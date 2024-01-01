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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yardım İstedi

"Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor"

  1. Oyuncu Erkan Petekkaya, turizm bölgesi olan Göcek halkı adına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi. Göcek'teki yerlilerin çeşitli hilelerle kandırıldığını ve servetlerinin yok edildiğini ifade etti. "Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor" diyerek duruma dikkat çekti.

    Oyuncu Erkan Petekkaya, turizm bölgesi olan Göcek halkı adına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi. Göcek'teki yerlilerin çeşitli hilelerle kandırıldığını ve servetlerinin yok edildiğini ifade etti. "Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor" diyerek duruma dikkat çekti.

  2. Oyunculuk performansıyla akıllarda unutulmaz bir yer edinen Erkan Petekkaya, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi.

    Oyunculuk performansıyla akıllarda unutulmaz bir yer edinen Erkan Petekkaya, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi.

  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım isteyen Petekkaya, Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Göcek mahallesindeki toprak sahiplerinin kandırıldığını ifade etti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım isteyen Petekkaya, Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Göcek mahallesindeki toprak sahiplerinin kandırıldığını ifade etti.

  4. "SİZİN BİLMEDİĞİNİZ ŞEYLER DÖNÜYOR GÖCEK'TE"

    "SİZİN BİLMEDİĞİNİZ ŞEYLER DÖNÜYOR GÖCEK'TE"

  5. Göçekte, "Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor" diyen Petekkaya'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istediği paylaşım şu şekilde:

    Göçekte, "Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor" diyen Petekkaya'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istediği paylaşım şu şekilde:

  6. "Sn. Cumhurbaşkanım. Eminiz ki ülkemiz içerisinde boğuştuğunuz birçok sorun var. Ama Göcek ülkemizin cenneti, gözbebeğidir. Bizim gözbebeğimize bazı firmalar MUÇEV vasıtasıyla kiralayıp Göcek'teki yerlileri, gerçek toprak sahiplerini çeşitli katakullilerle kandırmaya çalışıp ve ellerindeki bütün serveti, sevgilerini, memleketlerine duydukları saygıyı, hepsini bu şirket yok etmiştir.

    "Sn. Cumhurbaşkanım. Eminiz ki ülkemiz içerisinde boğuştuğunuz birçok sorun var. Ama Göcek ülkemizin cenneti, gözbebeğidir. Bizim gözbebeğimize bazı firmalar MUÇEV vasıtasıyla kiralayıp Göcek'teki yerlileri, gerçek toprak sahiplerini çeşitli katakullilerle kandırmaya çalışıp ve ellerindeki bütün serveti, sevgilerini, memleketlerine duydukları saygıyı, hepsini bu şirket yok etmiştir.

  7. Adım Erkan Petekkaya. 20 yıldır Göcek'teyim. Bu sahildeki teknecilerin ve buradaki gerçek sahiplerin haklı olduğuna inanıyorum. Onlar adına sizden yardım rica ediyorum. Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor.

    Adım Erkan Petekkaya. 20 yıldır Göcek'teyim. Bu sahildeki teknecilerin ve buradaki gerçek sahiplerin haklı olduğuna inanıyorum. Onlar adına sizden yardım rica ediyorum. Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor.

  8. Son olarak Sayın Cumhurbaşkanım, Göcek'teki tüm tekne sahiplerinin, buranın gerçek sahiplerinin, bu insanların olduğuna inanıyorum. Sizden onlar adına yardım rica ediyorum. Amerikalıların Kızılderililere yaptıklarını şimdi burada yapıyorlar. Saygılarımla."

    Son olarak Sayın Cumhurbaşkanım, Göcek'teki tüm tekne sahiplerinin, buranın gerçek sahiplerinin, bu insanların olduğuna inanıyorum. Sizden onlar adına yardım rica ediyorum. Amerikalıların Kızılderililere yaptıklarını şimdi burada yapıyorlar. Saygılarımla."