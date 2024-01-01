İşte Kolajenin 1 Numaralı Besin Kaynakları...

Badem ve Fındık: Badem, fındık ve ceviz gibi yağlı tohumlar, kolajen üretimini destekleyen E vitamini ve diğer besin maddeleri içerir.

Bu besinleri dengeli bir diyet içinde tüketmek, kolajen seviyenizi artırmaya yardımcı olabilir ve cildinizin sağlığını destekleyebilir.