Hedefte Çocuklar Var! LGBT Propagandası...
LGBT 'ye özendirici içerikleriyle bilinen Cartoon Network, aile yapısını hedef alan bir paylaşımda bulundu.
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Senelerdir çocuklara izletilen çizgi filmler arasında olan ve milyonlar tarafından sevilen ve Türkiye'de de faaliyet gösteren ABD'li çizgi film kanalı Cartoon Network, Instagram hesabından bir skandala imza attı. LGBT 'ye özendirici içerikleriyle bilinen Cartoon Network, aile yapısını hedef alan bir paylaşımda bulundu.
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Son dönemde tüm dünyada tepki çeken LGBT propagandası çocuk kanallarına kadar indi.
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Aile yaşamını hedef alarak LGBT'ye özendirici içerikleriyle bilinen ABD'li çocuk kanalı Cartoon Network skandal paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
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"ONUR AYINA BAŞLIYORUZ" Instagram hesabında iki erkeğin öpüştüğü görsel paylaşan çocuk kanalı Cartoon Network resmi hesabında LGBT paçavrasına yer vererek "Bu ikonik çiftlerle #OnurAyı'na başlıyoruz" paylaşımı yaptı.
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TEPKİLER ÇIĞ GİBİ Görselin paylaşıldığı ve "Bu ikonik çiftlerle Onur Ayı'na başlıyoruz" ifadelerinin kullanıldığı gönderiye tepkiler çığ gibi yağdı.
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Paylaşıma tepkiler çığ gibi büyürken kimi kullanıcı "Çizgi filmler çocuklar ve masumiyetleri içindir, cinselliği teşvik etmeyi bırakın." yorumu yaparken kimi kullanıcı ise "Kardeşim çizgi film ağı ne hale geldi. Artık çocuk olmadığım için mutluyum." yorumlarını yaptı.
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