38 Yaşına Özel Pastası Dikkat Çekti!

Sanat camiasının en çok merak edilen çiftlerinden biri olan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarıyla oldukça dikkat çekiyor. Geçtiğimiz akşam yeni bir paylaşımda bulunan Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit, oğulları Karan ve Kerem ile yeni yaşını kutladı. Evcen'in 38 yaşına özel pastası ise herkesin dikkatini çekti.