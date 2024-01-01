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Türkiye'nin En Mutsuz İlleri Belli Oldu!

Karadeniz'den bir il dikkat çekti

  1. Her sene Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre Türkiye'nin en mutsuz illeri belli oldu. TÜİK'in yayınladığı son verilere göre; Türkiye?nin en mutsuz illeri arasında ilk 10'da tam 4 Karadeniz şehri yer aldı. İşte herkesin merak ettiği o liste...

    Her sene Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre Türkiye'nin en mutsuz illeri belli oldu. TÜİK'in yayınladığı son verilere göre; Türkiye?nin en mutsuz illeri arasında ilk 10'da tam 4 Karadeniz şehri yer aldı. İşte herkesin merak ettiği o liste...

  2. Türkiye İstatistik Kurumunun ?Yaşam Memnuniyeti Araştırması? verilerinde en mutsuz iller açıklandı.

    Türkiye İstatistik Kurumunun ?Yaşam Memnuniyeti Araştırması? verilerinde en mutsuz iller açıklandı.

  3. Buna göre Türkiye?de mutsuzların il nüfusuna oranı yüzde 11,19 ile en çok mutsuzların yaşadığı il Trabzon olarak açıklandı. TÜİK verilerine göre Türkiye?nin en mutsuz illeri şu şekilde:

    Buna göre Türkiye?de mutsuzların il nüfusuna oranı yüzde 11,19 ile en çok mutsuzların yaşadığı il Trabzon olarak açıklandı. TÜİK verilerine göre Türkiye?nin en mutsuz illeri şu şekilde:

  4. Diyarbakır<br> Nüfusu 1.804.880 olan Diyarbakır?da bulunan mutsuz insanların il nüfusuna oranı yüzde 24,75.

    Diyarbakır
    Nüfusu 1.804.880 olan Diyarbakır?da bulunan mutsuz insanların il nüfusuna oranı yüzde 24,75.

  5. Antalya <br> Nüfusu 2.688.004 olan Antalya'da bulunan mutsuz insanların il nüfusuna oranı yüzde 11,7.

    Antalya
    Nüfusu 2.688.004 olan Antalya'da bulunan mutsuz insanların il nüfusuna oranı yüzde 11,7.

  6. Trabzon <br> Nüfusu 818.023 olan Trabzon?da bulunan mutsuz insanların il nüfusuna oranı yüzde 11,19.

    Trabzon
    Nüfusu 818.023 olan Trabzon?da bulunan mutsuz insanların il nüfusuna oranı yüzde 11,19.

  7. İzmir<br> Nüfusu 4.462.056 olan İzmir?de bulunan mutsuz insanların il nüfusuna oranı yüzde 10,65.

    İzmir
    Nüfusu 4.462.056 olan İzmir?de bulunan mutsuz insanların il nüfusuna oranı yüzde 10,65.

  8. Ankara<br> Nüfusu 5.782.285 olan Ankara'da bulunan mutsuz insanların il nüfusuna oranı yüzde 9,95.

    Ankara
    Nüfusu 5.782.285 olan Ankara'da bulunan mutsuz insanların il nüfusuna oranı yüzde 9,95.

  9. Samsun<br> Nüfusu 1.368.488 olan Samsun?da bulunan mutsuz insanların il nüfusuna oranı yüzde 9,72.

    Samsun
    Nüfusu 1.368.488 olan Samsun?da bulunan mutsuz insanların il nüfusuna oranı yüzde 9,72.

  10. İstanbul<br> 15.907.951 nüfusa sahip olan İstanbul?da mutsuz insanların il nüfusuna oranı yüzde 9,12.

    İstanbul
    15.907.951 nüfusa sahip olan İstanbul?da mutsuz insanların il nüfusuna oranı yüzde 9,12.

  11. Çorum<br> Nüfusu 524.130 olan Çorum?da bulunan mutsuz insanların il nüfusuna oranı yüzde 9,1.

    Çorum
    Nüfusu 524.130 olan Çorum?da bulunan mutsuz insanların il nüfusuna oranı yüzde 9,1.

  12. Ordu<br> Nüfusu 763.190 olan Ordu'da bulunan mutsuz insanların il nüfusuna oranı yüzde 8,75.

    Ordu
    Nüfusu 763.190 olan Ordu'da bulunan mutsuz insanların il nüfusuna oranı yüzde 8,75.

  13. Gümüşhane<br> Nüfusu 144.544 olan Gümüşhane'de bulunan mutsuz insanların il nüfusuna oranı yüzde 7,68 olarak açıklandı.

    Gümüşhane
    Nüfusu 144.544 olan Gümüşhane'de bulunan mutsuz insanların il nüfusuna oranı yüzde 7,68 olarak açıklandı.