Ünlü Milyarder Titanik Enkazına Dalacak!
Titan faciası bile engelleyemedi
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Geçtiğimiz yıl, OceanGate şirketi tarafından tasarlanan Titan denizaltısı, beş kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan trajik bir kazanın ardından tüm dünyanın gündemine oturdu. Titan denizaltısının patlamasından yaklaşık bir yıl sonra ünlü emlak milyarderi Larry Connor, güvenli bir yolculuk olduğunu kanıtlamak için bir denizaltıyla Titanik enkazına gideceğini duyurdu.
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Denizaltı üreten bir şirket olan Triton'un yeni bir denizaltısı, gayrimenkul yatırımcısı Larry Connor ve şirketin CEO'sunu ikonik Titanik enkazını ziyaret etmek için okyanusun derinliklerine götürecek.
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TITAN İÇİN "ZIMBIRTI" DEDİ Triton'un kurucu ortağı ve CEO'su Patrick Lahey The Wall Street Journal gazetesine, "Biliyorsunuz, yapmamız gereken şey, Titanik seviyesindeki derinliklere tekrar tekrar ve güvenli bir şekilde dalabilen bir denizaltı inşa etmek. Bunun yapılabildiğini ve Titan'ın bir zımbırtı olduğunu dünyaya göstermek istiyorum" diye konuştu.
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DENİZALTI TURLARINDA "CAYDIRICI" ETKİ Lahey ayrıca, denizaltının Titanik enkazına giderken patlamasının Triton'un araçlarına olan ilgi üzerinde "caydırıcı bir etki" yarattığını söyledi. Patlama okyanusun derinliklerini keşfetmeyi biraz yavaşlatmış olsa da şirketin müşterisi olan milyarder Connor, OceanGate felaketinden günler sonra yeni bir projeye başlamak istedi.
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"HAYAT DEĞİŞTİRECEK DENEYİM" Connor yeni keşif projesi hakkında, "Dünya çapındaki insanlara, okyanusun son derece güçlü olmasına rağmen harika, keyifli olabileceğini ve doğru şekilde giderseniz gerçekten hayat değiştirebileceğini göstermek istiyorum" diye konuştu.
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OCANGATE'İN TITAN FACİASI Titan denizaltısı, turistleri Kuzey Atlantik Okyanusu'nun altında bulunan Titanik enkazına götürmek için tasarlanmıştı. Enkaza inişi sırasında patlayarak İngiliz girişimci Hamish Harding, Pakistanlı yatırımcı Shahzada Dawood ve oğlu Suleman, Fransız dalgıç Paul-Henri Nargeolet ve OceanGate CEO'su Stockton Rush'ın ölümüne neden oldu.
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Patlamayla ilgili soruşturma hala devam ediyor ancak OceanGate'in eski Deniz Operasyonları Müdürü David Lochridge, patlamadan önce güvenlik endişelerini dile getirmişti. 2018'de açılan bir davada Lochridge, gövdenin tasarımı ve test edilmesiyle ilgili endişelerini dile getirdiği için kovulduğunu söyledi. OceanGate, patlamanın ardından soruşturmada işbirliği yapma sözü verdi ve operasyonları askıya aldı.