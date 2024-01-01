Evdeki Tozları Toplayan Mucize Bitki!
NASA da onay verdi, yarı yarıya işi azaltıyor
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Mevsim geçişlerinde birçok kişiyi etkileyen alerji problemi, iç mekanlarda da farklı problemlere yol açabiliyor. Yaz aylarında camların sürekli açık olması, evin daha kısa sürede tozlanmasına neden oluyor. Uzmanlar, bu bitkinin evdeki tozu topladığını belirtiyor.
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İç mekanları dekore etmek için yeşilliğe yer vermek, harika bir görüntü oluşturmasının yanı sıra farklı faydalar da sağlayabilir. Evin içerisine dolan tozu toplayan bir bitki olduğunu biliyor muydunuz?
Bitki uzmanlarına göre evinizdeki tozu azaltmak için son derece verimli bir bitki bulunuyor. Eve dekoratif bir duruş katmanın yanı sıra çok daha fazlasını da yapabiliyorlar. Havayı temizleyen bitkiler, iç mekandaki hava kalitesini artırır.
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Bazı ev bitkileri göz alıcı yapraklarının yanı sıra bulunduğu ortama katkı sağlayabilir. Evin temizliği, herkesin sağlığı için çok önemlidir. Biriken toz ve kiri arıtmak bazı durumlarda telaşa yol açar. Yaz aylarında yoğunlaşan bu durum, evin hızlı bir şekilde tozlanmasına neden olabilir.
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Evin temizliğine katkıda bulunmak istiyorsanız havadaki tozu gideren bitkilerden faydalanabilirsiniz. Bu bitkiler, toz parçacıkları dahil olmak üzere etraftaki pisliği giderebilir.
Yılan bitkisi
Güneş ışığına ihtiyaç duymayan, dış mekanlarda kullanılan popüler ev bitkilerinden biridir. İç mekanın havasını değiştiren yılan bitkisi, odanızın daha temiz olmasını ve tozlardan arınmasını sağlayabilir. Bitki ortamdaki havayı temizleme gibi güçlü özelliklere sahip olduğu için NASA tarafından da test ediliyor. Üstelik bakımı da diğer çiçeklere göre oldukça kolay.
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Kentia palmiyesi
Diğer bitkilere oranla minimum özen ve bakım gerektiriyor. Zamanınızı fazla almadan daha ferah ve aydınlık bir mekan yaratmanıza yardımcı olabilir. Kentia palmiyesi özellikle formaldehit, amonyak ve karbon monoksit gibi tehlikeli toksinleri ortadan kaldırabilir.
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Kurdele çiçeği
Evdeki hava kirleten maddeleri ve tozu gidermede oldukça etkili bir çiçektir. Sıklıkla tercih edilen bu bitki, özellikle banyo ve mutfak bölgesinde uzun süre yaşayabiliyor. Evcil hayvanları olanlar için de güvenilir bir bitkidir.
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Yelken çiçeği
Bakımı kolay olan bir diğer bitki de yelken çiçeğidir. Ayrıca evinizi tozdan uzak tutmanıza da yardımcı olacaktır. Havayı arındırır ve tozu emmeye yardımcı olur. Temizlik yeteneklerinden faydalanarak tozlanmış bölgeleri temizlemeyi yarıya düşüreceksiniz.