İbn-İ Sina Önerdi: O Besini Tüketen Zeka Küpü Oluyor
Zehir gibi hafızanın sırrı!
-
İbn-i Sina asılar öncesinden birçok farklı hastalığın tedavisi için çalışmalar gerçekleştirdi. Ayrıca ünlü hekim El-Kanun fi't-Tıb isimli kitabında, zeka ve hafızayı güçlendirebilen bazı besin önerilerinde de bulundu.
-
İbn-i Sina'nın önerdiği besinler, zehir gibi hafızanın sırrı olarak görülebiliyor. Çünkü hafızanın güçlenmesinde yardımcı olabiliyor. Öte yandan bir besin, zeka gelişimine katkıda bulunabiliyor. Bu nedenle o besini tüketen adeta zeka küpü oluyor bile denilebiliyor.
-
İBN-İ SİNA ÖNERDİ: ZEKA VE HAFIZA GELİŞİMİNE FAYDALI
İbn-i Sina asırlar öncesinden zeka ve hafıza sağlığına faydalı olabilen bazı besin önerilerinde bulundu. Ayrıca söz konusu besinler, hafıza ve zekanın yanı sıra bazı sağlık problemlerine de çözüm olabiliyor.
-
İbn-i Sina'nın zeka ve hafıza için önerdiği besinlerden 3'ü şu şekilde; zerdeçal, zencefil ve hardal.
Zerdeçal: İbn-i Sina'nın da önerdiği zerdeçal, ruh hastalıklarına karşı yararlı olabiliyor. Öte yandan nöral yapılı hastalıklara karşı yardımcı olabiliyor. Bunun yanı sıra kusma gibi sağlık problemlerini engellemede faydalı olabiliyor.
-
Zencefil: İbn-i Sina'nın asırlar öncesinden önerdiği zencefil, hafızaya faydalı olabiliyor. Bu nedenle zehir gibi hafızanın sırrı gibi görülebiliyor. Öte yandan sindirimin kolaylaşmasında yardımcı olabiliyor. Ayrıca görme problemlerine ve mideye yararlı olabiliyor.
-
Hardal: İbn-i Sina'nın da önerdiği hardal, aç karnına tüketildiğinde zekayı artırabiliyor. Bu nedenle hardalı tüketen adeta zeka küpü gibi olabiliyor. Öte yandan hardal suyu, kulak ve diş ağrılarına karşı damla olarak kullanılabiliyor. Bunun yanı sıra balgam önleyici özelliği olabiliyor.