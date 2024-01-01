Türkiye'nin En Mutsuz İlleri Belli Oldu!
Karadeniz'den bir il dikkat çekti
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Her sene Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre Türkiye'nin en mutsuz illeri belli oldu. TÜİK'in yayınladığı son verilere göre; Türkiye?nin en mutsuz illeri arasında ilk 10'da tam 4 Karadeniz şehri yer aldı. İşte herkesin merak ettiği o liste...
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Türkiye İstatistik Kurumunun ?Yaşam Memnuniyeti Araştırması? verilerinde en mutsuz iller açıklandı.
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Buna göre Türkiye?de mutsuzların il nüfusuna oranı yüzde 11,19 ile en çok mutsuzların yaşadığı il Trabzon olarak açıklandı. TÜİK verilerine göre Türkiye?nin en mutsuz illeri şu şekilde:
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Diyarbakır
Nüfusu 1.804.880 olan Diyarbakır?da bulunan mutsuz insanların il nüfusuna oranı yüzde 24,75.
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Antalya
Nüfusu 2.688.004 olan Antalya'da bulunan mutsuz insanların il nüfusuna oranı yüzde 11,7.
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Trabzon
Nüfusu 818.023 olan Trabzon?da bulunan mutsuz insanların il nüfusuna oranı yüzde 11,19.
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İzmir
Nüfusu 4.462.056 olan İzmir?de bulunan mutsuz insanların il nüfusuna oranı yüzde 10,65.
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Ankara
Nüfusu 5.782.285 olan Ankara'da bulunan mutsuz insanların il nüfusuna oranı yüzde 9,95.
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Samsun
Nüfusu 1.368.488 olan Samsun?da bulunan mutsuz insanların il nüfusuna oranı yüzde 9,72.
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İstanbul
15.907.951 nüfusa sahip olan İstanbul?da mutsuz insanların il nüfusuna oranı yüzde 9,12.
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Çorum
Nüfusu 524.130 olan Çorum?da bulunan mutsuz insanların il nüfusuna oranı yüzde 9,1.
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Ordu
Nüfusu 763.190 olan Ordu'da bulunan mutsuz insanların il nüfusuna oranı yüzde 8,75.
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Gümüşhane
Nüfusu 144.544 olan Gümüşhane'de bulunan mutsuz insanların il nüfusuna oranı yüzde 7,68 olarak açıklandı.