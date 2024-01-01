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Servetlerine Servet Katacaklar

Ünlülerin bayram tarifesi belli oldu!

  1. Bu yıl Kurban Bayramı tatili için beş yıldızlı oteller, birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı programlar hazırladı. Kurban bayramında Ebru Gündeş, Hadise, Gülşen veya Zeynep Bastık servetine servet katacak.

    Bu yıl Kurban Bayramı tatili için beş yıldızlı oteller, birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı programlar hazırladı. Kurban bayramında Ebru Gündeş, Hadise, Gülşen veya Zeynep Bastık servetine servet katacak.

  2. Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar günü başlayacak. Kurban Bayramı'na artık sayılı günler kalırken, oteller ise iç pazarda hareketliliği artırmak amacıyla sanatçılarla dolu programlar hazırlandı.

    Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar günü başlayacak. Kurban Bayramı'na artık sayılı günler kalırken, oteller ise iç pazarda hareketliliği artırmak amacıyla sanatçılarla dolu programlar hazırlandı.

  3. Başta Antalya ile Kıbrıs'taki otellerde olmak üzere İbrahim Tatlıses, Ebru Gündeş, Ajda Pekkan, Serdar Ortaç, Melek Mosso ve Hadise gibi birçok ünlü sahnede olacak.

    Başta Antalya ile Kıbrıs'taki otellerde olmak üzere İbrahim Tatlıses, Ebru Gündeş, Ajda Pekkan, Serdar Ortaç, Melek Mosso ve Hadise gibi birçok ünlü sahnede olacak.

  4. Kurban Bayramı boyunca sahne alacak olan ünlü isimler, milyonlar kazanacak.

    Kurban Bayramı boyunca sahne alacak olan ünlü isimler, milyonlar kazanacak.

  5. Ebru Gündeş'ten Hadise'ye ve Gülşen'e kadar birçok ismin sahnesini şahit olmak isteyenlerin ise cebinden en az 50 bine yakın paranın çıkması gerekiyor.

    Ebru Gündeş'ten Hadise'ye ve Gülşen'e kadar birçok ismin sahnesini şahit olmak isteyenlerin ise cebinden en az 50 bine yakın paranın çıkması gerekiyor.

  6. HEM YURT İÇİ HEM DE YURT DIŞINDAN TURİST BEKLENTİSİ! Gazimağusa'daki bir otelde Gülden, Girne'deki otellerde Gökhan Tepe, Levent Yüksel, Zeynep Bastık, Melek Mosso, Funda Arar, Mert Demir, Linet, İbrahim Tatlıses ve Ebru Gündeş, bayram konserinde hayranlarıyla buluşacak.

    HEM YURT İÇİ HEM DE YURT DIŞINDAN TURİST BEKLENTİSİ! Gazimağusa'daki bir otelde Gülden, Girne'deki otellerde Gökhan Tepe, Levent Yüksel, Zeynep Bastık, Melek Mosso, Funda Arar, Mert Demir, Linet, İbrahim Tatlıses ve Ebru Gündeş, bayram konserinde hayranlarıyla buluşacak.

  7. Yavru Vatan'da Bafra'daki otellerde Gülşen, Berdan Mardini, Sakiler, Hadise, Derya Bedavacı, Sevcan Orhan, Emre Altuğ ve Erkan Sonel sahneye çıkacak.

    Yavru Vatan'da Bafra'daki otellerde Gülşen, Berdan Mardini, Sakiler, Hadise, Derya Bedavacı, Sevcan Orhan, Emre Altuğ ve Erkan Sonel sahneye çıkacak.

  8. İskele'deki otellerde Murat Boz, Fatih Ürek, Volkan Konak, Aleyna Tilki ve Koray Avcı konser verecek, başkent Lefkoşa'daki bir otelde ise Ziynet Sali sahnede olacak.

    İskele'deki otellerde Murat Boz, Fatih Ürek, Volkan Konak, Aleyna Tilki ve Koray Avcı konser verecek, başkent Lefkoşa'daki bir otelde ise Ziynet Sali sahnede olacak.

  9. EN ÇOK KONSER ANTALYA'DA Kurban Bayramı'nda Kemer ilçesinde Göynük'teki otellerde Serdar Ortaç, Melek Mosso ve Berkay, Tekirova'daki otellerde Ferhat Göçer, Gökhan Tepe, Oğuzhan Koç, Ayta Sözeri, Derya Uluğ, Kiriş'teki otellerde Cinema Scoppa, Malambo, Inna, Dolls by Rapid ve Pop Corn Circus, Çamyuva'daki otellerde ise Burcu Güneş, Ece Seçkin ve Erkan Güleryüz konserleri var.

    EN ÇOK KONSER ANTALYA'DA Kurban Bayramı'nda Kemer ilçesinde Göynük'teki otellerde Serdar Ortaç, Melek Mosso ve Berkay, Tekirova'daki otellerde Ferhat Göçer, Gökhan Tepe, Oğuzhan Koç, Ayta Sözeri, Derya Uluğ, Kiriş'teki otellerde Cinema Scoppa, Malambo, Inna, Dolls by Rapid ve Pop Corn Circus, Çamyuva'daki otellerde ise Burcu Güneş, Ece Seçkin ve Erkan Güleryüz konserleri var.

