'nun Lale Devri Sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'nın torunudur. Kendisi küçük yaşta oyuncu olmak istemiş, ailesi karşı çıkınca oyuncu olmak için evden kaçmıştır. Ağustos 1922'de Afyon Kocatepe'de savaşmış bir gazi olan Sıtkı Akçatepe 1985 yılında vefat etmiştir. Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilmiştir.
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Ayrıca Halit Akçatepe'nin annesi olan Leman Akçatepe de Türk sinemasının sevilen yüzlerinden biridir.
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Çağla Irmak
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Hülya Gülşen Irmak
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Erdoğan Arıca [1954-2012] Levent İnanır [1962] Soner Arıca [1966] Kadir İnanır'ın da yeğenleri olurlar
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Nubar Terziyan / Fedon Kalyoncu
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Suna Yıldızoğlu ve kızı Yasemin Allen
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Bu üç oyuncumuzun kardeş olduğunu biliyor muydunuz?
Ayben Erman Ayten Erman Ayşen Erman (Gruda soyadını, sanatçı eşi Yılmaz Gruda'dan alır)
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Renan Fosforoğlu - Enis Fosforoğlu - Ferdi Merter Fosforoğlu
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Gülşen Bubikoğlu (1954) Nilgün Bubikoğlu (1959)
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Ercan Yazgan - Billur Yazgan Ekstra Bilgi: Buket Dereoğlu da Ercan Yazgan'ın üvey kızıdır
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Dinçer Çekmez - Metin Çekmez
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Şener Şen - Ali Şen
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Poyraz Karayel'in "Cevher Albay"ı İsmail Düvenci ünlü oyuncunun babası çıktı.
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O isim Ceyda Düvenci'den başkası değil.
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Birbirleriyle akraba olduğunu bilmediğiniz ünlüler...
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Yeşilçam'ın "sarhoş" karakterlerinden olan Marmara Kazım'ın az bilinen bir özelliği ortaya çıktı.
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Usta oyuncu Macit Flordun'un oğlu da kendisi gibi oyuncuymuş.
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O oyuncu da Tardu Flordun...
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Ekranların sevilen yüzü Birce Akalay'ın kuzeni de oyuncuymuş...
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Zac Efron?a benzerliğiyle dikkat çeken oyuncu Barış Murat Yağçı?nın, Akalay?ın kuzeni olduğu öğrenildi.
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Tanju Gürsu - Temel Gürsu
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Jale Altuğ - Şevket Altuğ
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Aliye Uzuntağan - Ayşecan Tatari
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Ahmet Uğurlu - Mustafa Uğurlu
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Günay Girik - Fatma Girik
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Sıtkı Akçatepe - Leman Akçatepe - Halit Akçatepe
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Nevşehirli Damat İbrahim Paşa - Halit Akçatepe
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Dinçer Çekmez - Metin Çekmez
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Halil Kut - Burak Kut
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Gazanfer Özcan - Fulya Özcan
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Mehtmet Sevigen - Selen Sevigen
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Gülşen Bubikoğlu - Cüneyt Özdemir
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Ferdi Tayfur - Necla Nazır - Tuğçe Tayfur
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Nilgün Bubikoğlu ile Gülşen Bubikoğlu kardeşlerin dayıları Adnan Şenses.
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Cahit Kaşıkcılar - Hakan Yufkacıgil
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Şevket Avşar - Yalçın Avşar
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Muharrem Gürses - Atilla Arcan
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Erdal Özyağcılar - Güzin Özyağcılar - Zeynep Özyağcılar
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Yeşilçam'ın yaşlı tonton dedesi Nubar Terziyan şarkıcı Fedon'un dayısıdır.
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Selim Soydan - Hülya Koçyiğit - Gülşah Soydan
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Ferhan Şensoy - Derya Baykal - Neriman Derya Şensoy