Bu Dört Şifreyi Sakın Kullanmayın!
Hesabınız kolayca hackerların eline geçebilir
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Siber güvenlik uzmanı Dr. Harjinder Singh Lallie, hackerlara karşı önemli uyarılarda bulundu. Kişisel bir sistemle şifreleri güvende tutmanın mümkün olabileceğini dile getiren Dr. Lallie, en kolay kırılan 4 şifreyi açıkladı.
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Son dönemlerde giderek artış gösteren siber suçlara karşı her ne kadar önlem almaya çalışsak da kimi zaman yetersiz kalabiliyor. Özellikle kişisel hesaplarda kullanılan şifreler, siber suçlar açısından büyük risk taşıyor.
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Siber güvenlik uzmanı Dr. Harjinder Singh Lallie, hackerların kolayca tahmin edebileceği dört tür şifre konusunda önemli uyarılarda bulundu.
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Birçok kişinin basit şifreler kullandığına dikkat çeken Dr. Lallie, bu tür şifrelerin siber suçlar için büyük bir risk oluşturduğunu vurguladı.
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Hackerlar, "bruteforcing" isimli yöntemle binlerce hatta on binlerce farklı şifreyi deneyerek hesaplara erişim sağlayabiliyor. Şifrenizin tahmin edilebilir olması durumunda, yalnızca birkaç denemeyle bile hesabınıza kolayca giriş yapabilirler.
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BU 4 ŞİFREYİ ASLA KULLANMAYIN! İşte tam da bu noktada şifre seçerken 4 seçenekten uzak durmak gerekiyor.
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Aile isimleri, yer isimleri, araba isimleri ve "şifre123" gibi kombinasyonlar küçük değişiklikler eklense dahi güvenilir olmuyor. En iyi şifreler, sayı ve harf kombinasyonlarını içerir ve kişisel bir sistem kullanılarak oluşturulmalıdır.
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Dr. Lallie, iki veya üç anlamlı öğe ve bir sayı içeren bir sistem kullanmayı tavsiye ediyor. Örneğin, "İstanbul1605BGT103" şifresini "İst4nbul16@5BGT!03" olarak değiştirmek güvenirliliği artırmaktadır.
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Bu sistemi, her ay şifrenizi değiştirecek şekilde uygulamanız tavsiye edilmektedir.