Besin Alerjisine Çözüm Bulundu!
Meğer 5 yaşına kadar tüketilirse...
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4-6 aydan 5 yaşına kadar yer fıstığı tüketen çocukların, tüketmeyen çocuklara kıyasla yer fıstığına alerji geliştirme ihtimalinin çok daha düşük olduğu ortaya çıktı.
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New England Journal of Medicine dergisinde yayınlanan araştırmaya göre uzmanlar, 497 çocuk üzerinde alerji çalışması yaptı ve yer fıstığının ileri yaşlarda alerji geliştirmeyle ilişkisini inceledi.
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Yer fıstığı tüketen ve tüketmeyen olarak ikiye ayrılan araştırmada çocuklar 13 yaşına kadar takip edilerek semptomları kıyaslandı.
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Yapılan değerlendirmeler sonucunda erken yaşta fıstık tüketiminden kaçınan gruptaki 246 katılımcının 38'inde fıstık alerjisi görüldü.
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Diğer yandan bebeklikten itibaren yer fıstığı tüketen gruptaki 251 katılımcıdan yalnızca 11'inde yer fıstığı alerjisi tespit edildi.
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Araştırmacılardan Gideon Lack ise yer fıstığına erken yaşta maruz kalmanın alerjiye karşı uzun vadeli koruma sağladığına dikkat çekerek kanıtların oldukça net olduğunu vurguladı.