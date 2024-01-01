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Milyoner'e Damgasını Vurdu

Viyana'da eğitim alıp Kayseri'de hayata geçirdi!

  1. Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de geçtiğimiz bölüme Kayserili Menekşe Koyuncu damgasını vurdu.

    Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de geçtiğimiz bölüme Kayserili Menekşe Koyuncu damgasını vurdu.

  2. Kayseri'de solucan gübresi üreten Menekşe Teyze, anlatıklarıyla ve samimi tavırlarıyla seyircinin beğenisini kazandı.

    Kayseri'de solucan gübresi üreten Menekşe Teyze, anlatıklarıyla ve samimi tavırlarıyla seyircinin beğenisini kazandı.

  3. VİYANA'DA EĞİTİM ALMIŞ Ana geçim kaynağının tarım olduğu bir köyde yaşayan Menekşe Teyze, devlet desteği ile Viyana'da solucan gübresi eğitimi almış ve Kayseri'de üretime başlamış.

    VİYANA'DA EĞİTİM ALMIŞ Ana geçim kaynağının tarım olduğu bir köyde yaşayan Menekşe Teyze, devlet desteği ile Viyana'da solucan gübresi eğitimi almış ve Kayseri'de üretime başlamış.

  4. Menekşe Teyze, "Bağlık ve bahçelik bir yerde yaşıyorum. Tarım ve hayvancılıkla geçim sağlanıyor. Ben ev hanımıyım. Tarlada eşime ve kardeşime yardımcı oluyorum. Solucan gübresi üreticisiyim ben aynı zamanda.

    Menekşe Teyze, "Bağlık ve bahçelik bir yerde yaşıyorum. Tarım ve hayvancılıkla geçim sağlanıyor. Ben ev hanımıyım. Tarlada eşime ve kardeşime yardımcı oluyorum. Solucan gübresi üreticisiyim ben aynı zamanda.

  5. Devletimizin vermiş olduğu destek kapsamında eğitime katıldım. 500 kişilik sınav yapıldı 10 kişi birinci seçildi bizi Viyana'ya eğitime getirdiler. Eğitimde gelince de bana solucan gübresi verdiler. Herkes bunu yapabilir" şeklinde konuştu.

    Devletimizin vermiş olduğu destek kapsamında eğitime katıldım. 500 kişilik sınav yapıldı 10 kişi birinci seçildi bizi Viyana'ya eğitime getirdiler. Eğitimde gelince de bana solucan gübresi verdiler. Herkes bunu yapabilir" şeklinde konuştu.

  6. 2. BARAJ SORUSUNU AÇTI 50 bin lira değerindeki 2. baraj sorusuna kadar ulaşan Menekşe Koyuncu, "'İlahi Komedya' adlı klasik eserin yazarı kimdir?" sorosuyla karşılaştı.

    2. BARAJ SORUSUNU AÇTI 50 bin lira değerindeki 2. baraj sorusuna kadar ulaşan Menekşe Koyuncu, "'İlahi Komedya' adlı klasik eserin yazarı kimdir?" sorosuyla karşılaştı.

  7. Sorunun doğru cevabından emin olmadığı için yanıtlamak istemeyen Menekşe Teyze yarışmadan çekildi ve 30 bin lira ödülün sahibi oldu.

    Sorunun doğru cevabından emin olmadığı için yanıtlamak istemeyen Menekşe Teyze yarışmadan çekildi ve 30 bin lira ödülün sahibi oldu.