Bu 7 Besin Kalbi Gençleştiriyor!

AVOKADO Zeytinyağı gibi, avokado da kötü kolesterolü düşüren ve iyi kolesterolü yükselten tekli doymamış yağlar içerir. Uzmanlar "Günlük beslenmenize yarım ila bir avokado ekleyin" açıklamasında bulundu. Avokado, salatalara, sandviçlere eklenebilir veya sürülebilir olarak kullanılabilir.

Kardiyologlar, bunların genel öneriler olmasına rağmen bireysel beslenme ihtiyaçlarınızın değişebileceğini belirtti. Besin değeri yoğun çeşitli gıdaları içeren dengeli bir beslenmeyi sürdürmek önemlidir. Ayrıca, diyetinizi özel sağlık hedeflerinize ve ihtiyaçlarınıza göre uyarlamak için bir sağlık uzmanına veya diyetisyene danışabilirsiniz.