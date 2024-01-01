Bir Ada Haritadan Siliniyor! Tahliyeler Başladı
Ada haritadan siliniyor! Tahliyeler başladı
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Panama'nın Karayip kıyılarındaki bir ada olan Gardi Sugdub'da, Gunas halkı deniz seviyesinin yükselmesiyle bölgeyi terk etmek zorunda kalıyor.
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Karayipler'deki Guna Yala takımadalarını oluşturan 365 adadan biri olan Carti Sugdupu, aynı zamanda suyun yükselmesiyle batmaya başlayan adalardan biri.
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Ada sakinleri, evleri haritadan silinmeden önce, ana karaya göç etmeye başladı.
Panama hükümeti, suyun yükselmesiyle batmaya başlayan adanın tahliyesi için düğmeye bastı.
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Bu nedenle ada sakinleri için ana karada özel bir yerleşim yeri hazırlandı. Ancak ada halkı kültürlerini korumaya kararlı.
Deniz seviyesinden yalnızca bir metre yükseklikte bulunan adanın önümüzdeki yıllar içinde tamamen su altında kalacağı düşünülüyor.
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Dünyada her geçen gün daha fazla kişi, kuraklık, yiyecek ve su kaynaklarının azalması, yükselen deniz seviyesi ya da doğal afetler nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalıyor.