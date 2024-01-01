Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yardım İstedi

"Sn. Cumhurbaşkanım. Eminiz ki ülkemiz içerisinde boğuştuğunuz birçok sorun var. Ama Göcek ülkemizin cenneti, gözbebeğidir. Bizim gözbebeğimize bazı firmalar MUÇEV vasıtasıyla kiralayıp Göcek'teki yerlileri, gerçek toprak sahiplerini çeşitli katakullilerle kandırmaya çalışıp ve ellerindeki bütün serveti, sevgilerini, memleketlerine duydukları saygıyı, hepsini bu şirket yok etmiştir.