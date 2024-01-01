Ölüme Bile Neden Oluyor

Airfryer pratik olduğu için son dönemde birçok kadının gözdesi haline geldi. Evde daha hızlı ve pratik yemek yapmak için kullanılan airfryer kullanırken yapılan bazı hatalar gündem oldu. Ölüme bile yol açabilen bu hatalara dikkat çeken uzmanlar en yaygın fritöz hatalarını sıraladı. İşte airfryer kullanımında en çok yapılan hatalar...