Bulaşık Makineniz Kötü Kokuyorsa Bu Yöntemi Deneyin
Bulaşık makinesini bal dök yala yapıyor!
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Biriken yemek artıkları bulaşık makinelerinde kötü kokuya sebebiyet verebilir. Fakat birkaç basit yöntemle bu kokulardan arınmak mümkün. Peki nasıl?
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İlk yöntem için henüz yıkanmış bulaşıkları makineden çıkarın. Elinize aldığınız mikrofiber bezle makinenin zemininde ve iç kısmında yer alan kalıntıları temizleyin.
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Ardından bir cam kase veya bardağa beyaz sirke doldurun ve üst rafa yerleştirin. Yerleştirirken zorlanabilirsiniz bu sebeple bardakları koyduğunuz tırnakların arasına iyice sıkıştırabilirsiniz.
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Birçok ev problemine deva olan beyaz sirke yağlardan arındırmak, deterjan birikintilerini temizlemek ve kötü yiyecek kokularını gidermek için makul bir temizleme aracı.
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Tüm bu işlemleri gerçekleştirdikten sonra makinenizi en yüksek sıcaklıkta tek bir ayarda çalıştırın. Program biter bitmez makinenizin kapağını açın ve 1 saat kadar açık tutun böylece makinenizin içi havalanmış olacak.
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Eğer beyaz sirke kokusunu tercih etmiyorsanız sirkeye daha hoş kokmasını sağlayacak esansiyel yağ ekleyebilirsiniz. Beyaz sirkeye lavanta, portakal, limon ve nane gibi kokular yakışabilir ve mutfağın hoş kokmasını sağlayabilir.
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Ayrıca esansiyel yağlar antibakteriyel özellikler taşır ve böylece temizliğinizin gücü ikiye katlanabilir. Bulaşık kokusunu gideren bu yöntemi birkaç ayda bir veya ihtiyaç dahilinde tekrarlayabilirsiniz.
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Bulaşık makinesi temizliğinde sirkeyi klorla karıştırmak gibi bir hata yapmayın. Bu makinenize zarar vermekle kalmaz aynı zamanda zehirli dumanlar çıkmasına sebep olabilir.
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Ayrıca klor içeren deterjanlarla etkileşime girmemesine de özen gösterin. Eğer klor içeriyorsa, makineyi çalıştırmadan önce deterjan tepsisini nemli bir kağıt havluyla silerek temizleyin.