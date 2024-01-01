İos 18 Hakkında Tüm Bilinenler
Uygulama renkleri değiştirilebilecek
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Apple'ın düzenleyeceği WWDC etkinliğinde iOS 18 ile birlikte iPhone cihazlara gelecek yeni özellikleri kullanıcılara tanıtması bekleniyor. İşte 10 Haziran'da düzenlenecek WWDC 2024 etkinliği öncesi iOS 18 hakkında tüm bilinenler;
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SIRI DAHA KARMAŞIK GÖREVLERİ YERİNE GETİREBİLECEK Macrumors'un haberine göre, iOS 18 ile birlikte Siri'nin daha fazla konuşma etkileşimi ve proaktif zeka sağlayan gelişmiş doğal dil işleme ile önemli bir revizyondan geçmesi bekleniyor. GELEN BİLDİRİMLERİ ÖZETLEYECEK Görünüşe göre asistan, uygulamalar içindeki daha karmaşık görevleri anlayacak ve gerçekleştirecek. Bu görevler, notları klasörler arasında taşımak ve e-postaları silmekten makaleleri ve son bildirimleri özetlemeye kadar uzanıyor. Spotlight aramasının da benzer geliştirmeler göreceği ve daha akıllı ve alakalı sonuçlar sağlamak için sistem genelindeki bilgilerle daha derinlemesine entegre olacağı iddia ediliyor.
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YAPAY ZEKA MESAJ YANITLARI ÖNERECEK iOS 18 ile birlikte çıkış yapması beklenen yapay zeka Mesajlar'da yanıtlar önerecek ve mesaj içeriğine göre özel emojiler oluşturacak. Ayrıca Fotoğraflar uygulaması yapay zeka destekli rötuş araçları içerecek ve Apple Music otomatik olarak oluşturulan çalma listeleri ve daha yumuşak şarkı geçişleri sunacak.
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UYGULAMA SİMGELERİNİN RENKLERİ DEĞİŞTİRİLEBİLECEK iOS 18'in ayrıca daha özelleştirilebilir bir Ana Ekran sunması bekleniyor. Kullanıcılar uygulama simgelerini ızgaranın herhangi bir yerine yerleştirme ve uygulama simge renklerini değiştirme özgürlüğüne sahip olacak.
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iOS 18 HANGİ CİHAZLARA GELECEK? iOS 18'in, iPhone XR ve iPhone XS kadar eski modeller de dahil olmak üzere iOS 17'yi destekleyen tüm iPhone'larla uyumlu olması bekleniyor. iPhone 16 ile birlikte yeni işletim sistemi güncellemesinin Eylül ayında yapılması bekleniyor.