'Hacı Murat', Lyon'da festivallerde sergileniyor

Yaklaşık 2 ay önce bir otomobil daha satın aldığını kaydeden Solmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yolculuğumuz Ankara`dan Lyon`a dört gün sürdü, biraz zor geçti. Koleksiyon arabalarıyla uğraşmak zor aslında çünkü biraz mekanikten, modifiyeden anlamanız lazım. Jantları, aksesuarları, lambaları ve tamponunu değiştirmek, tamamen kendi zevkime göre kişiselleştiriyorum. Kendi zevkime göre yaptığım arabaları seviyorum. Şu anda elimde 4 araba var. Onları da sevdiğim için satamıyorum, kıyamıyorum satmaya. Böyle festivallere, düğünlere çağırıyorlar, gidiyorum. Seviyorum bu işi."