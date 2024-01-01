Kimse Dikkat Etmiyor Ama Hayat Kurtarıcı!
Pencerenin iç kısmındaki yuvarlak çıkıntının sırrı
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Pimapenlerin iç tarafında küçük ve yuvarlak şekillerde olan, kilide benzeyen bir mekanizma bulunuyor. İç kısımda olduğu için birçok kişi, varlığından bile haberdar olmuyor. Ancak dikkat çekmeyen bu detayın işlevi oldukça büyük.
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Pencerelerinizi mevsimine göre ayarlayabildiğinizi biliyor muydunuz? Yaz aylarında evinizin daha serin olmasını sağlarken kışın tam koruma oluşturabilirsiniz. Bunun için pencerenin etrafına daha çok dikkat etmek gerekiyor.
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Pencerenizdeki ayarları mevsimine göre değiştirerek evinizde rahatlık sağlayabilirsiniz. Yaz aylarına geçtiğimiz bu dönemde pencere ayarını doğru yaptığınızda eviniz daha ferah olacaktır. Pencereler açık kalmadığı halde evinizin havalanmasını sağlayacaksınız.
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Pencere ayarlarını değiştirmek için kenarındaki yuvarlak yapıyı bulmalısınız. Yuvarlağın üstündeki çizgi sola doğru dönükse lastiği fazla sıkı ve hava girişi az demektir. Ancak tam tersi ise içeri daha kolay hava girişi sağlanır.
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Hava durumuna göre değiştirebileceğiniz bu ayarı doğru yaptığınızdan emin olmak için pencerenin pervazla birleştiği kısma ince bir şey koyarak sıkılığını test edebilirsiniz. Koyduğunuz şeyi çekmeyi denediğinizde pencerenin gevşek veya sıkı olduğunu anlayabilirsiniz.
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Mevsime göre değiştirmek istediğiniz pencere ayarını yaparken zorlanmak zorunda değilsiniz. Bunun için bir alyan anahtarı veya tornavida kullanabilirsiniz. Bu sayede yaz, kış demeden daha rahat olacaksınız.