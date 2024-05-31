Nefise Gözyaşları İçinde Kaldı

Nefise Karatay, yarışma sonrası nükseden sakatlığıyla gözyaşları içinde kaldı. Yanına gelen doktora, "Çok canım yanıyor. Bir öncekinden daha kötü hocam. Çok acıyor kapatınca bile" dedi.Batuhan Karacakaya, "Bu işler böyle. Geldiğimden beri takım kaybediyor. 7 kere potaya girmişim. Hesaplıyorum diyorum; Özgür abi 8 kere girmiş, Sercan 8 kere girmiş, iyi girmişler. Ben 3 ayda 7 kere girdim. Benden 2 ay fazlaları var. Ben düelloda koşmaya gelmişim. Benim yedeklerden gelenlerden farkım ne? Madem her gün, her gün. Orada kılıç gibi dövüle dövüle piştim ben. Ben o düellolarda antreman yaptığım için artık bireysellerde kendimi yönetebiliyorum. Oraya antreman olarak kendimi hazırlamış durumdayım." dedi.