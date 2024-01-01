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38 Yaşına Özel Pastası Dikkat Çekti!

Fahriye Evcen paylaştı Burak Özçivit ilk yorumu yaptı

  1. Sanat camiasının en çok merak edilen çiftlerinden biri olan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarıyla oldukça dikkat çekiyor. Geçtiğimiz akşam yeni bir paylaşımda bulunan Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit, oğulları Karan ve Kerem ile yeni yaşını kutladı. Evcen'in 38 yaşına özel pastası ise herkesin dikkatini çekti.

    Sanat camiasının en çok merak edilen çiftlerinden biri olan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarıyla oldukça dikkat çekiyor. Geçtiğimiz akşam yeni bir paylaşımda bulunan Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit, oğulları Karan ve Kerem ile yeni yaşını kutladı. Evcen'in 38 yaşına özel pastası ise herkesin dikkatini çekti.

  2. Çalıkuşu dizisinde beraber rol alan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, 2017 yılında dünyaevine girmişti.

    Çalıkuşu dizisinde beraber rol alan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, 2017 yılında dünyaevine girmişti.

  3. Mutlu evlilikleriyle sanat camiasının en gözde çiftlerinden biri olan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen 2019'da oğulları Karan'ı, 2023'te de ikinci oğulları Kerem'i kucaklarına almanın mutluluğunu yaşamıştı.

    Mutlu evlilikleriyle sanat camiasının en gözde çiftlerinden biri olan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen 2019'da oğulları Karan'ı, 2023'te de ikinci oğulları Kerem'i kucaklarına almanın mutluluğunu yaşamıştı.

  4. Hayatlarında dair paylaşımlarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, dün yaptığı paylaşımla çok konuşuldu.

    Hayatlarında dair paylaşımlarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, dün yaptığı paylaşımla çok konuşuldu.

  5. 38 YAŞINA ÖZEL DOĞUM GÜNÜ PASTASI

    38 YAŞINA ÖZEL DOĞUM GÜNÜ PASTASI

  6. 38 yaşına özel yaptığı doğum günü pastası sosyal medyada paylaşan Fahriye Evcen dikkatleri üzerine çekti.

    38 yaşına özel yaptığı doğum günü pastası sosyal medyada paylaşan Fahriye Evcen dikkatleri üzerine çekti.

  7. Ünlü oyuncunun ailesiyle birlikte yaptığı kutlamada ailecek verdiği pozdan yaptırdığı pasta takipçilerinden ilgi gördü.

    Ünlü oyuncunun ailesiyle birlikte yaptığı kutlamada ailecek verdiği pozdan yaptırdığı pasta takipçilerinden ilgi gördü.

  8. "HAYATIMIN EN ANLAMLI DOĞUM GÜNLERİNDEN BİRİYDİ?"

    "HAYATIMIN EN ANLAMLI DOĞUM GÜNLERİNDEN BİRİYDİ?"

  9. Sosyal medyada bir paylaşım yapan Evcen fotoğrafın altına ise, "Hayatımın en anlamlı doğum günlerinden biriydi.

    Sosyal medyada bir paylaşım yapan Evcen fotoğrafın altına ise, "Hayatımın en anlamlı doğum günlerinden biriydi.

  10. Tüm dostlarım, arkadaşlarım ve çok kalabalık ailem? Hepinize güzel dilekleriniz için teşekkürler. Hepinizi çok seviyorum" notuyla paylaştı.

    Tüm dostlarım, arkadaşlarım ve çok kalabalık ailem? Hepinize güzel dilekleriniz için teşekkürler. Hepinizi çok seviyorum" notuyla paylaştı.

  11. Pastayı gören takipçileri ise "Bu gözler daha neler görecek", "Fahriye hanımın evinin pastası var", "Param olduğunda nereye harcayacağımı şaşıran ben" yorumlarında bulunuldu.

    Pastayı gören takipçileri ise "Bu gözler daha neler görecek", "Fahriye hanımın evinin pastası var", "Param olduğunda nereye harcayacağımı şaşıran ben" yorumlarında bulunuldu.

  12. İLK PAYLAŞIM EŞİNDEN GELDİ

    İLK PAYLAŞIM EŞİNDEN GELDİ

  13. Fahriye Evcen'in yaptığı paylaşımı alıntılıyan Burak Özçivit, "Nice senelere aşkım" notunu düşerek paylaşım yaptı.

    Fahriye Evcen'in yaptığı paylaşımı alıntılıyan Burak Özçivit, "Nice senelere aşkım" notunu düşerek paylaşım yaptı.