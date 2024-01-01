Airfryer'da Kurumuş Yağ Lekesini Kalıp Gibi Çıkartıyor!
Kokudan, kirden eser kalmıyor
-
Piyasadaki airfryer modelleri, farklı markaların tasarım özelliklerine bağlı olarak değişiklik gösterir. Cihazınızı temizlerken, üretici tarafından sağlanan kullanım kılavuzunu takip etmek, en uygun temizlik yöntemlerini uygulamanıza olanak tanır. Temelde, airfryer pişirme sepetleri ve yağ toplama alanları gibi bölümlerin nasıl temizleneceği konusunda genel ipuçları arıyorsanız, bu makalede yer alan önerilerimiz işinize yarayacak. İşte airfryer temizliği hakkında bilmeniz gerekenler!
-
Airfryer temizliği için bazı ipuçları şunlardır:
Soğumasını Bekleyin: Airfryer'ınızı temizlemeden önce cihazın tamamen soğuduğundan emin olun.
-
Çıkarılabilir Parçaları Ayırın: Çıkarılabilir sepeti ve yağ toplama tepsisini ayırarak başlayın. Bu parçalar genellikle bulaşık makinesinde yıkanabilir, ancak elde yıkamak daha nazik bir temizlik sağlar.
-
Sıcak Su ve Bulaşık Deterjanı Kullanın: Çıkarılabilir parçaları sıcak bulaşık deterjanlı karışım suda yıkayın. Yemek artıklarını çıkarmak için bir sünger veya yumuşak fırça kullanabilirsiniz. Çok inatçı yağ ve yemek kalıntıları için, biraz karbonat serpip üzerine sirke dökerek köpürtün ve birkaç dakika bekletin, sonra temizleyin.
İç Kısmı Temizleyin: Airfryer'ın iç kısmını nemli bir bezle silin. Eğer yağ kalıntıları varsa, bir miktar bulaşık deterjanı uygulayabilir ve sonra ıslak bir bezle temizleyebilirsiniz.
-
Isı Haznesini Unutmayın: Airfryer'ın üst kısmındaki ısıtma haznesini dikkatlice temizleyin. Bu bölge yağ ve yemek artıkları açısından yoğun olabilir. Bu kısımları temizlemek için yumuşak bir fırça veya sünger kullanın.
Kurulayın ve Yerine Takın: Tüm parçaları iyice kuruladıktan sonra airfryer'ınıza geri takın.
-
Dış Yüzeyi Silin: Airfryer'ın dış yüzeyini, temiz bir bezle nemlendirilmiş biraz deterjanla silin. Son olarak, kuru bir bezle silerek kurulayın.
Bu adımlar, airfryer'ınızın daha uzun ömürlü olmasına ve iyi durumda kalmasına yardımcı olacaktır.
-
Aynı şekilde iki bardak sıcak suyu airfryer haznesine dökün. Limon dilimlerini hazneye ekleyerek 15 dakika bekletin. Bu yöntem hem yağ lekelerinin kolayca çıkmasını sağlar hem de mis gibi bir koku yayar.