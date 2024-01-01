Evinizde CD Olanlar Dikkat Sakın Atmayın
Bakın ne işe yarıyor
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90 yıllarda çıkan şarkıları dinlemek için kullanılan CD'ler akıllı telefonların çıkmasıyla birlikte artık tarihe karıştı. Hemen hemen her evde en sevilen sanatçıların şarkılarını dinlemek için kullanılan CD'ler artık kıymete bindi. CD ile yapılar sosyal medyada gündem oldu. İşte CD'leri değerlendirebileceğiniz o çalışma...
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İnternette bir mühendis tarafından yapılan CD ile yaptığı çalışma binlerce kez tıklandı.
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Mühendis, CD'yi güneş enerjisi üreten bir 'şey' haline getirdi. İşte o anlar...
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