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Pırıl Pırıl Bir Cilt İçin Beslenmenizden Eksik Etmeyin

Kremler bir yana bu besinler bir yana...

  1. İçeriğinde bol miktarda likopen bulunduran domates, bu güçlü antioksidan özelliği ile cildi korur ve yaşlanmayı geciktirir. Fosfor, potasyum, A ve C vitaminleri açısından da oldukça zengin olan domates, az kalorili ve bol sulu bir sebzedir.

    İçeriğinde bol miktarda likopen bulunduran domates, bu güçlü antioksidan özelliği ile cildi korur ve yaşlanmayı geciktirir. Fosfor, potasyum, A ve C vitaminleri açısından da oldukça zengin olan domates, az kalorili ve bol sulu bir sebzedir.

  2. Armut<p> İçeriğindeki yüksek miktarda C vitamini ile cildi sıkılaştırır, cildin pürüzsüz ve canlı görünmesini sağlar.

    Armut

    İçeriğindeki yüksek miktarda C vitamini ile cildi sıkılaştırır, cildin pürüzsüz ve canlı görünmesini sağlar.

  3. Ananas<p> Demir, kalsiyum, B ve C vitaminleri açısından zengin olan ananas hücrelerin çoğalmasına ve kolajen oluşumuna yardımcı olur.

    Ananas

    Demir, kalsiyum, B ve C vitaminleri açısından zengin olan ananas hücrelerin çoğalmasına ve kolajen oluşumuna yardımcı olur.

  4. C vitamini açısından zengin ve bol su içeren bir meyve olan karpuz, birçok rahatsızlığa iyi geldiği gibi cildi nemlendirir. Özellikle yaz ayları için iyi bir ara öğündür.

    C vitamini açısından zengin ve bol su içeren bir meyve olan karpuz, birçok rahatsızlığa iyi geldiği gibi cildi nemlendirir. Özellikle yaz ayları için iyi bir ara öğündür.

  5. Karotenoid içerdiği için kan dolaşımını hızlandıran ve böylece kırışıklık problemini gideren kırmızı biber sadece 30 kaloriye sahip. Yemeklerde ve salatalarda sık sık kullanabilirsiniz.

    Karotenoid içerdiği için kan dolaşımını hızlandıran ve böylece kırışıklık problemini gideren kırmızı biber sadece 30 kaloriye sahip. Yemeklerde ve salatalarda sık sık kullanabilirsiniz.

  6. Hindistan cevizi yağı<p> İçinde bulunan yağ asitleri ve E vitamini sayesinde cilt yaralarının tedavisinde ve akne, sivilce gibi lekelerin giderilmesinde kullanılabilir. Bu yağı nemlendirici krem yerine tercih edebilirsiniz.

    Hindistan cevizi yağı

    İçinde bulunan yağ asitleri ve E vitamini sayesinde cilt yaralarının tedavisinde ve akne, sivilce gibi lekelerin giderilmesinde kullanılabilir. Bu yağı nemlendirici krem yerine tercih edebilirsiniz.

  7. İçeriğinde bol miktarda bulunan A, C ve E vitaminleri ile cildi destekleyen ıspanak her türlü cilt probleminin tedavisinde kullanılabilir.

    İçeriğinde bol miktarda bulunan A, C ve E vitaminleri ile cildi destekleyen ıspanak her türlü cilt probleminin tedavisinde kullanılabilir.

  8. Severek tükettiğiniz narın cilde de iyi geldiğini biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız bundan sonra daha da sık tüketebilirsiniz. Ciltte yeni hücre oluşumunu sağlayan nar, tatlılara ve salatalara da çok yakışıyor.

    Severek tükettiğiniz narın cilde de iyi geldiğini biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız bundan sonra daha da sık tüketebilirsiniz. Ciltte yeni hücre oluşumunu sağlayan nar, tatlılara ve salatalara da çok yakışıyor.

  9. Omega 3 asidi ve D vitamini bakımından çok zengin olan somon balığı, akne ve kırışıklıkların giderilmesinde aktif rol oynar. Ciltte stres ya da gerginliğe bağlı olarak gelişen lekelenmelerle savaşır. Cildi nemlendirirken, saçlar için de faydalıdır.

    Omega 3 asidi ve D vitamini bakımından çok zengin olan somon balığı, akne ve kırışıklıkların giderilmesinde aktif rol oynar. Ciltte stres ya da gerginliğe bağlı olarak gelişen lekelenmelerle savaşır. Cildi nemlendirirken, saçlar için de faydalıdır.

  10. İçeriğindeki E vitamini sayesinde cilde esneklik kazandıran keten tohumu salatalarda ya da yoğurtla karıştırılarak tüketilebilir. Ancak, çok yüksek miktarda tüketilmesi durumunda bazı sindirim sistemi problemlerine yol açabileceği için az miktarda tüketmeye özen gösterin.

    İçeriğindeki E vitamini sayesinde cilde esneklik kazandıran keten tohumu salatalarda ya da yoğurtla karıştırılarak tüketilebilir. Ancak, çok yüksek miktarda tüketilmesi durumunda bazı sindirim sistemi problemlerine yol açabileceği için az miktarda tüketmeye özen gösterin.

  11. Yeşil çay bol miktarda antioksidan içeren bir bitki çayıdır. Taze olarak her gün 2 fincan tükettiğinizde cildinizdeki farkı hemen görebilirsiniz.

    Yeşil çay bol miktarda antioksidan içeren bir bitki çayıdır. Taze olarak her gün 2 fincan tükettiğinizde cildinizdeki farkı hemen görebilirsiniz.

  12. İçerisinde bolca A vitamini bulunan havuç göz sağlığına iyi geldiği gibi cilde de faydaları saymakla bitmez. Ciltte bulunan ölü hücreleri onarır ve daha sağlıklı bir cilt olmasını sağlar.

    İçerisinde bolca A vitamini bulunan havuç göz sağlığına iyi geldiği gibi cilde de faydaları saymakla bitmez. Ciltte bulunan ölü hücreleri onarır ve daha sağlıklı bir cilt olmasını sağlar.

  13. Bol lifli sebzelerin başında gelen kereviz, cildi nemlendirmede ve kırışıklık ile çatlakları azaltmada birebirdir. Kalorisi de oldukça az olduğundan kerevizi sık sık tüketebilir, yemekleriniz, salatalarınızda ve mezelerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz.

    Bol lifli sebzelerin başında gelen kereviz, cildi nemlendirmede ve kırışıklık ile çatlakları azaltmada birebirdir. Kalorisi de oldukça az olduğundan kerevizi sık sık tüketebilir, yemekleriniz, salatalarınızda ve mezelerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz.

  14. Süt ilavesiz olan ve kakao oranı yüksek olan bitter çikolatalar cildi güneşin zararlı etkilerine karşı korur ve cildin pürüzsüzleşmesine yardımcı olur.

    Süt ilavesiz olan ve kakao oranı yüksek olan bitter çikolatalar cildi güneşin zararlı etkilerine karşı korur ve cildin pürüzsüzleşmesine yardımcı olur.