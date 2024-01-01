Astım Belirtileri Neler?

Astım belirtileri ile kendini hissettiren bir hastalıktır. Astım hastaları ataklar arasında genellikle rahat olur. Astımın tetiklendiği durumlarda bronşlarda ödem ve salgı artışı olur. Buna bağlı öksürük, nefes darlığı ve göğüs ağrısı ortaya çıkar. Şikayetler gece veya sabaha karşı şiddetlenir.