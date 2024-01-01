Uzmanından Uyarı: Kurban Etini...

YKS adaylarına kaygıyla başa çıkma önerileri
YKS adaylarına kaygıyla başa çıkma önerileri
AYM'nin iptal kararına Bakan Tunç'tan açıklama
AYM'nin iptal kararına Bakan Tunç'tan açıklama
Ankara'da gök gürültülü sağanak bekleniyor
Ankara'da gök gürültülü sağanak bekleniyor
Zorunlu afet sigortası kısa sürede devreye alınacak
Zorunlu afet sigortası kısa sürede devreye alınacak
Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı
Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı
10 soruda hac ile ilgili merak edilenler
10 soruda hac ile ilgili merak edilenler
Araç muayenede kredi kartı farkına ilişkin resmi açıklama geldi
Araç muayenede kredi kartı farkına ilişkin resmi açıklama geldi
Öğretmen çift 15 gün arayla kalp krizinden hayatını kaybetti
Öğretmen çift 15 gün arayla kalp krizinden hayatını kaybetti
ÖSYM Başkanı Ersoy'dan 'YKS'de gürültü uyarısı
ÖSYM Başkanı Ersoy'dan 'YKS'de gürültü uyarısı
Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
Boş 600 bin daire sisteme girsin, kiralar düşsün
Boş 600 bin daire sisteme girsin, kiralar düşsün
AK Parti'de 'kongre' çıkmazı!
AK Parti'de 'kongre' çıkmazı!
AK Parti, Türkiye'nin fotoğrafını çekecek! İkinci reform dalgası geliyor
AK Parti, Türkiye'nin fotoğrafını çekecek! İkinci reform dalgası geliyor
YKS hafta sonu yapılacak
YKS hafta sonu yapılacak
Devlet Denetleme Kurulu'nda görev değişimi
Devlet Denetleme Kurulu'nda görev değişimi
ABD duyurdu: Türkiye, F-16 satış kabul mektubunu imzaladı
ABD duyurdu: Türkiye, F-16 satış kabul mektubunu imzaladı
Ankara için sağanak uyarısı
Ankara için sağanak uyarısı
Hububat alım fiyatları ve fark ödemesi destekleri belli oldu
Hububat alım fiyatları ve fark ödemesi destekleri belli oldu
Yılmaz: Rezervler 4 yıl sonra ilk kez pozitif bölgede
Yılmaz: Rezervler 4 yıl sonra ilk kez pozitif bölgede
Erdoğan'dan İsrail tepkisi: Ateşkes bir an önce sağlanmalı
Erdoğan'dan İsrail tepkisi: Ateşkes bir an önce sağlanmalı
Bakan Işıkhan'dan İsrailli temsilciye tepki: Salonu terk etti
Bakan Işıkhan'dan İsrailli temsilciye tepki: Salonu terk etti
Bakan Yusuf Tekin'den müfredat değişikliği eleştirilerine yanıt
Bakan Yusuf Tekin'den müfredat değişikliği eleştirilerine yanıt
Benzin ve motorine indirim
Benzin ve motorine indirim
Merkez Bankası rezervleri 143,6 milyar dolara çıktı
Merkez Bankası rezervleri 143,6 milyar dolara çıktı
Bakan Şimşek: Rezervler 50 ay sonra ilk defa pozitife döndü
Bakan Şimşek: Rezervler 50 ay sonra ilk defa pozitife döndü
İstanbul'da ormanlık alanlara girişler 4 ay yasaklandı
İstanbul'da ormanlık alanlara girişler 4 ay yasaklandı
Bakan Özhaseki açıkladı: Depozito Yönetim Sistemi'ne geçiliyor
Bakan Özhaseki açıkladı: Depozito Yönetim Sistemi'ne geçiliyor
Erdoğan-Özel görüşmesinde tarih belli oldu
Erdoğan-Özel görüşmesinde tarih belli oldu
Seminerlerini istedikleri illerde katılacak öğretmenlerin başvuru süresi uzatıldı
Seminerlerini istedikleri illerde katılacak öğretmenlerin başvuru süresi uzatıldı
Türk Telekom'da üst düzey görev değişimi
Türk Telekom'da üst düzey görev değişimi

Uzmanından Uyarı: Kurban Etini...

"Oda sıcaklığına gelmeden dolaba koymayın'

  1. Kurban bayramının gelmesiyle birlikte uzmanlardan peş peşe uyarılar gelmeye başladı. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Toprak, kurban etlerinin oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabına konulması gerektiğini belirterek, "Eğer sıcakken konulursa yeşillenme olur. Et çürümeye başlar. Mikrobiyolojik olarak üreme olur. Gıda zehirlenmesine yol açar" dedi.

    Kurban bayramının gelmesiyle birlikte uzmanlardan peş peşe uyarılar gelmeye başladı. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Toprak, kurban etlerinin oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabına konulması gerektiğini belirterek, "Eğer sıcakken konulursa yeşillenme olur. Et çürümeye başlar. Mikrobiyolojik olarak üreme olur. Gıda zehirlenmesine yol açar" dedi.

