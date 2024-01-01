Kimse Dikkat Etmiyor Ama Hayat Kurtarıcı!

Kripto varlıklara ilişkin teklif Komisyonda kabul edildi
Kripto varlıklara ilişkin teklif Komisyonda kabul edildi
3 Ay Ödemesiz 100.000 TL Kredi!
3 Ay Ödemesiz 100.000 TL Kredi!
Sponsorlu İçerik
TSK personeline TikTok yasağı: Meclis'te komisyondan geçti
TSK personeline TikTok yasağı: Meclis'te komisyondan geçti
Cumhuriyet tarihinde ilk: Yaşlı nüfus oranı çift hanede
Cumhuriyet tarihinde ilk: Yaşlı nüfus oranı çift hanede
PPK toplantı Özeti: Sistemden yaklaşık 550 milyar TL likidite çekildi
PPK toplantı Özeti: Sistemden yaklaşık 550 milyar TL likidite çekildi
Aile ve Gençlik Fonu'na 9 bin 485 başvuru yapıldı
Aile ve Gençlik Fonu'na 9 bin 485 başvuru yapıldı
Erdoğan: Türkiye 'Teröristan' kurulmasına izin vermeyecektir
Erdoğan: Türkiye 'Teröristan' kurulmasına izin vermeyecektir
İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı'nın yetkisi sonlandırıldı
İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı'nın yetkisi sonlandırıldı
Bakan Şimşek: Cari açık OVP hedefinden düşük gerçekleşecek
Bakan Şimşek: Cari açık OVP hedefinden düşük gerçekleşecek
Yeni müfredat tamam, şimdi en önemli safhaya geçildi
Yeni müfredat tamam, şimdi en önemli safhaya geçildi
İSG/1 sınav sonuçları açıklandı
İSG/1 sınav sonuçları açıklandı
Vekillere de sıkı tasarruf geliyor!
Vekillere de sıkı tasarruf geliyor!
Fitch'ten Türkiye için yıl sonu enflasyon tahmini
Fitch'ten Türkiye için yıl sonu enflasyon tahmini
Ulaştırma Bakanı'nın telefonunu klonlamışlar!
Ulaştırma Bakanı'nın telefonunu klonlamışlar!
LGS için geri sayım başladı
LGS için geri sayım başladı
Vatandaş sokakta köpek istemiyor! Başıboş köpekler için sona gelindi
Vatandaş sokakta köpek istemiyor! Başıboş köpekler için sona gelindi
Ayda 150 bin liraya kaynakçı yok!
Ayda 150 bin liraya kaynakçı yok!
AK Parti Ankara kriterleri için harekete geçti!
AK Parti Ankara kriterleri için harekete geçti!
Türkiye'deki başıboş köpekler Avrupa'nın da radarında
Türkiye'deki başıboş köpekler Avrupa'nın da radarında
Düzce Valiliğinden 'okul tuvaletinde tokat atılmasıyla' ilgili açıklama
Düzce Valiliğinden 'okul tuvaletinde tokat atılmasıyla' ilgili açıklama
O ilde kasaplardan kırmızı ete yüzde 30 indirim
O ilde kasaplardan kırmızı ete yüzde 30 indirim
'Başıboş köpekler toplanacak, kısırlaştırılacak, sahiplendirilecek'
'Başıboş köpekler toplanacak, kısırlaştırılacak, sahiplendirilecek'
TSK personeline ilişkin teklif Komisyonda kabul edildi
TSK personeline ilişkin teklif Komisyonda kabul edildi
'Otelde yabancı turiste polis işkencesi' iddiaları yalanlandı
'Otelde yabancı turiste polis işkencesi' iddiaları yalanlandı
Bakan Yumaklı uyardı: 6 sene sonra su fakiri ülke olacağız
Bakan Yumaklı uyardı: 6 sene sonra su fakiri ülke olacağız
Bakan Özhaseki'den belediye başkanlarına 'dirençli ev' çağrısı
Bakan Özhaseki'den belediye başkanlarına 'dirençli ev' çağrısı
'Emekli askerlerin yorum yapmasını engelleyecek herhangi bir husus yok'
'Emekli askerlerin yorum yapmasını engelleyecek herhangi bir husus yok'
TBMM, Refah saldırılarını kınayan tezkereyi kabul etti
TBMM, Refah saldırılarını kınayan tezkereyi kabul etti
Kamu Birliği Konfederasyonu Filistin için meydanlardaydı
Kamu Birliği Konfederasyonu Filistin için meydanlardaydı
EGM'den 'kurbanlık alışverisi' uyarısı
EGM'den 'kurbanlık alışverisi' uyarısı

Kimse Dikkat Etmiyor Ama Hayat Kurtarıcı!

