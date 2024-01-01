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Besin Alerjisine Çözüm Bulundu!

Meğer 5 yaşına kadar tüketilirse...

  1. 4-6 aydan 5 yaşına kadar yer fıstığı tüketen çocukların, tüketmeyen çocuklara kıyasla yer fıstığına alerji geliştirme ihtimalinin çok daha düşük olduğu ortaya çıktı.

    4-6 aydan 5 yaşına kadar yer fıstığı tüketen çocukların, tüketmeyen çocuklara kıyasla yer fıstığına alerji geliştirme ihtimalinin çok daha düşük olduğu ortaya çıktı.

  2. New England Journal of Medicine dergisinde yayınlanan araştırmaya göre uzmanlar, 497 çocuk üzerinde alerji çalışması yaptı ve yer fıstığının ileri yaşlarda alerji geliştirmeyle ilişkisini inceledi.

    New England Journal of Medicine dergisinde yayınlanan araştırmaya göre uzmanlar, 497 çocuk üzerinde alerji çalışması yaptı ve yer fıstığının ileri yaşlarda alerji geliştirmeyle ilişkisini inceledi.

  3. Yer fıstığı tüketen ve tüketmeyen olarak ikiye ayrılan araştırmada çocuklar 13 yaşına kadar takip edilerek semptomları kıyaslandı.

    Yer fıstığı tüketen ve tüketmeyen olarak ikiye ayrılan araştırmada çocuklar 13 yaşına kadar takip edilerek semptomları kıyaslandı.

  4. Yapılan değerlendirmeler sonucunda erken yaşta fıstık tüketiminden kaçınan gruptaki 246 katılımcının 38'inde fıstık alerjisi görüldü.

    Yapılan değerlendirmeler sonucunda erken yaşta fıstık tüketiminden kaçınan gruptaki 246 katılımcının 38'inde fıstık alerjisi görüldü.

  5. Diğer yandan bebeklikten itibaren yer fıstığı tüketen gruptaki 251 katılımcıdan yalnızca 11'inde yer fıstığı alerjisi tespit edildi.

    Diğer yandan bebeklikten itibaren yer fıstığı tüketen gruptaki 251 katılımcıdan yalnızca 11'inde yer fıstığı alerjisi tespit edildi.

  6. Araştırmacılardan Gideon Lack ise yer fıstığına erken yaşta maruz kalmanın alerjiye karşı uzun vadeli koruma sağladığına dikkat çekerek kanıtların oldukça net olduğunu vurguladı.

    Araştırmacılardan Gideon Lack ise yer fıstığına erken yaşta maruz kalmanın alerjiye karşı uzun vadeli koruma sağladığına dikkat çekerek kanıtların oldukça net olduğunu vurguladı.