Fenerbahçeli Kiraz Üreticisinin İsyanı!

Türkiye ekonomisinin büyüme rakamları açıklanacak
Türkiye ekonomisinin büyüme rakamları açıklanacak
Doğal gazda haziran tarifesinde değişikliğe gidilmedi
Doğal gazda haziran tarifesinde değişikliğe gidilmedi
AK Parti kampı yoğun gündemle başlıyor
AK Parti kampı yoğun gündemle başlıyor
Konut sektöründe kampanyalar başladı
Konut sektöründe kampanyalar başladı
Emlak vergisi ödemelerinde bugün son
Emlak vergisi ödemelerinde bugün son
Kahramanmaraş'ta 3,9 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 3,9 büyüklüğünde deprem
Orgeneral yapay zeka! Dördüncü kuvvet komutanı olabilir
Orgeneral yapay zeka! Dördüncü kuvvet komutanı olabilir
Köpeğe tedbir almayan belediyeye yaptırım yolda
Köpeğe tedbir almayan belediyeye yaptırım yolda
31 Mayıs 2024 tarihli atamalar ve görevden alınmalar Resmi Gazete'de yayımlandı
31 Mayıs 2024 tarihli atamalar ve görevden alınmalar Resmi Gazete'de yayımlandı
Müdür yardımcısı, öğrencinin üzerine araç sürüp kesici aletle kovaladı
Müdür yardımcısı, öğrencinin üzerine araç sürüp kesici aletle kovaladı
Türkiye'ye yabancı sermaye girişi 2025'te artacak
Türkiye'ye yabancı sermaye girişi 2025'te artacak
Bakan Kacır'dan 'TÜRKSAT 6A' açıklaması
Bakan Kacır'dan 'TÜRKSAT 6A' açıklaması
Türkiye gri listeden çıkıyor
Türkiye gri listeden çıkıyor
Silahlı çatışma ortasında kalan Vali Kızılkaya'dan açıklama
Silahlı çatışma ortasında kalan Vali Kızılkaya'dan açıklama
'Atatürk Havalimanı, dini külliye oluyor' iddiaları yalanlandı
'Atatürk Havalimanı, dini külliye oluyor' iddiaları yalanlandı
Bakanlık açıkladı: Serdar Sertçelik yakalandı
Bakanlık açıkladı: Serdar Sertçelik yakalandı
Bakanlıktan, Bakan Özhaseki'nin uçak kullanımına dair iddialara açıklama
Bakanlıktan, Bakan Özhaseki'nin uçak kullanımına dair iddialara açıklama
Kripto varlıklara ilişkin kanun teklifi Komisyonda kabul edildi
Kripto varlıklara ilişkin kanun teklifi Komisyonda kabul edildi
TSK personeline TikTok yasağı: Meclis'te komisyondan geçti
TSK personeline TikTok yasağı: Meclis'te komisyondan geçti
Cumhuriyet tarihinde ilk: Yaşlı nüfus oranı çift hanede
Cumhuriyet tarihinde ilk: Yaşlı nüfus oranı çift hanede
PPK toplantı Özeti: Sistemden yaklaşık 550 milyar TL likidite çekildi
PPK toplantı Özeti: Sistemden yaklaşık 550 milyar TL likidite çekildi
Aile ve Gençlik Fonu'na 9 bin 485 başvuru yapıldı
Aile ve Gençlik Fonu'na 9 bin 485 başvuru yapıldı
Erdoğan: Türkiye 'Teröristan' kurulmasına izin vermeyecektir
Erdoğan: Türkiye 'Teröristan' kurulmasına izin vermeyecektir
İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı'nın yetkisi sonlandırıldı
İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı'nın yetkisi sonlandırıldı
Bakan Şimşek: Cari açık OVP hedefinden düşük gerçekleşecek
Bakan Şimşek: Cari açık OVP hedefinden düşük gerçekleşecek
Yeni müfredat tamam, şimdi en önemli safhaya geçildi
Yeni müfredat tamam, şimdi en önemli safhaya geçildi
İSG/1 sınav sonuçları açıklandı
İSG/1 sınav sonuçları açıklandı
Vekillere de sıkı tasarruf geliyor!
Vekillere de sıkı tasarruf geliyor!
Fitch'ten Türkiye için yıl sonu enflasyon tahmini
Fitch'ten Türkiye için yıl sonu enflasyon tahmini
Ulaştırma Bakanı'nın telefonunu klonlamışlar!
Ulaştırma Bakanı'nın telefonunu klonlamışlar!

Fenerbahçeli Kiraz Üreticisinin İsyanı!

Ağaç bile Galatasaraylı çıktı

  1. Honaz ilçesinde uzun yıllardır kiraz üretimi yapan Tahsin Ateş, Trenyol Süper Lig'in son hafta maçlarının oynandığı pazar günü, bahçesinde kiraz hasadı yaptı.

    Honaz ilçesinde uzun yıllardır kiraz üretimi yapan Tahsin Ateş, Trenyol Süper Lig'in son hafta maçlarının oynandığı pazar günü, bahçesinde kiraz hasadı yaptı.

  2. Bugüne kadar hiç rastlamadığı bir durumla karşılatığını dile getiren Ateş, topladığı kirazlardan birinde yarısının sarı diğer yarısının ise kırmızı olduğunu gördü.

    Bugüne kadar hiç rastlamadığı bir durumla karşılatığını dile getiren Ateş, topladığı kirazlardan birinde yarısının sarı diğer yarısının ise kırmızı olduğunu gördü.

  3. Mahsulünü kontrol ettiği sırada daha önce hiç görmediği bir ayrıntıya rastlayan Tahsin Ateş, yaşadığı bu durumu Galatasaray'ın şampiyonluğuna yorumladı.

    Mahsulünü kontrol ettiği sırada daha önce hiç görmediği bir ayrıntıya rastlayan Tahsin Ateş, yaşadığı bu durumu Galatasaray'ın şampiyonluğuna yorumladı.

  4. Kirazın Galatasaray?ın renklerine benzemesi, Ateş?in tarlasında yetişen sarı-kırmızılı kiraz üzerinden yaptığı tahminin doğru çıkması ilçede gündem oldu. Ateş, "Bu kirazı gördükten sonra Galatasaray?ın şampiyon olacağını anladım. Ben Fenerbahçeliyim ama beslediğim ağaç bile Galatasaraylı çıktı. Çok şaşırdım. Bu özel kirazı buzdolabında, buzlukta saklayacağım." dedi.

    Kirazın Galatasaray?ın renklerine benzemesi, Ateş?in tarlasında yetişen sarı-kırmızılı kiraz üzerinden yaptığı tahminin doğru çıkması ilçede gündem oldu. Ateş, "Bu kirazı gördükten sonra Galatasaray?ın şampiyon olacağını anladım. Ben Fenerbahçeliyim ama beslediğim ağaç bile Galatasaraylı çıktı. Çok şaşırdım. Bu özel kirazı buzdolabında, buzlukta saklayacağım." dedi.