İstediği Şarkı Çalınmayınca Mekanı Kurşunladı
Kaçan saldırgan aranıyor
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İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Nisbetiye Caddesi üzerindeki bir eğlence mekanına giden Zeynel B. iddiaya göre bir şarkı çalınmasını istedi. İsteği yerine getirilmeyince içeridekilerle tartışarak mekandan ayrıldı.
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Saat 06.30 sıralarında yeniden mekanın önüne giden Zeynel B. dışarıda bekleyenlerin üzerine ateşe etti.
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Açılan ateşte Ümit Y., Abdullah Ü. ve Cengiz A. yaralandı. Saldırgan ise hızla olay yerinden kaçtı.
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Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
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SOKAKTA İNCELEME YAPILDI Olay yeri inceleme ekipleri sokakta incelemelerde bulundu. Boş kovanları toplayan polis ekipleri çevre iş yerlerinde kırılan camları inceledi.