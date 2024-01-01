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Survivor All Star'da Sistem Değişti!

Dokunulmazlık kolyesini kazanan yarışmacı belli oldu

  1. Survivor All Star'da, Acun Ilıcalı 'Acil Durum Konseyi'ni topladı. Yarışmacılara finale artık günler kaldığını belirten Ilıcalı, "Arkadaşlar finale giden yol şöyle ortaya çıkacak; Dokunulmazlık oyununu altınız birden oynuyorsunuz. Kuralların detaylarını Murat anlatacak ama herkes herkesle oynayacak. Bir kişi dokunulmaz olacak. Ada konseyi olmayacak. Ertesi gün bir daha oynayacaksınız. Kalan 5 kişi yine herkes birbiriyle oynayacak, 2.dokunulmaz çıkacak ve kalan 4 kişi düelloya çıkacak. Daha sonra final oyunları başlayacak. Final oyunları için 5 yarışmacı yine sahneye çıkacak. Birinci oyunun galibi birinci finalist oluyor. İkinci oyunun galibi ikinci finalist. Kalan 3 kişi İstanbul'da canlı yayında düello oynayacak. 5 yarışmacı İstanbul'a gitme hakkına sahip olacak. Final günü 4 yarışmacıyla olacak. 4 yarışmacı İstanbul'da tarihi bir finalde rekabet edecek. Kazanan yılın Survivor'ı olacak." dedi.

    Survivor All Star'da, Acun Ilıcalı 'Acil Durum Konseyi'ni topladı. Yarışmacılara finale artık günler kaldığını belirten Ilıcalı, "Arkadaşlar finale giden yol şöyle ortaya çıkacak; Dokunulmazlık oyununu altınız birden oynuyorsunuz. Kuralların detaylarını Murat anlatacak ama herkes herkesle oynayacak. Bir kişi dokunulmaz olacak. Ada konseyi olmayacak. Ertesi gün bir daha oynayacaksınız. Kalan 5 kişi yine herkes birbiriyle oynayacak, 2.dokunulmaz çıkacak ve kalan 4 kişi düelloya çıkacak. Daha sonra final oyunları başlayacak. Final oyunları için 5 yarışmacı yine sahneye çıkacak. Birinci oyunun galibi birinci finalist oluyor. İkinci oyunun galibi ikinci finalist. Kalan 3 kişi İstanbul'da canlı yayında düello oynayacak. 5 yarışmacı İstanbul'a gitme hakkına sahip olacak. Final günü 4 yarışmacıyla olacak. 4 yarışmacı İstanbul'da tarihi bir finalde rekabet edecek. Kazanan yılın Survivor'ı olacak." dedi.

  2. Atakan: Çetin bir düelloydu. Seromonide de söylediğim gibi orada o alevlerin arasından amazon savaşçısı gibi kadınlarla yürürken kendimi farklı hissetim. Şans Merve'nin yanında değildi.

    Atakan: Çetin bir düelloydu. Seromonide de söylediğim gibi orada o alevlerin arasından amazon savaşçısı gibi kadınlarla yürürken kendimi farklı hissetim. Şans Merve'nin yanında değildi.

  3. Yunus Emre: Kırmızılara boyanmış bir potadan, giden bir kırmızı oldu. Çok üzgünüm Merve için.

    Yunus Emre: Kırmızılara boyanmış bir potadan, giden bir kırmızı oldu. Çok üzgünüm Merve için.

  4. Nefise: Merve ablanın ilk oyunlarda kendisi gibi atmadığını düşünüyorum. Çok isteksi gördüm onu ilk oyunlarda ama oyun içinde olduğum için de çok gözlemleyemedim. Final yaptığımız için üzüldüm ama profesyonelde bakmak gerekiyor.

    Nefise: Merve ablanın ilk oyunlarda kendisi gibi atmadığını düşünüyorum. Çok isteksi gördüm onu ilk oyunlarda ama oyun içinde olduğum için de çok gözlemleyemedim. Final yaptığımız için üzüldüm ama profesyonelde bakmak gerekiyor.

  5. Seda: Benim için aslında kolay başlayan ama çok zorlandığım bir düello oldu diyebilirim. Düelloya giderken tam olarak karar vermemiştim. Burada kalıp kalmama düşüncesinden çok emin değildim.

    Seda: Benim için aslında kolay başlayan ama çok zorlandığım bir düello oldu diyebilirim. Düelloya giderken tam olarak karar vermemiştim. Burada kalıp kalmama düşüncesinden çok emin değildim.

  6. DOKUNULMAZLIK KOLYESİ<p> Survivor All Star'da zorlu geçen dokunulmazlık oyununda kolyenin sahibi Batuhan Karacakaya oldu.

    DOKUNULMAZLIK KOLYESİ

    Survivor All Star'da zorlu geçen dokunulmazlık oyununda kolyenin sahibi Batuhan Karacakaya oldu.