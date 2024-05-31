Nefise Gözyaşları İçinde Kaldı
Survivor All Star'da ikinci eleme adayı belli oldu!
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Nefise Karatay, yarışma sonrası nükseden sakatlığıyla gözyaşları içinde kaldı. Yanına gelen doktora, "Çok canım yanıyor. Bir öncekinden daha kötü hocam. Çok acıyor kapatınca bile" dedi.Batuhan Karacakaya, "Bu işler böyle. Geldiğimden beri takım kaybediyor. 7 kere potaya girmişim. Hesaplıyorum diyorum; Özgür abi 8 kere girmiş, Sercan 8 kere girmiş, iyi girmişler. Ben 3 ayda 7 kere girdim. Benden 2 ay fazlaları var. Ben düelloda koşmaya gelmişim. Benim yedeklerden gelenlerden farkım ne? Madem her gün, her gün. Orada kılıç gibi dövüle dövüle piştim ben. Ben o düellolarda antreman yaptığım için artık bireysellerde kendimi yönetebiliyorum. Oraya antreman olarak kendimi hazırlamış durumdayım." dedi.
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'BEDELİ OLUR'
Avatar Atakan, "Bunu not aldım. Ona da söylediğim gibi bazı şeylerin nedeni değil bedeli olur. Sen de onlardan bir tanesi oldun dedim. Gücün kimde olduğundan ziyade, gücü nasıl kullandığın da önemli. Şu anda bugünün kaptanı Batuhan oldu ve Batuhan o gücü bana ateş ederek kullandı." ifadelerine yer verdi.
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'GECE BOYUNCA ACIDAN UYUYAMADIM'
Nefise Karatay, rahatsızlığıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
Dün çok fazla oyuna çıktım. O an ağrı kesicilerle hissetmemiştim fakat oyundan sonra aşırı ağrı hissettim. Yapabildiğim hareketleri de yapamadığımı gördüm. Gece boyunca acıdan uyuyamadım zaten. Yarışacağım, savaşacağım, bırakmayacağım. Yapacak bir şey yok. Elimden gelenin en iyisini yapacağım.
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GÖZYAŞLARI İÇİNDE KALDI
Nefise, yarışma sonrası nükseden sakatlığıyla gözyaşları içinde kaldı. Yanına gelen doktora, "Çok canım yanıyor. Bir öncekinden daha kötü hocam. Çok acıyor kapatınca bile" dedi.
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DOKUNULMAZLIK HİLMİ CEM'İN
Haftanın ikinci bireysel dokunulmazlık oyununu Avatar Atakan'a karşı 3-2'lik skorla Hilmi Cem İntepe kazandı. Hilmi Cem, mangal ödülünden faydalanması için Atakan, Yunus Emre ve Merve Aydın'ın ismini söyledi
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İKİNCİ ELEME ADAYI OGEDAY
Konseyde Hilmi Cem İntepe, ikinci eleme adayı olarak Ogeday Girişken'in ismini söyledi. Ogeday, "Benim için problem yok. Hiçbir zaman düellodan korkmadım. Ortamı da sevdim doğrusu, denemek istediğim atışlar var. Akşam da oynamak hoşuma gitti." dedi.