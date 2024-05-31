Hudutsuz Sevda'nın Zeynep'inin Eski Halini Görenler Gözlerine İnanamıyor!
Miray Daner'in eski halini görenler gözlerine inanamıyor!
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15 Ocak 1999 tarihinde İstanbul doğumlu Daner, oyunculuğa 7 yaşında başladı.
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Daner, Papatyam dizisinde 121 bölüm Metin Akpınar'ın canlandırdığı "Necati" karakterinin torunu "Gonca"yı oynadı.
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Dersimiz Atatürk filminde Sabiha Gökçen'in küçüklüğünü canlandırdı. İlk başrol deneyimini Disney Channel Türkiye'de yayımlanan Zil Çalınca dizisinde yaşadı.
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Medcezir dizisinde "Beren Beylice" karakterini canlandıran oyuncu asıl çıkışını Vatanım Sensin dizisindeki "Hilal" karakteriyle yapmıştır.
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Ayrıca kendisi gibi oyuncu olan Aras Bulut İynemli ve Orçun İynemli'nin kuzenidir. Oyuncu İlhan Daner, dedesinin kardeşidir.
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