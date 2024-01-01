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İşte 1.29 Faizle Konut Kampanyasının Ayrıntıları.

Emlak Konut'tan yeni konut kampanyası

  1. Emlak Konut Genel Müdürü Cengiz Erdem, kurumun yeni konut kampanyasına ilişkin ayrıntılarını açıkladı. <p> Erdem, Türkiye'nin istikrarlı ekonomisinin güçlenmesinde ve dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmesinde inşaat sektörünün her zaman önemli bir rol oynadığını ve oynamaya devam edeceğini kaydetti.

    Emlak Konut Genel Müdürü Cengiz Erdem, kurumun yeni konut kampanyasına ilişkin ayrıntılarını açıkladı.

    Erdem, Türkiye'nin istikrarlı ekonomisinin güçlenmesinde ve dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmesinde inşaat sektörünün her zaman önemli bir rol oynadığını ve oynamaya devam edeceğini kaydetti.

  2. 2023 yılını 53 milyar 179 milyon TL rekor ön satış geliri ile başarıyla bitirdiklerini vurgulayan Erdem, "Güçlü, alanında uzman ekibimizle, 8,5 milyon metrekare büyüklüğündeki 137 adet şantiyemizde, inşasına devam ettiğimiz 103 bin adet bağımsız bölüm ve 200 binden fazla doğrudan ve dolaylı çalışanımızla, şirketimizi çok daha güçlü yarınlara taşıyoruz." şeklinde konuştu.

    2023 yılını 53 milyar 179 milyon TL rekor ön satış geliri ile başarıyla bitirdiklerini vurgulayan Erdem, "Güçlü, alanında uzman ekibimizle, 8,5 milyon metrekare büyüklüğündeki 137 adet şantiyemizde, inşasına devam ettiğimiz 103 bin adet bağımsız bölüm ve 200 binden fazla doğrudan ve dolaylı çalışanımızla, şirketimizi çok daha güçlü yarınlara taşıyoruz." şeklinde konuştu.

  3. İŞTE KONUT KAMPANYASININ AYRINTILARI<p> Emlak Konut ödeme sistemiyle, bankasız ve kefilsiz olarak vatandaşlara dört ayrı ödeme seçeneği sunulacak.<br> Birinci seçenek: Peşin alımlarda yüzde 25 indirim sağlanacak

    İŞTE KONUT KAMPANYASININ AYRINTILARI

    Emlak Konut ödeme sistemiyle, bankasız ve kefilsiz olarak vatandaşlara dört ayrı ödeme seçeneği sunulacak.
    Birinci seçenek: Peşin alımlarda yüzde 25 indirim sağlanacak

  4. İkinci seçenek: Yüzde 25 peşinat ile 3 ara ödeme olacak. <p> Vade farksız ara ödemeli modelde 6, 12, ve 24. aylarda ödemeler yapılacak.

    İkinci seçenek: Yüzde 25 peşinat ile 3 ara ödeme olacak.

    Vade farksız ara ödemeli modelde 6, 12, ve 24. aylarda ödemeler yapılacak.

  5. Üçüncü seçenek: Ödemenin yarısı peşin olacak. Kalan yarısı için 1,29 vade farkıyla 24 ay sonra ödeme imkanı sunulacak.

    Üçüncü seçenek: Ödemenin yarısı peşin olacak. Kalan yarısı için 1,29 vade farkıyla 24 ay sonra ödeme imkanı sunulacak.

  6. Dördüncü seçenek: Yüzde 25 peşinat ödenecek. Kalan kısım için 1,29 vade farkıyla 72 aylık taksit seçeneği olacak.

    Dördüncü seçenek: Yüzde 25 peşinat ödenecek. Kalan kısım için 1,29 vade farkıyla 72 aylık taksit seçeneği olacak.

  7. HANGİ İLLERDE GEÇERLİ OLACAK? <p> Kampanya İstanbul, Antalya, İzmir, Balıkesir ve Denizli'de yer alan 16 projede geçerli olacak. İstanbul'daki Batıyakası, Çınarköy Evleri, Düşler Vadisi, Ebruli Kayaşehir, Vadi Evleri-1, Vadi Evleri-2, Tual Gölyaka, Meydan Başakşehir, Majör Gölyaka, Gölyaka İstanbul ve Yeni Fikirtepe, İzmir'deki Allsancak ve Evora İzmir, Denizli'deki Evora Denizli, Balıkesir'deki Balıkesir Emlak Konutları ile Antalya'daki Park Yaşam Antalya projeleri kampanyaya dahil edildi.

    HANGİ İLLERDE GEÇERLİ OLACAK?

    Kampanya İstanbul, Antalya, İzmir, Balıkesir ve Denizli'de yer alan 16 projede geçerli olacak. İstanbul'daki Batıyakası, Çınarköy Evleri, Düşler Vadisi, Ebruli Kayaşehir, Vadi Evleri-1, Vadi Evleri-2, Tual Gölyaka, Meydan Başakşehir, Majör Gölyaka, Gölyaka İstanbul ve Yeni Fikirtepe, İzmir'deki Allsancak ve Evora İzmir, Denizli'deki Evora Denizli, Balıkesir'deki Balıkesir Emlak Konutları ile Antalya'daki Park Yaşam Antalya projeleri kampanyaya dahil edildi.

  8. 2 BİN KONUT HEDEFİ<p> Kampanya ile 2 bin civarında konut satılması hedefleniyor.<br> Erdem, süre sınırı olmadığını ve satış hedefine ulaştıklarında kampanyanın sona ereceğini bildirdi.

    2 BİN KONUT HEDEFİ

    Kampanya ile 2 bin civarında konut satılması hedefleniyor.
    Erdem, süre sınırı olmadığını ve satış hedefine ulaştıklarında kampanyanın sona ereceğini bildirdi.