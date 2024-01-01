Airfryer'da Kurumuş Yağ Lekesini Kalıp Gibi Çıkartıyor!

Sıcak Su ve Bulaşık Deterjanı Kullanın: Çıkarılabilir parçaları sıcak bulaşık deterjanlı karışım suda yıkayın. Yemek artıklarını çıkarmak için bir sünger veya yumuşak fırça kullanabilirsiniz. Çok inatçı yağ ve yemek kalıntıları için, biraz karbonat serpip üzerine sirke dökerek köpürtün ve birkaç dakika bekletin, sonra temizleyin.

İç Kısmı Temizleyin: Airfryer'ın iç kısmını nemli bir bezle silin. Eğer yağ kalıntıları varsa, bir miktar bulaşık deterjanı uygulayabilir ve sonra ıslak bir bezle temizleyebilirsiniz.