  2. TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Toprak, Kurban Bayramı'nda kurbanlıkların seçiminden kesimine ve etinin saklanma koşullarına kadar birçok konuda bilgi verdi. Kurban Bayramı'nın yaz mevsimine denk geldiğine ve havanın çok sıcak olduğuna dikkat çeken Toprak, "Bu nedenle her zamankinden daha fazla dikkat etmek gerekiyor.

    TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Toprak, Kurban Bayramı'nda kurbanlıkların seçiminden kesimine ve etinin saklanma koşullarına kadar birçok konuda bilgi verdi. Kurban Bayramı'nın yaz mevsimine denk geldiğine ve havanın çok sıcak olduğuna dikkat çeken Toprak, "Bu nedenle her zamankinden daha fazla dikkat etmek gerekiyor.

  3. Özellikle hayvanın alınması, kesilmesi, saklanması ve tüketilmesine kadar hijyene önem vermek gerekiyor. Kurbanlıkların kulaklarında küpe olup, olmadığına dikkat etmek gerekiyor. Kayıt altında olmalı. Veteriner kontrolünde, belediye tarafından belirlenen uygun alanlarda kesilmeli.

    Özellikle hayvanın alınması, kesilmesi, saklanması ve tüketilmesine kadar hijyene önem vermek gerekiyor. Kurbanlıkların kulaklarında küpe olup, olmadığına dikkat etmek gerekiyor. Kayıt altında olmalı. Veteriner kontrolünde, belediye tarafından belirlenen uygun alanlarda kesilmeli.

  4. Sokakta kesilmemeli çünkü akan kanlar mikroba yol açabilir. Hayvan kesildikten sonra iç organlarının dikkatli şekilde çıkartılması önemli. Atıklar, uygun şekilde imha edilmeli. Kesildikten sonra ise hayvanın 'ölüm sertliği' dediğimiz 24 saat beklenmesi gerekiyor" diye konuştu.

    Sokakta kesilmemeli çünkü akan kanlar mikroba yol açabilir. Hayvan kesildikten sonra iç organlarının dikkatli şekilde çıkartılması önemli. Atıklar, uygun şekilde imha edilmeli. Kesildikten sonra ise hayvanın 'ölüm sertliği' dediğimiz 24 saat beklenmesi gerekiyor" diye konuştu.

  5. 'KURBAN ETİ HEMEN DOLABA KONULMAMALI' Kesimden sonra zehirlenmelere yol açabilecek önemli noktaya da değinen Toprak, "Hayvan kesildikten sonra etinin hemen dolaba konulmaması önemli. Özellikle etin oda sıcaklığına kadar soğuması beklenmeli. Eğer sıcakken konulursa yeşillenme olur. Et çürümeye başlar. Mikrobiyolojik olarak bir üreme olur. Gıda zehirlenmesine yol açar. Bunu engellemek için hızlı bir şekilde oda sıcaklığına getirilmeli. Et, üst üste gelmeyecek şekilde dolaba konmalı" dedi.

    'KURBAN ETİ HEMEN DOLABA KONULMAMALI' Kesimden sonra zehirlenmelere yol açabilecek önemli noktaya da değinen Toprak, "Hayvan kesildikten sonra etinin hemen dolaba konulmaması önemli. Özellikle etin oda sıcaklığına kadar soğuması beklenmeli. Eğer sıcakken konulursa yeşillenme olur. Et çürümeye başlar. Mikrobiyolojik olarak bir üreme olur. Gıda zehirlenmesine yol açar. Bunu engellemek için hızlı bir şekilde oda sıcaklığına getirilmeli. Et, üst üste gelmeyecek şekilde dolaba konmalı" dedi.

  6. 'SAKATAT İLE ET AYNI YERDE SAKLANMAMALI' Etin saklama koşullarını da anlatan Toprak, "Et kesildikten sonra kuşbaşı doğranıp ya da kıyma haline getirildikten sonra buzdolabının normal kısmında en fazla 2 gün saklanabilir sonrasında muhakkak dondurucu kısmında muhafaza edilmeli.

    'SAKATAT İLE ET AYNI YERDE SAKLANMAMALI' Etin saklama koşullarını da anlatan Toprak, "Et kesildikten sonra kuşbaşı doğranıp ya da kıyma haline getirildikten sonra buzdolabının normal kısmında en fazla 2 gün saklanabilir sonrasında muhakkak dondurucu kısmında muhafaza edilmeli.

  7. Dondurucudan çıkarılan et ise hemen tüketilmeli. Tekrar dondurucuya konmamalı. Sakatat ile et mümkünse aynı yerde saklanmamalı. Bayramın yaz aylarına denk gelmesi nedeniyle bunlara çok dikkat etmeliyiz" diye konuştu.

    Dondurucudan çıkarılan et ise hemen tüketilmeli. Tekrar dondurucuya konmamalı. Sakatat ile et mümkünse aynı yerde saklanmamalı. Bayramın yaz aylarına denk gelmesi nedeniyle bunlara çok dikkat etmeliyiz" diye konuştu.