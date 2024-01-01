Terim, Süper Lig Ekibine İmza Atabilir!

Ajansspor'un haberine göre; Beşiktaş başkanı Hasan Arat, yerli bir teknik direktörle anlaşacak. Burada en büyük aday Fatih Terim. Haberde Hasan Arat ile Fatih Terim'in bir görüşme yaptığı ve Cuma gününden önce bir kez daha bir araya gelineceği yazıldı.