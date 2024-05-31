Bakan Şimşek: Vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız
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Müdür yardımcısı, öğrencinin üzerine araç sürüp kesici aletle kovaladı

Hudutsuz Sevda'nın Zeynep'inin Eski Halini Görenler Gözlerine İnanamıyor!

Miray Daner'in eski halini görenler gözlerine inanamıyor!

  1. 15 Ocak 1999 tarihinde İstanbul doğumlu Daner, oyunculuğa 7 yaşında başladı.

    15 Ocak 1999 tarihinde İstanbul doğumlu Daner, oyunculuğa 7 yaşında başladı.

  2. Daner, Papatyam dizisinde 121 bölüm Metin Akpınar'ın canlandırdığı "Necati" karakterinin torunu "Gonca"yı oynadı.

    Daner, Papatyam dizisinde 121 bölüm Metin Akpınar'ın canlandırdığı "Necati" karakterinin torunu "Gonca"yı oynadı.

  3. Dersimiz Atatürk filminde Sabiha Gökçen'in küçüklüğünü canlandırdı. İlk başrol deneyimini Disney Channel Türkiye'de yayımlanan Zil Çalınca dizisinde yaşadı.

    Dersimiz Atatürk filminde Sabiha Gökçen'in küçüklüğünü canlandırdı. İlk başrol deneyimini Disney Channel Türkiye'de yayımlanan Zil Çalınca dizisinde yaşadı.

  4. Medcezir dizisinde "Beren Beylice" karakterini canlandıran oyuncu asıl çıkışını Vatanım Sensin dizisindeki "Hilal" karakteriyle yapmıştır.

    Medcezir dizisinde "Beren Beylice" karakterini canlandıran oyuncu asıl çıkışını Vatanım Sensin dizisindeki "Hilal" karakteriyle yapmıştır.

  5. Ayrıca kendisi gibi oyuncu olan Aras Bulut İynemli ve Orçun İynemli'nin kuzenidir. Oyuncu İlhan Daner, dedesinin kardeşidir.

    Ayrıca kendisi gibi oyuncu olan Aras Bulut İynemli ve Orçun İynemli'nin kuzenidir. Oyuncu İlhan Daner, dedesinin kardeşidir.