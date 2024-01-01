Eriği Tuzlayarak Yemeyi Sevenler Dikkat!
Eriği tuzla yemenin zararı var mı?
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Yeşil erik yaz aylarının vazgeçilmez meyvelerinden bir tanesidir. Eriği tuzla beraber tüketen müdavimlerine kötü haber uzmanlardan geldi. Yeşil eriği tuz ile tüketmenin ne gibi zararları olabilir? İşte cevabı...
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Yaz aylarının en sevilen meyvesi olan erik,yavaş yavaş piyasadaki yerini almaya başladı. Şu sıralar kilosu biraz cep yakıyor ancak mayıs ayının gelmesiyle,uygun bir ücrete satılmaya devam edilecektir.
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Eriğin seveni de yiyeni de çok.Üstelik erik,faydalarıyla da göz dolduran bir meyve olarak karşımıza çıkıyor.
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Erik kabızlığa karşı korurken,bağışıklığın düzenli olarak çalışmasına olanak sağlıyor. Astım,bronşit gibi hastalıklara karşı da koruyan erik ,kansere karşı da fayda sağlıyor.
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Fosfor açısından oldukça zengin olan erik,vücudun demir emme kabiliyetini artırıyor ve kan dolaşımını da iyileştiriyor. Cilt tonunu eşitlemesiyle bilinen yeşil erik,cildi yeniliyorve lekelerin ortadan kalkmasına yardımcı oluyor.
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Eriğin faydaları say say bitmez ancak eriği tuzla yiyenlere bir kötü haberimiz var...
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Genellikle herkes yeil eriği tuzla birlikte tüketiyor.Ancak eriği tuzla tüketmenin yanlış olduğu ortaya çıktı.Yeşil eriği tuz ile birlikte tüketmek,vücudunuzda ödem birkmesine sebep oluyor.
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Ülkemizde bol yetişen eriği tuzla birlikte tüketmek de damak kültürü olarak yerleşmiştir. Ancak fazla tuz tüketimi hipertansiyon riski ve böbrek sağlığı açısından zararlı olduğundan erikle birlikte fazla tuz tüketiminden kaçınılmalıdır.
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Vücut sağlığınız için eriği mutlaka tuz kullanmadan tüketmeniz öneriliyor.