Pencerenin iç kısmındaki yuvarlak çıkıntının sırrı

  1. Pimapenlerin iç tarafında küçük ve yuvarlak şekillerde olan, kilide benzeyen bir mekanizma bulunuyor. İç kısımda olduğu için birçok kişi, varlığından bile haberdar olmuyor. Ancak dikkat çekmeyen bu detayın işlevi oldukça büyük.

    Pimapenlerin iç tarafında küçük ve yuvarlak şekillerde olan, kilide benzeyen bir mekanizma bulunuyor. İç kısımda olduğu için birçok kişi, varlığından bile haberdar olmuyor. Ancak dikkat çekmeyen bu detayın işlevi oldukça büyük.

  2. Pencerelerinizi mevsimine göre ayarlayabildiğinizi biliyor muydunuz? Yaz aylarında evinizin daha serin olmasını sağlarken kışın tam koruma oluşturabilirsiniz. Bunun için pencerenin etrafına daha çok dikkat etmek gerekiyor.

    Pencerelerinizi mevsimine göre ayarlayabildiğinizi biliyor muydunuz? Yaz aylarında evinizin daha serin olmasını sağlarken kışın tam koruma oluşturabilirsiniz. Bunun için pencerenin etrafına daha çok dikkat etmek gerekiyor.

  3. Pencerenizdeki ayarları mevsimine göre değiştirerek evinizde rahatlık sağlayabilirsiniz. Yaz aylarına geçtiğimiz bu dönemde pencere ayarını doğru yaptığınızda eviniz daha ferah olacaktır. Pencereler açık kalmadığı halde evinizin havalanmasını sağlayacaksınız.

    Pencerenizdeki ayarları mevsimine göre değiştirerek evinizde rahatlık sağlayabilirsiniz. Yaz aylarına geçtiğimiz bu dönemde pencere ayarını doğru yaptığınızda eviniz daha ferah olacaktır. Pencereler açık kalmadığı halde evinizin havalanmasını sağlayacaksınız.

  4. Pencere ayarlarını değiştirmek için kenarındaki yuvarlak yapıyı bulmalısınız. Yuvarlağın üstündeki çizgi sola doğru dönükse lastiği fazla sıkı ve hava girişi az demektir. Ancak tam tersi ise içeri daha kolay hava girişi sağlanır.

    Pencere ayarlarını değiştirmek için kenarındaki yuvarlak yapıyı bulmalısınız. Yuvarlağın üstündeki çizgi sola doğru dönükse lastiği fazla sıkı ve hava girişi az demektir. Ancak tam tersi ise içeri daha kolay hava girişi sağlanır.

  5. Hava durumuna göre değiştirebileceğiniz bu ayarı doğru yaptığınızdan emin olmak için pencerenin pervazla birleştiği kısma ince bir şey koyarak sıkılığını test edebilirsiniz. Koyduğunuz şeyi çekmeyi denediğinizde pencerenin gevşek veya sıkı olduğunu anlayabilirsiniz.

    Hava durumuna göre değiştirebileceğiniz bu ayarı doğru yaptığınızdan emin olmak için pencerenin pervazla birleştiği kısma ince bir şey koyarak sıkılığını test edebilirsiniz. Koyduğunuz şeyi çekmeyi denediğinizde pencerenin gevşek veya sıkı olduğunu anlayabilirsiniz.

  6. Mevsime göre değiştirmek istediğiniz pencere ayarını yaparken zorlanmak zorunda değilsiniz. Bunun için bir alyan anahtarı veya tornavida kullanabilirsiniz. Bu sayede yaz, kış demeden daha rahat olacaksınız.

    Mevsime göre değiştirmek istediğiniz pencere ayarını yaparken zorlanmak zorunda değilsiniz. Bunun için bir alyan anahtarı veya tornavida kullanabilirsiniz. Bu sayede yaz, kış demeden daha rahat olacaksınız.