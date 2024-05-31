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Müdür yardımcısı, öğrencinin üzerine araç sürüp kesici aletle kovaladı

Hükümetten Audi Kararı! Bomba Adım Atılıyor

Hükümetten Audi kararı! Bomba adım atılıyor

  1. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 1 yıldır kısmen uyguladığı tasarruf tedbirlerini genişleterek yeni bir genelge hazırlıyor. Meclis?teki tüm birimlere gönderilecek tasarruf genelgesi önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacak. Makam araçlarının, yerli otomobil TOGG?la değiştirilmesi de gündemde.

    Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 1 yıldır kısmen uyguladığı tasarruf tedbirlerini genişleterek yeni bir genelge hazırlıyor. Meclis?teki tüm birimlere gönderilecek tasarruf genelgesi önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacak. Makam araçlarının, yerli otomobil TOGG?la değiştirilmesi de gündemde.

  2. Ekonomi Gazetesi?nde yer alan habere göre Meclis, katılımı zorunlu programların dışında ihtisas, tali ve araştırma komisyonlarının yurt içi ve yurt dışı seyahatlerine sayı sınırlaması getirecek. Duruma göre komisyon gezilerinde uzman görevlendirecek.

    Ekonomi Gazetesi?nde yer alan habere göre Meclis, katılımı zorunlu programların dışında ihtisas, tali ve araştırma komisyonlarının yurt içi ve yurt dışı seyahatlerine sayı sınırlaması getirecek. Duruma göre komisyon gezilerinde uzman görevlendirecek.

  3. TBMM?de bir süredir başlatılan, ?araç dönüşümü uygulaması? yeni tedbirlerle hizmet araçlarının tamamı elektrikli araca dönüştürülecek. Yeni yasama dönemine yetiştirilmesi sağlanacak.

    TBMM?de bir süredir başlatılan, ?araç dönüşümü uygulaması? yeni tedbirlerle hizmet araçlarının tamamı elektrikli araca dönüştürülecek. Yeni yasama dönemine yetiştirilmesi sağlanacak.

  4. Meclis?te yeni tasarruf tedbirleri arasında Meclis başkanvekilleri, grup başkanvekilleri ve komisyon başkanvekillerinin kullandığı Audi marka araçların da değişmesi gündemde. Kiralık olan makam araçlarının sözleşmesi her yıl Temmuz ayında yenileniyor. TBMM Başkanlığı da yeni ek tedbirleri masaya yatırıyor. Bu tedbirler arasında Audi?lerin yerini yerli otomobil Togg?la değiştirilmesi gündemde. Yeni tedbirler uygulanırsa, kiralık makam araçları Temmuz ayından itibaren kullanılmayacak.

    Meclis?te yeni tasarruf tedbirleri arasında Meclis başkanvekilleri, grup başkanvekilleri ve komisyon başkanvekillerinin kullandığı Audi marka araçların da değişmesi gündemde. Kiralık olan makam araçlarının sözleşmesi her yıl Temmuz ayında yenileniyor. TBMM Başkanlığı da yeni ek tedbirleri masaya yatırıyor. Bu tedbirler arasında Audi?lerin yerini yerli otomobil Togg?la değiştirilmesi gündemde. Yeni tedbirler uygulanırsa, kiralık makam araçları Temmuz ayından itibaren kullanılmayacak.

  5. Tüm birimlerde kağıt kullanımı kaldırılarak, dijitale geçilecek. Meclis?te şu anda kullanımı devam eden kırtasiye malzemeleri, toner, plastik sular bittikten sonra yenileri alınmayacak. Bu sebeple ihale sözleşmeleri de iptal edilecek. Meclis'te düzenlenen resepsiyon ve etkinliklerde "sade menü" uygulaması devam edecek.

    Tüm birimlerde kağıt kullanımı kaldırılarak, dijitale geçilecek. Meclis?te şu anda kullanımı devam eden kırtasiye malzemeleri, toner, plastik sular bittikten sonra yenileri alınmayacak. Bu sebeple ihale sözleşmeleri de iptal edilecek. Meclis'te düzenlenen resepsiyon ve etkinliklerde "sade menü" uygulaması devam edecek.

  6. Sağlık harcamaları, devlet ve üniversite hastanelerine yönlendirilecek. Sadece özel hastanelerle yürütülen sağlık provizyon sistemi, devlet ve üniversite hastanelerine yaygınlaştırılacak.

    Sağlık harcamaları, devlet ve üniversite hastanelerine yönlendirilecek. Sadece özel hastanelerle yürütülen sağlık provizyon sistemi, devlet ve üniversite hastanelerine yaygınlaştırılacak.

  7. TBMM?ye bağlı sosyal tesislerde de aynı tasarruf tedbirleri uygulanacak. İstanbul?da bulunan iki ayrı konaklama tesislerinden sadece milletvekilleri yakınları ve Meclis personeli yararlanıyor. Meclis konaklama tesislerinin de diğer kamu kuruluşları gibi vatandaşlara açılıp açılmayacağı tartışılacak. Genelgeye son şeklini vermek üzere TBMM Başkanlık Divanı?nın önümüzdeki hafta toplanması bekleniyor.

    TBMM?ye bağlı sosyal tesislerde de aynı tasarruf tedbirleri uygulanacak. İstanbul?da bulunan iki ayrı konaklama tesislerinden sadece milletvekilleri yakınları ve Meclis personeli yararlanıyor. Meclis konaklama tesislerinin de diğer kamu kuruluşları gibi vatandaşlara açılıp açılmayacağı tartışılacak. Genelgeye son şeklini vermek üzere TBMM Başkanlık Divanı?nın önümüzdeki hafta toplanması bekleniyor.