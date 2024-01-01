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'Hacı Murat', Lyon'da Festivallerde Sergileniyor

'Hacı Murat', Lyon'da festivallerde sergileniyor

  1. Ankara`dan 25 yıl önce ailesiyle Lyon`a yerleşen 3 çocuk babası Solmaz, inşaat sektöründe işçi olarak çalışmaya başladı.

    Ankara`dan 25 yıl önce ailesiyle Lyon`a yerleşen 3 çocuk babası Solmaz, inşaat sektöründe işçi olarak çalışmaya başladı.

  2. Çocukluğundan beri farklı modellerdeki otomobillere ilgi duyan 42 yaşındaki Solmaz, yaklaşık 7 yılda 1968, 1976, 1977 ve 1998 model otomobillerle koleksiyon oluşturdu.

    Çocukluğundan beri farklı modellerdeki otomobillere ilgi duyan 42 yaşındaki Solmaz, yaklaşık 7 yılda 1968, 1976, 1977 ve 1998 model otomobillerle koleksiyon oluşturdu.

  3. Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine bağlı Givors Fatih Camisi Derneğinin 1-2 Haziran`da düzenlediği "Givors Türk Kültür Festivali"ne katılan Solmaz`ın otomobilleri ziyaretçilerden ilgi gördü.<p>Solmaz, araç sürmeyi babasının otomobiliyle öğrendiğini söyledi. Klasik otomobillere ilgisinin yıllar içerisinde arttığını dile getiren Solmaz, ilk olarak ilanda gördüğü 1977 model otomobili satın aldığını belirtti.

    Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine bağlı Givors Fatih Camisi Derneğinin 1-2 Haziran`da düzenlediği "Givors Türk Kültür Festivali"ne katılan Solmaz`ın otomobilleri ziyaretçilerden ilgi gördü.

    Solmaz, araç sürmeyi babasının otomobiliyle öğrendiğini söyledi. Klasik otomobillere ilgisinin yıllar içerisinde arttığını dile getiren Solmaz, ilk olarak ilanda gördüğü 1977 model otomobili satın aldığını belirtti.

  4. Solmaz, otomobili aldıktan sonra modifiyesini de kendisinin yaptığını ifade ederek, "Otomobilin sahibi vefat etmiş, çocukları da 22 yıl boyunca satmaya kıyamamışlar ama sonradan internete ilan vermişler, gittim, satın aldım. Bunun maliyeti 12 bin avroyu buldu. Kendi yaptıklarımı hesaplamıyorum, sadece parça olarak yaptığım masraflar bu. Aksesuarlarını, tekerlerini, jantlarını komple kendim yaptım. Sonra Türkiye`de bizim `Hacı Murat` dediğimiz Fiat 124 buldum." dedi.

    Solmaz, otomobili aldıktan sonra modifiyesini de kendisinin yaptığını ifade ederek, "Otomobilin sahibi vefat etmiş, çocukları da 22 yıl boyunca satmaya kıyamamışlar ama sonradan internete ilan vermişler, gittim, satın aldım. Bunun maliyeti 12 bin avroyu buldu. Kendi yaptıklarımı hesaplamıyorum, sadece parça olarak yaptığım masraflar bu. Aksesuarlarını, tekerlerini, jantlarını komple kendim yaptım. Sonra Türkiye`de bizim `Hacı Murat` dediğimiz Fiat 124 buldum." dedi.

  5. Yaklaşık 2 ay önce bir otomobil daha satın aldığını kaydeden Solmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yolculuğumuz Ankara`dan Lyon`a dört gün sürdü, biraz zor geçti. Koleksiyon arabalarıyla uğraşmak zor aslında çünkü biraz mekanikten, modifiyeden anlamanız lazım. Jantları, aksesuarları, lambaları ve tamponunu değiştirmek, tamamen kendi zevkime göre kişiselleştiriyorum. Kendi zevkime göre yaptığım arabaları seviyorum. Şu anda elimde 4 araba var. Onları da sevdiğim için satamıyorum, kıyamıyorum satmaya. Böyle festivallere, düğünlere çağırıyorlar, gidiyorum. Seviyorum bu işi."

    Yaklaşık 2 ay önce bir otomobil daha satın aldığını kaydeden Solmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yolculuğumuz Ankara`dan Lyon`a dört gün sürdü, biraz zor geçti. Koleksiyon arabalarıyla uğraşmak zor aslında çünkü biraz mekanikten, modifiyeden anlamanız lazım. Jantları, aksesuarları, lambaları ve tamponunu değiştirmek, tamamen kendi zevkime göre kişiselleştiriyorum. Kendi zevkime göre yaptığım arabaları seviyorum. Şu anda elimde 4 araba var. Onları da sevdiğim için satamıyorum, kıyamıyorum satmaya. Böyle festivallere, düğünlere çağırıyorlar, gidiyorum. Seviyorum bu işi."