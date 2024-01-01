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Bu Dört Şifreyi Sakın Kullanmayın!

Hesabınız kolayca hackerların eline geçebilir

  1. Siber güvenlik uzmanı Dr. Harjinder Singh Lallie, hackerlara karşı önemli uyarılarda bulundu. Kişisel bir sistemle şifreleri güvende tutmanın mümkün olabileceğini dile getiren Dr. Lallie, en kolay kırılan 4 şifreyi açıkladı.

    Siber güvenlik uzmanı Dr. Harjinder Singh Lallie, hackerlara karşı önemli uyarılarda bulundu. Kişisel bir sistemle şifreleri güvende tutmanın mümkün olabileceğini dile getiren Dr. Lallie, en kolay kırılan 4 şifreyi açıkladı.

  2. Son dönemlerde giderek artış gösteren siber suçlara karşı her ne kadar önlem almaya çalışsak da kimi zaman yetersiz kalabiliyor. Özellikle kişisel hesaplarda kullanılan şifreler, siber suçlar açısından büyük risk taşıyor.

    Son dönemlerde giderek artış gösteren siber suçlara karşı her ne kadar önlem almaya çalışsak da kimi zaman yetersiz kalabiliyor. Özellikle kişisel hesaplarda kullanılan şifreler, siber suçlar açısından büyük risk taşıyor.

  3. Siber güvenlik uzmanı Dr. Harjinder Singh Lallie, hackerların kolayca tahmin edebileceği dört tür şifre konusunda önemli uyarılarda bulundu.

    Siber güvenlik uzmanı Dr. Harjinder Singh Lallie, hackerların kolayca tahmin edebileceği dört tür şifre konusunda önemli uyarılarda bulundu.

  4. Birçok kişinin basit şifreler kullandığına dikkat çeken Dr. Lallie, bu tür şifrelerin siber suçlar için büyük bir risk oluşturduğunu vurguladı.

    Birçok kişinin basit şifreler kullandığına dikkat çeken Dr. Lallie, bu tür şifrelerin siber suçlar için büyük bir risk oluşturduğunu vurguladı.

  5. Hackerlar, "bruteforcing" isimli yöntemle binlerce hatta on binlerce farklı şifreyi deneyerek hesaplara erişim sağlayabiliyor. Şifrenizin tahmin edilebilir olması durumunda, yalnızca birkaç denemeyle bile hesabınıza kolayca giriş yapabilirler.

    Hackerlar, "bruteforcing" isimli yöntemle binlerce hatta on binlerce farklı şifreyi deneyerek hesaplara erişim sağlayabiliyor. Şifrenizin tahmin edilebilir olması durumunda, yalnızca birkaç denemeyle bile hesabınıza kolayca giriş yapabilirler.

  6. BU 4 ŞİFREYİ ASLA KULLANMAYIN! İşte tam da bu noktada şifre seçerken 4 seçenekten uzak durmak gerekiyor.

    BU 4 ŞİFREYİ ASLA KULLANMAYIN! İşte tam da bu noktada şifre seçerken 4 seçenekten uzak durmak gerekiyor.

  7. Aile isimleri, yer isimleri, araba isimleri ve "şifre123" gibi kombinasyonlar küçük değişiklikler eklense dahi güvenilir olmuyor. En iyi şifreler, sayı ve harf kombinasyonlarını içerir ve kişisel bir sistem kullanılarak oluşturulmalıdır.

    Aile isimleri, yer isimleri, araba isimleri ve "şifre123" gibi kombinasyonlar küçük değişiklikler eklense dahi güvenilir olmuyor. En iyi şifreler, sayı ve harf kombinasyonlarını içerir ve kişisel bir sistem kullanılarak oluşturulmalıdır.

  8. Dr. Lallie, iki veya üç anlamlı öğe ve bir sayı içeren bir sistem kullanmayı tavsiye ediyor. Örneğin, "İstanbul1605BGT103" şifresini "İst4nbul16@5BGT!03" olarak değiştirmek güvenirliliği artırmaktadır.

    Dr. Lallie, iki veya üç anlamlı öğe ve bir sayı içeren bir sistem kullanmayı tavsiye ediyor. Örneğin, "İstanbul1605BGT103" şifresini "İst4nbul16@5BGT!03" olarak değiştirmek güvenirliliği artırmaktadır.

  9. Bu sistemi, her ay şifrenizi değiştirecek şekilde uygulamanız tavsiye edilmektedir.

    Bu sistemi, her ay şifrenizi değiştirecek şekilde uygulamanız tavsiye edilmektedir.