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IKEA Saatliği 550 Liradan Çalışan Eleman Arıyor

İsveçli ünlü mobilya üreticisi IKEA, satış görevlileri arıyor. Üstelik, bu pozisyon için sunulan maaş oldukça cazip.

  1. DOLGUN MAAŞ VE ÇALIŞMA KOŞULLARI IKEA, Roblox'taki sanal mağazasında çalışacak elemanlar için dolgun bir maaş sunuyor. Ancak, bu pozisyona başvurmak için İrlanda veya İngiltere'de yaşıyor olmanız gerekiyor. Tamamen uzaktan çalışılacak bu işte saatlik 13,15 sterlinlik bir maaş teklif ediliyor ki bu da günümüz kuruyla saatlik yaklaşık 550 TL?ye denk geliyor.

    DOLGUN MAAŞ VE ÇALIŞMA KOŞULLARI IKEA, Roblox'taki sanal mağazasında çalışacak elemanlar için dolgun bir maaş sunuyor. Ancak, bu pozisyona başvurmak için İrlanda veya İngiltere'de yaşıyor olmanız gerekiyor. Tamamen uzaktan çalışılacak bu işte saatlik 13,15 sterlinlik bir maaş teklif ediliyor ki bu da günümüz kuruyla saatlik yaklaşık 550 TL?ye denk geliyor.

  2. İŞ İLANININ DETAYLARI IKEA'nın internet sitesinde yer alan iş ilanında, "Piksellere dönüştürülmek konusunda ne düşünüyorsunuz?" gibi ilginç sorular bulunuyor. Ayrıca, "Bizimle birlikte departman değiştirme, becerilerinizi geliştirme ve terfi etme fırsatına sahipsiniz. IKEA'da kariyer gelişimi benzersizdir çünkü herhangi bir yönde gelişebilirsiniz. İnsanları sadece bir CV'deki tüm doğru kutuları işaretlemek yerine değerlerimize göre işe almaya inanıyoruz." ifadeleri yer alıyor. Bu iş, kariyerine yeni bir yön vermek isteyenler için oldukça cazip görünüyor.

    İŞ İLANININ DETAYLARI IKEA'nın internet sitesinde yer alan iş ilanında, "Piksellere dönüştürülmek konusunda ne düşünüyorsunuz?" gibi ilginç sorular bulunuyor. Ayrıca, "Bizimle birlikte departman değiştirme, becerilerinizi geliştirme ve terfi etme fırsatına sahipsiniz. IKEA'da kariyer gelişimi benzersizdir çünkü herhangi bir yönde gelişebilirsiniz. İnsanları sadece bir CV'deki tüm doğru kutuları işaretlemek yerine değerlerimize göre işe almaya inanıyoruz." ifadeleri yer alıyor. Bu iş, kariyerine yeni bir yön vermek isteyenler için oldukça cazip görünüyor.

  3. BAŞVURULAR VE FIRSATLAR Bu şartlar ve fırsatlar aklınızı çeldiyse, iş ilanının detaylarına göz atmanızda fayda var. Sanal dünyada kariyer yapmak ve IKEA'nın değerleriyle çalışmak istiyorsanız, bu fırsatı kaçırmayın. Belki de bu iş, şu anki işinizden istifa etmenize değecek kadar iyi olabilir.

    BAŞVURULAR VE FIRSATLAR Bu şartlar ve fırsatlar aklınızı çeldiyse, iş ilanının detaylarına göz atmanızda fayda var. Sanal dünyada kariyer yapmak ve IKEA'nın değerleriyle çalışmak istiyorsanız, bu fırsatı kaçırmayın. Belki de bu iş, şu anki işinizden istifa etmenize değecek kadar iyi olabilir.

  4. IKEA'nın Roblox'ta açtığı sanal mağazada dolgun maaşla çalışacak eleman arayışı, metaverse dünyasında yeni kariyer fırsatları sunuyor.

    IKEA'nın Roblox'ta açtığı sanal mağazada dolgun maaşla çalışacak eleman arayışı, metaverse dünyasında yeni kariyer fırsatları sunuyor.

  5. İrlanda ve İngiltere'deki adaylar için sunulan bu pozisyon, uzaktan çalışma imkanı ve cazip maaşı ile dikkat çekiyor. Siz de bu fırsatı değerlendirmek ve sanal dünyada kariyer yapmak istiyorsanız, hemen başvurun.

    İrlanda ve İngiltere'deki adaylar için sunulan bu pozisyon, uzaktan çalışma imkanı ve cazip maaşı ile dikkat çekiyor. Siz de bu fırsatı değerlendirmek ve sanal dünyada kariyer yapmak istiyorsanız, hemen başvurun.