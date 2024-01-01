İbn-İ Sina Önerdi: O Besini Tüketen Zeka Küpü Oluyor

İbn-i Sina'nın önerdiği besinler, zehir gibi hafızanın sırrı olarak görülebiliyor. Çünkü hafızanın güçlenmesinde yardımcı olabiliyor. Öte yandan bir besin, zeka gelişimine katkıda bulunabiliyor. Bu nedenle o besini tüketen adeta zeka küpü oluyor bile denilebiliyor.