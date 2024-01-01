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Bulaşık Makineniz Kötü Kokuyorsa Bu Yöntemi Deneyin

Bulaşık makinesini bal dök yala yapıyor!

  1. Biriken yemek artıkları bulaşık makinelerinde kötü kokuya sebebiyet verebilir. Fakat birkaç basit yöntemle bu kokulardan arınmak mümkün. Peki nasıl?

    Biriken yemek artıkları bulaşık makinelerinde kötü kokuya sebebiyet verebilir. Fakat birkaç basit yöntemle bu kokulardan arınmak mümkün. Peki nasıl?

  2. İlk yöntem için henüz yıkanmış bulaşıkları makineden çıkarın. Elinize aldığınız mikrofiber bezle makinenin zemininde ve iç kısmında yer alan kalıntıları temizleyin.

    İlk yöntem için henüz yıkanmış bulaşıkları makineden çıkarın. Elinize aldığınız mikrofiber bezle makinenin zemininde ve iç kısmında yer alan kalıntıları temizleyin.

  3. Ardından bir cam kase veya bardağa beyaz sirke doldurun ve üst rafa yerleştirin. Yerleştirirken zorlanabilirsiniz bu sebeple bardakları koyduğunuz tırnakların arasına iyice sıkıştırabilirsiniz.

    Ardından bir cam kase veya bardağa beyaz sirke doldurun ve üst rafa yerleştirin. Yerleştirirken zorlanabilirsiniz bu sebeple bardakları koyduğunuz tırnakların arasına iyice sıkıştırabilirsiniz.

  4. Birçok ev problemine deva olan beyaz sirke yağlardan arındırmak, deterjan birikintilerini temizlemek ve kötü yiyecek kokularını gidermek için makul bir temizleme aracı.

    Birçok ev problemine deva olan beyaz sirke yağlardan arındırmak, deterjan birikintilerini temizlemek ve kötü yiyecek kokularını gidermek için makul bir temizleme aracı.

  5. Tüm bu işlemleri gerçekleştirdikten sonra makinenizi en yüksek sıcaklıkta tek bir ayarda çalıştırın. Program biter bitmez makinenizin kapağını açın ve 1 saat kadar açık tutun böylece makinenizin içi havalanmış olacak.

    Tüm bu işlemleri gerçekleştirdikten sonra makinenizi en yüksek sıcaklıkta tek bir ayarda çalıştırın. Program biter bitmez makinenizin kapağını açın ve 1 saat kadar açık tutun böylece makinenizin içi havalanmış olacak.

  6. Eğer beyaz sirke kokusunu tercih etmiyorsanız sirkeye daha hoş kokmasını sağlayacak esansiyel yağ ekleyebilirsiniz. Beyaz sirkeye lavanta, portakal, limon ve nane gibi kokular yakışabilir ve mutfağın hoş kokmasını sağlayabilir.

    Eğer beyaz sirke kokusunu tercih etmiyorsanız sirkeye daha hoş kokmasını sağlayacak esansiyel yağ ekleyebilirsiniz. Beyaz sirkeye lavanta, portakal, limon ve nane gibi kokular yakışabilir ve mutfağın hoş kokmasını sağlayabilir.

  7. Ayrıca esansiyel yağlar antibakteriyel özellikler taşır ve böylece temizliğinizin gücü ikiye katlanabilir. Bulaşık kokusunu gideren bu yöntemi birkaç ayda bir veya ihtiyaç dahilinde tekrarlayabilirsiniz.

    Ayrıca esansiyel yağlar antibakteriyel özellikler taşır ve böylece temizliğinizin gücü ikiye katlanabilir. Bulaşık kokusunu gideren bu yöntemi birkaç ayda bir veya ihtiyaç dahilinde tekrarlayabilirsiniz.

  8. Bulaşık makinesi temizliğinde sirkeyi klorla karıştırmak gibi bir hata yapmayın. Bu makinenize zarar vermekle kalmaz aynı zamanda zehirli dumanlar çıkmasına sebep olabilir.

    Bulaşık makinesi temizliğinde sirkeyi klorla karıştırmak gibi bir hata yapmayın. Bu makinenize zarar vermekle kalmaz aynı zamanda zehirli dumanlar çıkmasına sebep olabilir.

  9. Ayrıca klor içeren deterjanlarla etkileşime girmemesine de özen gösterin. Eğer klor içeriyorsa, makineyi çalıştırmadan önce deterjan tepsisini nemli bir kağıt havluyla silerek temizleyin.

    Ayrıca klor içeren deterjanlarla etkileşime girmemesine de özen gösterin. Eğer klor içeriyorsa, makineyi çalıştırmadan önce deterjan tepsisini nemli bir kağıt havluyla silerek temizleyin.