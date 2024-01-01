Hedefte Çocuklar Var! LGBT Propagandası...

Paylaşıma tepkiler çığ gibi büyürken kimi kullanıcı "Çizgi filmler çocuklar ve masumiyetleri içindir, cinselliği teşvik etmeyi bırakın." yorumu yaparken kimi kullanıcı ise "Kardeşim çizgi film ağı ne hale geldi. Artık çocuk olmadığım için mutluyum." yorumlarını yaptı.