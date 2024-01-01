Türkiye'nin En Mutsuz İlleri Belli Oldu!

Her sene Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre Türkiye'nin en mutsuz illeri belli oldu. TÜİK'in yayınladığı son verilere göre; Türkiye?nin en mutsuz illeri arasında ilk 10'da tam 4 Karadeniz şehri yer aldı. İşte herkesin merak ettiği o liste...