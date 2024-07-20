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Uçakta Rahatsızlanan Mike Tyson: Yüzde Yüz İyiyim

Merakla beklenen Mike Tyson-Jake Paul maçı için geri sayım ederken Tyson'ın Miami'den Los Angeles'a giden uçakta rahatsızlandığı açıklanmıştı. Tyson sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

  1. Dünyaca ünlü eski Dünya Ağır Siklet Boks Şampiyonu Mike Tyson ve 27 yaşındaki ünlü Youtuber ve dövüşçü Jake Paul 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü ringde karşı karşıya gelecek. Maç için meraklı bekleyiş devam ederken 57 yaşındaki Mike Tyson'ın, Pazar günü Miami'den Los Angeles'a giden uçakta rahatsızlandığı ortaya çıkmıştı.

    Dünyaca ünlü eski Dünya Ağır Siklet Boks Şampiyonu Mike Tyson ve 27 yaşındaki ünlü Youtuber ve dövüşçü Jake Paul 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü ringde karşı karşıya gelecek. Maç için meraklı bekleyiş devam ederken 57 yaşındaki Mike Tyson'ın, Pazar günü Miami'den Los Angeles'a giden uçakta rahatsızlandığı ortaya çıkmıştı.

  2. Efsane boksör, sosyal medya hesabında "Jake Paul'u yenmem gerekmemesine rağmen kendimi yüzde 100 iyi hissediyorum" ifadelerini kullandı.

    Efsane boksör, sosyal medya hesabında "Jake Paul'u yenmem gerekmemesine rağmen kendimi yüzde 100 iyi hissediyorum" ifadelerini kullandı.

  3. NE OLMUŞTU? In Touch Weekly'nin haberine göre, uçağın Los Angeles'a inmesine yaklaşık 30 dakika kala Tyson hastalandı. New York Post'a yapılan açıklamada "Neyse ki Bay Tyson gayet iyi. İnişten 30 dakika önce ülser nedeniyle midesi bulandı ve başı döndü" ifadelerine yer verildi. Tyson'ın temsilcileri ayrıca Tyson'ın sağlık sorunu nedeniyle uçuşun ertelendiğini "Uçuşun gecikmesine tıbbi müdahalesinin neden olduğu yönündeki haber yanlıştır. Bu iki saatlik gecikme, uçaktaki klima sorunundan kaynaklanıyordu" sözleriyle yalanladı.

    NE OLMUŞTU? In Touch Weekly'nin haberine göre, uçağın Los Angeles'a inmesine yaklaşık 30 dakika kala Tyson hastalandı. New York Post'a yapılan açıklamada "Neyse ki Bay Tyson gayet iyi. İnişten 30 dakika önce ülser nedeniyle midesi bulandı ve başı döndü" ifadelerine yer verildi. Tyson'ın temsilcileri ayrıca Tyson'ın sağlık sorunu nedeniyle uçuşun ertelendiğini "Uçuşun gecikmesine tıbbi müdahalesinin neden olduğu yönündeki haber yanlıştır. Bu iki saatlik gecikme, uçaktaki klima sorunundan kaynaklanıyordu" sözleriyle yalanladı.

  4. MAÇ YAKLAŞIYOR Öte yandan ünlü boksör Jake Paul ile boksun efsane ismi Mike Tyson arasındaki maç, boks tutkunlarının gündeminde yer alıyor. Mike Tyson ile Jake Paul arasındaki boks maçı, 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü yapılacak. Dövüş kuralları gereği, dövüşçülerin rakiplerini nakavt etmelerine izin verilecek. Müsabaka, 2 dakikalık sekiz turdan oluşacak. Bu süre, dövüşçülere stratejilerini uygulama ve rakiplerini analiz etme şansı verecek. Mücadelede, 14 oz ağırlığında eldiven kullanacak ve başlık kullanılmayacak.

    MAÇ YAKLAŞIYOR Öte yandan ünlü boksör Jake Paul ile boksun efsane ismi Mike Tyson arasındaki maç, boks tutkunlarının gündeminde yer alıyor. Mike Tyson ile Jake Paul arasındaki boks maçı, 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü yapılacak. Dövüş kuralları gereği, dövüşçülerin rakiplerini nakavt etmelerine izin verilecek. Müsabaka, 2 dakikalık sekiz turdan oluşacak. Bu süre, dövüşçülere stratejilerini uygulama ve rakiplerini analiz etme şansı verecek. Mücadelede, 14 oz ağırlığında eldiven kullanacak ve başlık kullanılmayacak.