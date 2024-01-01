Hedefte Çocuklar Var! LGBT Propagandası...

Zonguldak'ta madende göçük
Zonguldak'ta madende göçük
'%3.77 Oranlı 3 Ay Ertelemeli Kredi!
'%3.77 Oranlı 3 Ay Ertelemeli Kredi!
Sponsorlu İçerik
657 sayılı Kanunun iki maddesine iptal kararı
657 sayılı Kanunun iki maddesine iptal kararı
İstanbul'da yaşamanın maliyeti belli oldu
İstanbul'da yaşamanın maliyeti belli oldu
AYM'den kaymakam adaylığı için kritik karar
AYM'den kaymakam adaylığı için kritik karar
Otomotiv satışları 5 ayda 500 bine yaklaştı
Otomotiv satışları 5 ayda 500 bine yaklaştı
Yeni yargı düzenlemeleri yürürlükte: Neler değişti?
Yeni yargı düzenlemeleri yürürlükte: Neler değişti?
Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 şehit
Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 şehit
Akaryakıt fiyatlarının 40 TL'nin altına inmesi bekleniyor
Akaryakıt fiyatlarının 40 TL'nin altına inmesi bekleniyor
Emekli ve asgari ücretliye kötü haber
Emekli ve asgari ücretliye kötü haber
Kızılcahamam'da bürokrasi isyanı! AK Parti yönetimine sert eleştiriler
Kızılcahamam'da bürokrasi isyanı! AK Parti yönetimine sert eleştiriler
En düşük maaşa düzenleme! Emeklilere refah payı verilecek mi?
En düşük maaşa düzenleme! Emeklilere refah payı verilecek mi?
Bayram tatili 9 gün olacak mı ?
Bayram tatili 9 gün olacak mı ?
Tasarruf paketinde ikinci safha: Kripto ve borsadaki varlıklara vergi geliyor
Tasarruf paketinde ikinci safha: Kripto ve borsadaki varlıklara vergi geliyor
Öğretmenler MEB'deki ani kararlardan şikayetçi
Öğretmenler MEB'deki ani kararlardan şikayetçi
Maliye sürekli zarar eden şirketin kapısını çalacak
Maliye sürekli zarar eden şirketin kapısını çalacak
Motorine zam, otogaza indirim bekleniyor
Motorine zam, otogaza indirim bekleniyor
Kara Kuvvetleri Komutanlığı 25 bin uzman erbaş alacak
Kara Kuvvetleri Komutanlığı 25 bin uzman erbaş alacak
TİM Başkanı: Asgari ücrete ara zam olursa eski sarmala döneriz
TİM Başkanı: Asgari ücrete ara zam olursa eski sarmala döneriz
Ali Yalçın: ÖMK'da düğme baştan doğru iliklenmiyor
Ali Yalçın: ÖMK'da düğme baştan doğru iliklenmiyor
Bakan Şimşek: Vergide adaleti sağlayacak çalışmada son aşamaya geldik
Bakan Şimşek: Vergide adaleti sağlayacak çalışmada son aşamaya geldik
TMSF 20 adet lüks otomobili satışa çıkardı
TMSF 20 adet lüks otomobili satışa çıkardı
Gözler Kabine toplantısında: Bayram tatili 9 gün olacak mı?
Gözler Kabine toplantısında: Bayram tatili 9 gün olacak mı?
Merkez Bankası'nın swap hariç net rezervlerinde artış
Merkez Bankası'nın swap hariç net rezervlerinde artış
Enflasyon verisi netleşti, kira zam oranı belli oldu
Enflasyon verisi netleşti, kira zam oranı belli oldu
Adli para cezalarında üst sınır 500 liraya yükseldi
Adli para cezalarında üst sınır 500 liraya yükseldi
Mayısta fiyatı en çok artan ve azalan ürünler açıklandı
Mayısta fiyatı en çok artan ve azalan ürünler açıklandı
Bakan Şimşek: Dış dengedeki iyileşme devam ediyor
Bakan Şimşek: Dış dengedeki iyileşme devam ediyor
DMM, Abdülhamid Han sondaj gemisi iddiasını yalanladı
DMM, Abdülhamid Han sondaj gemisi iddiasını yalanladı
7 bin çalışan anneye 325 euro destek verilecek
7 bin çalışan anneye 325 euro destek verilecek

Hedefte Çocuklar Var! LGBT Propagandası...

