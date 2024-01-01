Ölüme Bile Neden Oluyor
Airfryer kullanımında yapılan bu hataya dikkat!
-
Airfryer pratik olduğu için son dönemde birçok kadının gözdesi haline geldi. Evde daha hızlı ve pratik yemek yapmak için kullanılan airfryer kullanırken yapılan bazı hatalar gündem oldu. Ölüme bile yol açabilen bu hatalara dikkat çeken uzmanlar en yaygın fritöz hatalarını sıraladı. İşte airfryer kullanımında en çok yapılan hatalar...
-
Airfryer mutfakların başköşesine yerleşmiş durumunda olan elektronik aletlerin başında yer alıyor. Yağın en az kullanarak pişirme tekniğiyle popüler haline gelen airfryer makineleri kullanırken yapılan hatalar dikkat çekiyor.
-
Popülerliği her geöen gün daha artan hava fritözlerini yanlış kullanılması sonucunda uzmanlar peş peşe uyarılarda bulunuyor.
-
Yapılan son araştırmaya göre, insanların hava fritözlerini nasıl ve nerede kullandıkları nedeniyle evlerini ciddi hasar riskiyle karşı karşıya bıraktığını ve hatta yangın çıkardığını ortaya çıkardı.
-
Toolstation tarafından 500 kişi seçilerek yapılan ankete göre; insanların %56'sının hava fritözlerini doğrudan mutfak dolaplarının altında kullandığını ortaya koydu. Kettle kullananlar için de durum benzer; %67'si bunu yaptığını itiraf ediyor.
-
Toolstation Mutfak Kıdemli Kategori Müdürü Cara Yates'e göre, evinizde güvenli bir şekilde yemek pişirmek için hava fritözlerinin havalandırmaya ihtiyaç duyması nedeniyle burada oluşan hasar inanılmaz derecede ciddi olabilir.
-
DİKKAT ÇEKEN UYARI Cara, "Hava fritözleri ve su ısıtıcıları kullanışlı olsalar da, kullanım sırasında ürettikleri ısı nedeniyle mutfağınız için risk oluşturabilir" açıklamasında bulundu.
-
"Özellikle, hava fritözleri, cihazın aşırı ısınmasını önlemek amacıyla uygun hava sirkülasyonu için geniş alana ihtiyaç duyar.
-
"Alçak dolapların altına yerleştirmek hem hava fritözüne hem de kabine zarar verebilir, bu da renk bozulmasına, deformasyona ve hatta olası bir yangın tehlikesine neden olabilir."
-
Cara, hava fritözünüzü kullanırken nasıl konumlandırmanız gerektiğini tam olarak açıkladı çünkü aksi takdirde sonuç oldukça kötü olabilir ve düzeltilmesi size oldukça pahalıya mal olabilir.
-
Cara; "Hava fritözleri, duvarlardan ve köşelerden uzakta açık bir tezgah üzerine ve ideal olarak tezgahı korumak için ısıya dayanıklı bir mat üzerine yerleştirilmelidir."
-
Su ısıtıcılarla ilgili şunları söyledi: "Su ısıtıcılar da doğrudan dolapların altına yerleştirildiğinde de risk oluşturuyor çünkü çıkardıkları buhar zamanla dolaplarda nem hasarına neden olabiliyor. Bu aşırı nem, küf oluşumuna ve yapısal hasara yol açarak mutfak dolaplarınızın ömrünü kısaltabilir."
-
"Yine, tavan dolaplarının zarar görmesini önlemek için, su ısıtıcıyı üzerinde bol miktarda alan bulunan bir mutfak yüzeyinde kullanmayı düşünün. Bu bir seçenek değilse, kabin tabanını kuru tutmak ve olası küf oluşumunu önlemek için yoğunlaşmayı sildiğinizden emin olun."