Babasını Görenler Şaşıp Kalıyor!
Kim Milyoner Olmak İster sunuculuğu ile göz önünde olan Kenan İmirzalıoğlu'nun babası Mustafa İmirzalıoğlu ile benzerliği ise herkesi şoke etti.
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Kim Milyoner Olmak İster sunuculuğu ile göz önünde olan Kenan İmirzalıoğlu'nun aile fertleri hayranları tarafından yakın takibe alınıp merak edilirken, İmirzalıoğlu'nun babası Mustafa İmirzalıoğlu ile benzerliği ise herkesi şoke etti.
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Deli Yürek, Acı Hayat, Karadayı ve Ezel gibi damga vuran filmlerde rol alan Kenan İmirzalıoğlu, şimdilerde "Kim Milyoner Olmak İste" yarışmasıyla televizyon ekranlarında fırtınalar estiriyor.
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Özel hayatıyla da hayranları tarafından mercek altına alınan İmirzalıoğlu, yaşantısıyla merak ediliyor.
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Meslektaşı Sinem Kobal ile 2016 yılında Cunda Adası'nda evlenmişti.
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İki kız çocuğu babası olmanın mutluluğunu yaşayan İmirzalıoğlu, aile yaşantısıyla da merak edilmeye başlandı.
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Babası hakkında verdiği bir röportajlarla da dikkat çeken İmirzalıoğlu, "Babamla aram iyidir.
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İlkokulda en azından derslerim iyiydi, babam okumaya çok önem verirdi, aman oğlum bu köyde kalmayacaksın dimi, okuyacaksın ve kendi hayatını kuracaksın, buradaki toprağa güvenme sakın derdi." demişti.
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BABASINI GÖRENLER ŞAŞIRDI
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Sık sık babası sorulan ve hakkında bilgi edinilen Kenan İmirzalıoğlu'nun babası Mustafa İmirzalıoğlu'nun oğlu ile benzerliği ise dikkat çekti.
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İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun babası Mustafa İmirzalıoğlu:
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