Fenerbahçeli Kiraz Üreticisinin İsyanı!
Ağaç bile Galatasaraylı çıktı
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Honaz ilçesinde uzun yıllardır kiraz üretimi yapan Tahsin Ateş, Trenyol Süper Lig'in son hafta maçlarının oynandığı pazar günü, bahçesinde kiraz hasadı yaptı.
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Bugüne kadar hiç rastlamadığı bir durumla karşılatığını dile getiren Ateş, topladığı kirazlardan birinde yarısının sarı diğer yarısının ise kırmızı olduğunu gördü.
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Mahsulünü kontrol ettiği sırada daha önce hiç görmediği bir ayrıntıya rastlayan Tahsin Ateş, yaşadığı bu durumu Galatasaray'ın şampiyonluğuna yorumladı.
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Kirazın Galatasaray?ın renklerine benzemesi, Ateş?in tarlasında yetişen sarı-kırmızılı kiraz üzerinden yaptığı tahminin doğru çıkması ilçede gündem oldu. Ateş, "Bu kirazı gördükten sonra Galatasaray?ın şampiyon olacağını anladım. Ben Fenerbahçeliyim ama beslediğim ağaç bile Galatasaraylı çıktı. Çok şaşırdım. Bu özel kirazı buzdolabında, buzlukta saklayacağım." dedi.