Uzmanından Uyarı: Kurban Etini...

'KURBAN ETİ HEMEN DOLABA KONULMAMALI' Kesimden sonra zehirlenmelere yol açabilecek önemli noktaya da değinen Toprak, "Hayvan kesildikten sonra etinin hemen dolaba konulmaması önemli. Özellikle etin oda sıcaklığına kadar soğuması beklenmeli. Eğer sıcakken konulursa yeşillenme olur. Et çürümeye başlar. Mikrobiyolojik olarak bir üreme olur. Gıda zehirlenmesine yol açar. Bunu engellemek için hızlı bir şekilde oda sıcaklığına getirilmeli. Et, üst üste gelmeyecek şekilde dolaba konmalı" dedi.