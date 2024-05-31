Hükümetten Audi kararı! Bomba adım atılıyor

Tüm birimlerde kağıt kullanımı kaldırılarak, dijitale geçilecek. Meclis?te şu anda kullanımı devam eden kırtasiye malzemeleri, toner, plastik sular bittikten sonra yenileri alınmayacak. Bu sebeple ihale sözleşmeleri de iptal edilecek. Meclis'te düzenlenen resepsiyon ve etkinliklerde "sade menü" uygulaması devam edecek.