  10. Lara-Kundu'daki otellerde Bülent Serttaş, Şevval Sam, Ömür Gedik, Ege, Kafadar, Elif Buse Doğan, Selen Beytekin ve İnna konserleri olacak. Manavgat ilçesinde Side'deki otellerde Işın Karaca, Rubato, Volkan Konak, Pamela, Selen Beytekin, Oğuzhan Koç, Ziynet Sali, Sakiler ve İnna, Kumköy'deki otellerde Öykü Gürman, Mimoza Mehmet ve Fettah Can sahneye çıkacak.

    Lara-Kundu'daki otellerde Bülent Serttaş, Şevval Sam, Ömür Gedik, Ege, Kafadar, Elif Buse Doğan, Selen Beytekin ve İnna konserleri olacak. Manavgat ilçesinde Side'deki otellerde Işın Karaca, Rubato, Volkan Konak, Pamela, Selen Beytekin, Oğuzhan Koç, Ziynet Sali, Sakiler ve İnna, Kumköy'deki otellerde Öykü Gürman, Mimoza Mehmet ve Fettah Can sahneye çıkacak.

  11. Turizm merkezi Belek'teki otellerde ise Doğuş, Cabakcor, Dj Funky, Berna Öztürk, Behzat Gerçeker & Enbe Orkestrası, Ömür Gedik, Özgün, Elif Buse Doğan, Kafadar, Ege, İskender Paydaş, Burak Yeter sahnede olacak. Alanya'da ise Fettah Can, Funky-C, Öykü Gürman, Berna Öztürk, Sevcan Orhan, Gökhan Tepe, Oğuzhan Koç ve Kafadar konserleri var.

    Turizm merkezi Belek'teki otellerde ise Doğuş, Cabakcor, Dj Funky, Berna Öztürk, Behzat Gerçeker & Enbe Orkestrası, Ömür Gedik, Özgün, Elif Buse Doğan, Kafadar, Ege, İskender Paydaş, Burak Yeter sahnede olacak. Alanya'da ise Fettah Can, Funky-C, Öykü Gürman, Berna Öztürk, Sevcan Orhan, Gökhan Tepe, Oğuzhan Koç ve Kafadar konserleri var.

  12. BODRUM VE MARMARİS HAREKETLİ

    BODRUM VE MARMARİS HAREKETLİ

  13. Bodrum'da Anadolu Ateşi, Ebru Yaşar, Dilek Ay, Lyanner Chibas, İpek Dinç, Murat Güvendiksoy, Umut Açıkgöz, Ömür Gedik, Teachers Band, Madam Arabesk, Ege ve Erkan Güleryüz, Marmaris'te İskender Paydaş, Ece Seçkin, Mustafa Ceceli, Fethiye'de Necati ve Saykolar, Soner Arıca, Can Gox, Retrobüs, Efes Bandosu, Siteler'de İskender Paydaş, Nilüfer, Simge konser verecek.

    Bodrum'da Anadolu Ateşi, Ebru Yaşar, Dilek Ay, Lyanner Chibas, İpek Dinç, Murat Güvendiksoy, Umut Açıkgöz, Ömür Gedik, Teachers Band, Madam Arabesk, Ege ve Erkan Güleryüz, Marmaris'te İskender Paydaş, Ece Seçkin, Mustafa Ceceli, Fethiye'de Necati ve Saykolar, Soner Arıca, Can Gox, Retrobüs, Efes Bandosu, Siteler'de İskender Paydaş, Nilüfer, Simge konser verecek.

  14. HADİSE MISIR'DA, PEKKAN İZMİR'DE Mısır Şarm El-Şeyh'de 17 Haziran bayramın ikinci günü Hadise sahneye çıkacak. Ajda Pekkan ise İzmir'de bayramın dördüncü günü konser verecek. Diğer illerdeki konserler ise şöyle:

    HADİSE MISIR'DA, PEKKAN İZMİR'DE Mısır Şarm El-Şeyh'de 17 Haziran bayramın ikinci günü Hadise sahneye çıkacak. Ajda Pekkan ise İzmir'de bayramın dördüncü günü konser verecek. Diğer illerdeki konserler ise şöyle:

  15. Aydın Didim'de Bülent Serttaş, Erdinç Erişmiş, Ayhan Sicimoğlu. Mersin'de Öykü Gürman, Silifke'de Seda İnan, Savaş Korkmaz, Yılmaz Morgül, Sevda Hummadi. Afyon ve Sapanca'da Deha Bilimlier ve Selen Servi. Yalova'da Ekin Uzunlar, Sakiler ve Hüsnü Şenlendirici.

    Aydın Didim'de Bülent Serttaş, Erdinç Erişmiş, Ayhan Sicimoğlu. Mersin'de Öykü Gürman, Silifke'de Seda İnan, Savaş Korkmaz, Yılmaz Morgül, Sevda Hummadi. Afyon ve Sapanca'da Deha Bilimlier ve Selen Servi. Yalova'da Ekin Uzunlar, Sakiler ve Hüsnü Şenlendirici.