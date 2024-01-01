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Terim, Süper Lig Ekibine İmza Atabilir!

'Mourinho'ya imparator kim göstermek istiyorum'

  1. Teknik direktör Fatih Terim, son olarak Yunanistan Süper Lig ekibi Panathinaikos'u çalıştırmıştı. Yunan takımında beklentilerin altında bir performans gösteren Terim, sezonu tamamlayamadan görevinden ayrıldı. Bodrum'da tatilini sürdüren deneyimli teknik direktör için olay yaratacak bir iddia geldi.

    Teknik direktör Fatih Terim, son olarak Yunanistan Süper Lig ekibi Panathinaikos'u çalıştırmıştı. Yunan takımında beklentilerin altında bir performans gösteren Terim, sezonu tamamlayamadan görevinden ayrıldı. Bodrum'da tatilini sürdüren deneyimli teknik direktör için olay yaratacak bir iddia geldi.

  2. Kariyerinde onlarca kupası olan teknik direktör için flaş bir iddia gündeme bomba gibi düştü.

    Kariyerinde onlarca kupası olan teknik direktör için flaş bir iddia gündeme bomba gibi düştü.

  3. Beşiktaş Başkanı, Terim'le görüştü!<p> Süper Lig'de teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta başkan Hasan Arat'ın Fatih Terim ile görüştüğü öğrenildi.

    Beşiktaş Başkanı, Terim'le görüştü!

    Süper Lig'de teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta başkan Hasan Arat'ın Fatih Terim ile görüştüğü öğrenildi.

  4. Beşiktaş'ta altyapı çalışmalarında etkin rol oynayan ve kongre üyesi olan Yılmaz Canbolat, Fatih Terim ile Beşiktaş başkanı Hasan Arat'ın sözleşme detayları ve transfer bütçesi hakkında konuştuklarını söyledi.

    Beşiktaş'ta altyapı çalışmalarında etkin rol oynayan ve kongre üyesi olan Yılmaz Canbolat, Fatih Terim ile Beşiktaş başkanı Hasan Arat'ın sözleşme detayları ve transfer bütçesi hakkında konuştuklarını söyledi.

  5. Ajansspor'un haberine göre; Beşiktaş başkanı Hasan Arat, yerli bir teknik direktörle anlaşacak. Burada en büyük aday Fatih Terim. Haberde Hasan Arat ile Fatih Terim'in bir görüşme yaptığı ve Cuma gününden önce bir kez daha bir araya gelineceği yazıldı.

    Ajansspor'un haberine göre; Beşiktaş başkanı Hasan Arat, yerli bir teknik direktörle anlaşacak. Burada en büyük aday Fatih Terim. Haberde Hasan Arat ile Fatih Terim'in bir görüşme yaptığı ve Cuma gününden önce bir kez daha bir araya gelineceği yazıldı.

  6. Terim'in görevi kabul etme ihtimali...<p> Fatih Terim'in görevi kabul etme ihtimalinin yüzde 70 olduğu söylendi. Gerçekleşmediği takdirde ise Serdar Topraktepe ile yola devam edileceği belirtildi.

    Terim'in görevi kabul etme ihtimali...

    Fatih Terim'in görevi kabul etme ihtimalinin yüzde 70 olduğu söylendi. Gerçekleşmediği takdirde ise Serdar Topraktepe ile yola devam edileceği belirtildi.

  7. "Türkiye'nin imparatorunun kim olduğunu göstermek istiyorum"<p> Ayrıca Terim'in Başkan Arat'a, "Mourinho'ya Türkiye'nin imparatorunun kim olduğunu göstermek istiyorum" dediği iddia edildi.

    "Türkiye'nin imparatorunun kim olduğunu göstermek istiyorum"

    Ayrıca Terim'in Başkan Arat'a, "Mourinho'ya Türkiye'nin imparatorunun kim olduğunu göstermek istiyorum" dediği iddia edildi.