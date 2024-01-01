Survivor All Star'da Sistem Değişti!
Dokunulmazlık kolyesini kazanan yarışmacı belli oldu
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Survivor All Star'da, Acun Ilıcalı 'Acil Durum Konseyi'ni topladı. Yarışmacılara finale artık günler kaldığını belirten Ilıcalı, "Arkadaşlar finale giden yol şöyle ortaya çıkacak; Dokunulmazlık oyununu altınız birden oynuyorsunuz. Kuralların detaylarını Murat anlatacak ama herkes herkesle oynayacak. Bir kişi dokunulmaz olacak. Ada konseyi olmayacak. Ertesi gün bir daha oynayacaksınız. Kalan 5 kişi yine herkes birbiriyle oynayacak, 2.dokunulmaz çıkacak ve kalan 4 kişi düelloya çıkacak. Daha sonra final oyunları başlayacak. Final oyunları için 5 yarışmacı yine sahneye çıkacak. Birinci oyunun galibi birinci finalist oluyor. İkinci oyunun galibi ikinci finalist. Kalan 3 kişi İstanbul'da canlı yayında düello oynayacak. 5 yarışmacı İstanbul'a gitme hakkına sahip olacak. Final günü 4 yarışmacıyla olacak. 4 yarışmacı İstanbul'da tarihi bir finalde rekabet edecek. Kazanan yılın Survivor'ı olacak." dedi.
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Atakan: Çetin bir düelloydu. Seromonide de söylediğim gibi orada o alevlerin arasından amazon savaşçısı gibi kadınlarla yürürken kendimi farklı hissetim. Şans Merve'nin yanında değildi.
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Yunus Emre: Kırmızılara boyanmış bir potadan, giden bir kırmızı oldu. Çok üzgünüm Merve için.
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Nefise: Merve ablanın ilk oyunlarda kendisi gibi atmadığını düşünüyorum. Çok isteksi gördüm onu ilk oyunlarda ama oyun içinde olduğum için de çok gözlemleyemedim. Final yaptığımız için üzüldüm ama profesyonelde bakmak gerekiyor.
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Seda: Benim için aslında kolay başlayan ama çok zorlandığım bir düello oldu diyebilirim. Düelloya giderken tam olarak karar vermemiştim. Burada kalıp kalmama düşüncesinden çok emin değildim.
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DOKUNULMAZLIK KOLYESİ
Survivor All Star'da zorlu geçen dokunulmazlık oyununda kolyenin sahibi Batuhan Karacakaya oldu.