Astım Belirtileri Neler?
Astım bulaşıcı mıdır? Astım hakkında tüm merak edilenler
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Dünya genelinde 300 milyonun, ülkemizde de 7 milyonun üzerinde astım hastası olduğu belirtiliyor. Üstelik astımın görülme sıklığı günümüzde giderek artıyor. Özellikle de doğanın canlanıp çiçeklerin açtığı, polenlerin havada uçuştuğu bahar ayları astım hastaları için adeta kâbusa dönüşebiliyor. Astım belirtileri neler? Astıma ne iyi gelir? Astım hakkında tüm merak edilenler...
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Astım hastalığı; nefes almayı zorlaştıran, öksürük, hırıltı ve göğüs sıkışması gibi semptomlarla karakterizedir. Astımın birçok nedeni vardır.
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Ailede astım varlığı Solunum yoluyla toz ve kimyasal maddeler maruz kalan meslekler Bebeklik döneminde alerjenlere maruz kalma Bebeklik döneminde ağır solunum yolu hastalıkları geçirmek Annenin gebeyken sigara içmesi Yoğun sigara dumanına maruz kalma
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ASTIM BELİRTİLERİ NELERDİR?
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Astım belirtileri ile kendini hissettiren bir hastalıktır. Astım hastaları ataklar arasında genellikle rahat olur. Astımın tetiklendiği durumlarda bronşlarda ödem ve salgı artışı olur. Buna bağlı öksürük, nefes darlığı ve göğüs ağrısı ortaya çıkar. Şikayetler gece veya sabaha karşı şiddetlenir.
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Belirtiler kendiliğinden düzelebileceği gibi hastaneye yatış gerektirecek kadar şiddetli olabilir. Öksürük genellikle kuru ve balgamsızdır. Soluk alıp verirken ıslık sesi duyulabilir.
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En çok görülen astım belirtileri şunlardır;
Nefes darlığı Öksürük Hırıltı Gögüs Sıkışması veya Ağrısı Solunum Yollarının İltihaplanması
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ASTIM BULAŞICI MIDIR?
Astım bulaşıcı değildir ancak hastalık genetik geçiş gösterir. Ailede astım veya alerjik bir hastalık olması bireylerde astıma yatkınlık oluşturabilir.
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LAÇLAR ZARARLI MIDIR?
Astım tedavisinde kullanılan en önemli ilaç kortizondur. Nefes yoluyla alınan kortizonlu spreylerin tüm vücudu etkilemesi ve kilo alımı, iştah artışı ya da kemik erimesi gibi yan etkileri görülebilir.
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ASTIM HAMİLELİĞE ENGEL MİDİR?
Hayır, değildir. Gebelik döneminde astım ilaçlarının kesilmesi gerekmez. Hamile astım hastalarının güvenle kullanabilecekleri ilaçlar vardır.