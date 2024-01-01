Öğretmenlik Mülakatları Ne Zaman?

SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamalar ise sözlü sınavların tamamlanmasıyla sonuçların ilanından sonra yapılacak. Adaylar, sınav giriş belgelerine e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle ulaşabilecek.