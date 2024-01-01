Servetlerine Servet Katacaklar

EN ÇOK KONSER ANTALYA'DA Kurban Bayramı'nda Kemer ilçesinde Göynük'teki otellerde Serdar Ortaç, Melek Mosso ve Berkay, Tekirova'daki otellerde Ferhat Göçer, Gökhan Tepe, Oğuzhan Koç, Ayta Sözeri, Derya Uluğ, Kiriş'teki otellerde Cinema Scoppa, Malambo, Inna, Dolls by Rapid ve Pop Corn Circus, Çamyuva'daki otellerde ise Burcu Güneş, Ece Seçkin ve Erkan Güleryüz konserleri var.