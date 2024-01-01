Serinleten İçecek: Soğuk Kahve Tarifi!
Serinleten içecek: Soğuk kahve tarifi!
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Günün hemen her saatinde birçok insan tarafından tüketilebilen kahve, sıcak havalarda pek tercih edilmiyor. Bu noktada pek çok insan tarafından soğuk kahve tarifi araştırılabiliyor. Zira pratik bir şekilde hazırlanan soğuk kahve tarifi, adeta damaklardan silinmeyecek bir lezzet bırakabiliyor.
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Soğuk kahve tarifi, özellikle sıcak havalarda birçok insan tarafından araştırılıyor. Çünkü serinlik hissi sağlayabiliyor. Ayrıca ortalama 5 dakika içinde hazır hale getirilebiliyor. İşte söz konusu soğuk kahve tarifi için gerekli olan malzemeler;
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1 su bardağı soğuk süt.
Yarım çay bardağı soğuk su.
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2 yemek kaşığı instant kahve.
2 adet esmer şeker.
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Kahvenin soğuması için 2-3 adet buz küpü (tercihe bağlı olarak sayısı değiştirilebilir).
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HAZIRLANIŞI
Soğuk kahve tarifi, yukarıdaki malzemeler ile ortalama 5 dakikada hazır hale getirilebiliyor. İşte söz konusu soğuk kahve tarifinin hazırlanışı;
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Su, şeker ve instant kahve istenilen bardağa koyulur ve karıştırılır.
Karışım eridikten sonra soğuk süt ilave edilir ve köpürünceye kadar tekrar karıştırılır.
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Üzerine tercihe bağlı olarak 2-3 adet buz küpü eklenir.