Evinizde CD Olanlar Dikkat Sakın Atmayın

90 yıllarda çıkan şarkıları dinlemek için kullanılan CD'ler akıllı telefonların çıkmasıyla birlikte artık tarihe karıştı. Hemen hemen her evde en sevilen sanatçıların şarkılarını dinlemek için kullanılan CD'ler artık kıymete bindi. CD ile yapılar sosyal medyada gündem oldu. İşte CD'leri değerlendirebileceğiniz o çalışma...