LGBT 'ye özendirici içerikleriyle bilinen Cartoon Network, aile yapısını hedef alan bir paylaşımda bulundu.

  1. Senelerdir çocuklara izletilen çizgi filmler arasında olan ve milyonlar tarafından sevilen ve Türkiye'de de faaliyet gösteren ABD'li çizgi film kanalı Cartoon Network, Instagram hesabından bir skandala imza attı. LGBT 'ye özendirici içerikleriyle bilinen Cartoon Network, aile yapısını hedef alan bir paylaşımda bulundu.

    Senelerdir çocuklara izletilen çizgi filmler arasında olan ve milyonlar tarafından sevilen ve Türkiye'de de faaliyet gösteren ABD'li çizgi film kanalı Cartoon Network, Instagram hesabından bir skandala imza attı. LGBT 'ye özendirici içerikleriyle bilinen Cartoon Network, aile yapısını hedef alan bir paylaşımda bulundu.

  2. Son dönemde tüm dünyada tepki çeken LGBT propagandası çocuk kanallarına kadar indi.

    Son dönemde tüm dünyada tepki çeken LGBT propagandası çocuk kanallarına kadar indi.

  3. Aile yaşamını hedef alarak LGBT'ye özendirici içerikleriyle bilinen ABD'li çocuk kanalı Cartoon Network skandal paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

    Aile yaşamını hedef alarak LGBT'ye özendirici içerikleriyle bilinen ABD'li çocuk kanalı Cartoon Network skandal paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

  4. "ONUR AYINA BAŞLIYORUZ" Instagram hesabında iki erkeğin öpüştüğü görsel paylaşan çocuk kanalı Cartoon Network resmi hesabında LGBT paçavrasına yer vererek "Bu ikonik çiftlerle #OnurAyı'na başlıyoruz" paylaşımı yaptı.

    "ONUR AYINA BAŞLIYORUZ" Instagram hesabında iki erkeğin öpüştüğü görsel paylaşan çocuk kanalı Cartoon Network resmi hesabında LGBT paçavrasına yer vererek "Bu ikonik çiftlerle #OnurAyı'na başlıyoruz" paylaşımı yaptı.

  5. TEPKİLER ÇIĞ GİBİ Görselin paylaşıldığı ve "Bu ikonik çiftlerle Onur Ayı'na başlıyoruz" ifadelerinin kullanıldığı gönderiye tepkiler çığ gibi yağdı.

    TEPKİLER ÇIĞ GİBİ Görselin paylaşıldığı ve "Bu ikonik çiftlerle Onur Ayı'na başlıyoruz" ifadelerinin kullanıldığı gönderiye tepkiler çığ gibi yağdı.

  6. Paylaşıma tepkiler çığ gibi büyürken kimi kullanıcı "Çizgi filmler çocuklar ve masumiyetleri içindir, cinselliği teşvik etmeyi bırakın." yorumu yaparken kimi kullanıcı ise "Kardeşim çizgi film ağı ne hale geldi. Artık çocuk olmadığım için mutluyum." yorumlarını yaptı.

    Paylaşıma tepkiler çığ gibi büyürken kimi kullanıcı "Çizgi filmler çocuklar ve masumiyetleri içindir, cinselliği teşvik etmeyi bırakın." yorumu yaparken kimi kullanıcı ise "Kardeşim çizgi film ağı ne hale geldi. Artık çocuk olmadığım için mutluyum." yorumlarını yaptı.