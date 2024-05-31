Fenerbahçeli Kiraz Üreticisinin İsyanı!

Kirazın Galatasaray?ın renklerine benzemesi, Ateş?in tarlasında yetişen sarı-kırmızılı kiraz üzerinden yaptığı tahminin doğru çıkması ilçede gündem oldu. Ateş, "Bu kirazı gördükten sonra Galatasaray?ın şampiyon olacağını anladım. Ben Fenerbahçeliyim ama beslediğim ağaç bile Galatasaraylı çıktı. Çok şaşırdım. Bu özel kirazı buzdolabında, buzlukta saklayacağım." dedi.