Öğretmenlik Mülakatları Ne Zaman?
MEB sözleşmeli öğretmen alımı: Sözleşmeli
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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların alan bazlı taban puanları açıklandı. Bakanlığın internet adresi üzerinden yapılan duyuruda, "2024 Mayıs Sözleşmeli Öğretmenlik İçin Sözlü Sınava Çağrılan Adaylara Ait Alan Bazlı Taban Puanlar" listesine yer verildi. İşte, MEB sözleşmeli öğretmen alımında son durum...
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MEB SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ALIMI SÖZLÜ SINAVLARI NE ZAMAN? 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında sözlü sınavlar 1 Temmuz'dan itibaren başlayacak.
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SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamalar ise sözlü sınavların tamamlanmasıyla sonuçların ilanından sonra yapılacak. Adaylar, sınav giriş belgelerine e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle ulaşabilecek.