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Dünyanın İlk Yapay Zeka Hastanesi Açıldı!

Günde 3 bin hasta tedavi olacak

  1. GÜNDE 3 BİN HASTA TEDAVİ EDİLECEK Her ne kadar bir bilim kurgu filminin konusu gibi görünse de, robot doktorlarla birlikte dünyanın ilk yapay zeka hastanesi Çin'de açıldı. Yakın zamanda yayınlanan bir rapora göre robot doktorlardan oluşan kadrosu ile hastane günde 3 bin hastayı tedavi edebilecek ve milyonlarca kişiyi kurtaracak.

    GÜNDE 3 BİN HASTA TEDAVİ EDİLECEK Her ne kadar bir bilim kurgu filminin konusu gibi görünse de, robot doktorlarla birlikte dünyanın ilk yapay zeka hastanesi Çin'de açıldı. Yakın zamanda yayınlanan bir rapora göre robot doktorlardan oluşan kadrosu ile hastane günde 3 bin hastayı tedavi edebilecek ve milyonlarca kişiyi kurtaracak.

  2. BU YILIN İKİNCİ YARISINDA HİZMETE AÇILACAK Pekin'deki Tsinghua Üniversitesi'nden araştırmacılar otonom etkileşim yoluyla çalışacak Agent Hastanesi projesi üzerinde çalışıyor. Yapay zeka hastanesi geliştirme sürecinin son aşamalarında ve bu yılın ikinci yarısından itibaren hasta kabul etmeye başlaması bekleniyor.

    BU YILIN İKİNCİ YARISINDA HİZMETE AÇILACAK Pekin'deki Tsinghua Üniversitesi'nden araştırmacılar otonom etkileşim yoluyla çalışacak Agent Hastanesi projesi üzerinde çalışıyor. Yapay zeka hastanesi geliştirme sürecinin son aşamalarında ve bu yılın ikinci yarısından itibaren hasta kabul etmeye başlaması bekleniyor.

  3. TEŞHİS VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ GELİŞTİRİLECEK Agent Hastanesi'nin araştırma ekibi lideri Liu Yang, Global Times'a yapay zeka hastanesinin doktorların hastalıkları teşhis etme ve tedavi etme şeklini değiştireceğini, kendileri ve hastaları için büyük faydalar sağlayacağını söyledi.

    TEŞHİS VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ GELİŞTİRİLECEK Agent Hastanesi'nin araştırma ekibi lideri Liu Yang, Global Times'a yapay zeka hastanesinin doktorların hastalıkları teşhis etme ve tedavi etme şeklini değiştireceğini, kendileri ve hastaları için büyük faydalar sağlayacağını söyledi.

  4. İNSAN DOKTORLARDAN ÇOK DAHA HIZLI Global Times'ın haberine göre yapay zeka doktorlarının yalnızca birkaç gün içinde 10 bin hastayı tedavi edebileceği düşünülüyor. Aynı rakamlara ulaşmak için bir insan doktorun iki yıldan fazla süre çalışması gerekiyor.

    İNSAN DOKTORLARDAN ÇOK DAHA HIZLI Global Times'ın haberine göre yapay zeka doktorlarının yalnızca birkaç gün içinde 10 bin hastayı tedavi edebileceği düşünülüyor. Aynı rakamlara ulaşmak için bir insan doktorun iki yıldan fazla süre çalışması gerekiyor.

  5. Yapay zeka doktorları ayrıca önemli solunum yolu hastalıklarınıvda kapsayan MedQA veri setinde (ABD Tıbbi Lisanslama Sınavı soruları) yüzde 93,06 gibi muazzam bir doğruluk oranına ulaşabiliyor.

    Yapay zeka doktorları ayrıca önemli solunum yolu hastalıklarınıvda kapsayan MedQA veri setinde (ABD Tıbbi Lisanslama Sınavı soruları) yüzde 93,06 gibi muazzam bir doğruluk oranına ulaşabiliyor.

  6. ELON MUSK'IN YAPAY ZEKA TAHMİNİ Yapay zeka hastanesinde, büyük dil modeliyle desteklenen akıllı aracılar tarafından yönetilen 14 doktor ve hemşireden oluşan bir ekip görev alacak. Bu gelişme, Elon Musk'un yapay zekanın ne zaman insanlardan daha akıllı olacağını düşündüğüne dair öngörüsüyle uyumlu görünüyor. Musk, yapay zekanın iki yıl içinde muhtemelen herhangi bir insandan daha akıllı olabileceğini söylemişti. <br> (Haberdeki görseller Canva'nın yapay zeka görsel oluşturucusu kullanılarak üretilmiştir.)

    ELON MUSK'IN YAPAY ZEKA TAHMİNİ Yapay zeka hastanesinde, büyük dil modeliyle desteklenen akıllı aracılar tarafından yönetilen 14 doktor ve hemşireden oluşan bir ekip görev alacak. Bu gelişme, Elon Musk'un yapay zekanın ne zaman insanlardan daha akıllı olacağını düşündüğüne dair öngörüsüyle uyumlu görünüyor. Musk, yapay zekanın iki yıl içinde muhtemelen herhangi bir insandan daha akıllı olabileceğini söylemişti.
    (Haberdeki görseller Canva'nın yapay zeka görsel oluşturucusu kullanılarak üretilmiştir.)